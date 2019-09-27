Tâm sự mẹ đơn thân: Không có người đàn ông nào thương con tôi như con ruột nên tôi sẽ không kết hôn nữa

Tâm sự gia đình 27/09/2019 11:12

Tôi thương con, sợ mình kết hôn con sẽ rơi vào mặc cảm, tổn thương. Sợ sau này lớn lên lại buồn vì con chung, con riêng, đứa thương nhiều, người thương ít. Một người mẹ đơn thân như tôi, còn điều gì quan trọng hơn là hạnh phúc của con?

Tôi ly hôn đã được 5 năm, cũng là chừng đó năm tôi làm mẹ đơn thân. Cuộc hôn nhân của chúng tôi chóng vánh nhưng bản thân tôi hiểu được rằng mình không thể sống cả đời với một người chồng ích kỷ, gia trưởng như vậy được. 2 năm sống với chồng, cuộc sống tôi như trong tù ngục vậy. Ôm đứa con rời đi, tôi tìm lại bình yên cho cuộc đời mình.

me don than 1
Cuộc hôn nhân của tôi kết thúc chóng vánh - Ảnh minh họa: Internet

Sau ly hôn, cuộc sống của tôi không quá chông chênh, bất ổn và khổ sở như những người đàn bà ly hôn khác. Tôi là phụ nữ có suy nghĩ hiện đại, không sống chung được thì ly hôn. Dẫu sao, việc kết hôn suy cho cùng cũng là vì mong muốn bản thân mình được hạnh phúc. Nếu sống mà dằn vặt khổ sở thì chi bằng buông tay sẽ tốt hơn. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, tôi nhanh chóng lấy lại cân bằng cho cuộc sống của mình. Tôi đi làm, tự nuôi được con nên cuộc sống của tôi cũng không đến nỗi khó khăn.

Tôi 35 tuổi, độ tuổi chín mùi của nhan sắc đàn bà. Biết tôi ly hôn đã lâu, nhiều người đàn ông vây xung quanh tôi. Nhưng đàn bà một đời chồng, như con chim được sổ lồng chẳng dại gì mà chui vào một lần nữa. Vì thế, tôi cự tuyệt với những người quá nhiệt tình và luôn ngầm ra hiệu rằng mình không hề muốn yêu đương hay kết hôn thêm lần nào nữa.

me don than 2
Người đàn ông đó yêu thương và muốn tiến đến hôn nhân với tôi - Ảnh minh họa: Internet

Có một anh đồng nghiệp cũng từng đổ vỡ hôn nhân, dù bị tôi từ chối rất nhiều lần nhưng vẫn quan tâm tôi rất nhiều. Khi thì cốc nước cam trên bàn làm việc mỗi sáng, cành hoa hồng những ngày lễ, vài viên thuốc khi tôi cảm cúm, nhức đầu. Lâu dần, tôi cũng có chút rung động. Tôi mở lòng mình ra, cho anh vài cái hẹn, vài buổi đi ăn uống, trò chuyện. Cuộc hôn nhân của anh kết thúc cũng chóng vánh, hiện giờ anh đang nuôi 1 đứa con gái 5 tuổi.

Anh bảo rằng chỉ có những người cùng cảnh ngộ mới có thể thấu hiểu cho nhau. Đi qua những đổ vỡ, người ta mới rút ra được bài học và biết cách giữ gìn hạnh phúc mình đang có. Anh mong muốn tiến đến hôn nhân với tôi, mong con gái anh sẽ có một người mẹ, gia đình anh sẽ có bàn tay ấm áp của người phụ nữ vun vén. Mặc dù tôi tin anh nói thật lòng nhưng tôi vẫn còn phân vân, suy nghĩ.

Một lần, tôi dắt con trai đến nhà anh ăn tối. Bữa ăn do chính tay anh chuẩn bị. Ăn xong, trong lúc tôi dọn dẹp rửa chén thì anh dắt hai đứa trẻ lên nhà ăn trái cây và xem ti vi. Lúc tôi lên, nhìn thấy anh chăm chút đút từng miếng táo cho con gái mình. Còn con trai tôi thì ngồi một xó ánh mắt buồn thiu. Lúc đó tôi chợt nhận ra rằng, sẽ chẳng có người đàn ông nào thương con trai tôi như con ruột của mình.

me don than 3
Vì con, tôi sẽ không bao giờ kết hôn nữa - Ảnh minh họa: Internet

Tôi thương con, sợ mình kết hôn con sẽ rơi vào mặc cảm, tổn thương. Sợ sau này lớn lên lại buồn vì con chung, con riêng, đứa thương nhiều, người thương ít. Một người mẹ đơn thân như tôi, còn điều gì quan trọng hơn là hạnh phúc của con? Tôi từ chối đề nghị kết hôn của anh. Từ nay về sau, tôi sẽ không bao giờ bước vào hôn nhân thêm lần nào nữa.

Từ khóa:   làm mẹ đơn thân đàn bà một đời chồng hôn nhân đổ vỡ

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 1 giờ 10 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 2 giờ 10 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 3 giờ 10 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 4 giờ 10 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 40 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 5 giờ 10 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 40 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 6 giờ 10 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng