Trên đời này người yêu bạn nhất là vợ, người tin tưởng bạn nhất là vợ. Mà khốn khổ thay, bạn tôi lại nhẫn tâm lừa dối người thương yêu, tin tưởng mình nhất để trở thành gã đàn ông ngoại tình.

Tình thân đáng giá bao nhiêu với đàn ông ngoại tình? Có lẽ, đàn ông chẳng hề coi trọng gia đình, hạnh phúc mình đang có nên mới theo đuổi những thứ phù phiếm bên ngoài. Đàn ông tham lam, cuối cùng cùng lại phải đánh đổi một cái giá rất đắt. Chính anh ta đã tự tay đẩy người thân, đẩy người đồng cam cộng khổ với mình rời xa. Rốt cuộc, anh ta chẳng còn ai thành tâm bên cạnh. Đàn ông ngoại tình, đã tự tay đẩy người thân của mình rời xa - Ảnh minh họa: Internet Bạn thân của tôi ngoại tình. Tôi há hốc mồm ngạc nhiên vì bạn có vợ đẹp, giỏi giang, đảm đang. Chẳng có lí do gì để phản bội một người vợ hoàn hảo như thế. Nốc cạn cốc bia, bạn tôi bảo rằng: “Có những phút yếu lòng chẳng thể giữ được lòng chung thủy. Bên ngoài xã hội bao nhiêu người phải gặp, bao nhiêu khách hàng phải tiếp, chỉ có thánh nhân mới không sa ngã”. Nhưng rồi bạn tặc lưỡi: “Vợ tao không biết đâu mà lo. Trên đời này chỉ có một người tin tưởng tao tuyệt đối là cô ấy thôi”.

Nghĩ ra thì thật đau lòng. Chúng ta chỉ có thể lừa dối được người tin tưởng mình nhất. Tôi chơi với bạn từ lâu, cũng biết rõ về vợ bạn. Cô ấy không quá nổi bật nhưng dễ nhìn, dịu dàng, nấu ăn rất ngon và giỏi vun vén nhà cửa. Nói chuyện với cô ấy, những người khó tính nhất cũng thấy rất dễ chịu. Tôi đã từng có chút ghen tỵ với bạn mình khi cưới được một người con gái tốt tính như thế về làm vợ. Đâu ai ngờ rằng, người phụ nữ tốt đến mấy cũng sẽ bị phản bội. Phụ nữ dù tốt đến mấy rồi cũng sẽ bị phản bội - Ảnh minh họa: Internet Một lần, bạn tôi có dắt nhân tình theo đi nhậu. Cô nhân tình này ăn mặc mát mẻ, gợi cảm, rất bạo dạn. Cô ấy cụng bia và uống không thua kém đàn ông. Những câu chuyện của chúng tôi, cô ấy cười hô hố và mạnh dạn bình luận. Thâm tâm tôi lại nghĩ đến người vợ ngoan hiền của bạn ở nhà. Có phải bạn tôi bị ăn bùa mê thuốc lú hay sao lại đi cặp kè với cô gái như vậy? Tội nghiệp cho người vợ ở nhà, chắc chẳng bao giờ biết lúc này chồng mình đang quàng tay ôm người đàn bà khác.

Nhưng cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra. Có một người quen nhìn thấy bạn tôi ôm ấp nhân tình nên chụp ảnh gửi cho người vợ. Biết chồng ngoại tình, vợ bạn không đánh ghen, không làm ầm ĩ mất mặt chồng. Cô ấy lặng lẽ viết đơn ly hôn và rời khỏi nhà. Bạn tôi điên cuồng tìm vợ, qua nhà cha mẹ vợ gào cửa tìm gặp, thậm chí quỳ xuống xin cha mẹ vợ khuyên cô ấy quay về. Vợ bạn chỉ nói 1 câu: “Niềm tin là thứ duy nhất mà khi mất đi rồi không thể lấy lại được. Em không thể sống với một người chồng phản bội”. Tính vợ bạn nhu mì là thế nhưng khi đã quyết định rồi thì chẳng thể thay đổi được. Ngoại tình là tan cửa nát nhà mà sao đàn ông lại không biết sợ? - Ảnh minh họa: Internet Cái gì cũng có giá của nó. Ngoại tình là tan cửa nát nhà mà sao bạn lại không biết sợ? Có người đàn bà nào có thể tha thứ nổi khi chồng chà đạp lên tất cả tin yêu của mình để đi ngoại tình. Trên đời này người yêu bạn nhất là vợ, người tin tưởng bạn nhất là vợ. Mà khốn khổ thay, bạn tôi lại nhẫn tâm lừa dối người thương yêu, tin tưởng mình nhất.

Phụ nữ nên nhớ: Cơm cha mẹ nằm mà ăn, cơm bản thân đứng mà ăn, còn cơm đàn ông phải quỳ mà ăn Phụ nữ tự lập dĩ nhiên sẽ cực khổ hơn những cô gái ngồi đó và sống nhờ vào túi tiền của đàn ông. Nhưng cực một chút mà yên ấm tấm thân cả cuộc đời.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gui-dan-ong-ngoai-tinh-nguoi-ma-anh-lua-doi-lai-la-nguoi-tin-tuong-anh-nhieu-nhat-339154.html