Phụ nữ nên nhớ: Cơm cha mẹ nằm mà ăn, cơm bản thân đứng mà ăn, còn cơm đàn ông phải quỳ mà ăn

Phụ nữ tự lập dĩ nhiên sẽ cực khổ hơn những cô gái ngồi đó và sống nhờ vào túi tiền của đàn ông. Nhưng cực một chút mà yên ấm tấm thân cả cuộc đời.

Thật lòng phụ nữ chúng ta ai cũng thích có chồng giàu. Gả vào nơi giàu có vật chất sẽ yên ấm tấm thân, sẽ chẳng phải cong lưng lo cơm áo gạo tiền. Thế nhưng, phụ nữ khôn ngoan luôn là người dự phòng cho mình một con đường lùi trong cuộc đời. Họ hiểu được rằng, có chồng giàu không đồng nghĩa với việc mình có một chiếc thẻ bảo hiểm hạnh phúc, bình yên trọn đời. Chồng giàu có đấy nhưng phụ nữ tự lập để có thể dựa vào chính mình trong những lúc chông chênh, cuộc đời bất ổn. Phụ nữ khôn ngoan luôn dự phòng cho mình một đường lùi trong cuộc đời - Ảnh minh họa: Internet Trên đời này, ngoài cha mẹ thì chẳng ai cho không ai điều gì. Cơm cha mẹ nằm mà ăn, cơm bản thân đứng mà ăn, còn cơm của đàn ông thì phụ nữ phải quỳ mà ăn. Đừng nghĩ rằng một người đàn ông cho phụ nữ nhiều tiền, cung phụng nhiều thứ chỉ đơn thuần là tình yêu, không vụ lợi. Và chính phụ nữ, khi lựa chọn đàn ông giàu thì thâm tâm đã có sự tính toán hơn thua. Người phụ nữ sẽ được sung sướng, có được những thứ mình hằng ao ước. Còn đàn ông cần một người phụ nữ tương xứng với mình trong cuộc đời, hợp với túi tiền mình đang có và thậm chí là phù hợp ở… trên giường.

Dựa dẫm vào đàn ông, mọi thứ phải ngửa tay xin tiền thì phải nhìn sắc mặt đàn ông mà sống. Thích một thỏi son, một chiếc váy mà đàn ông lắc đầu chê thì phụ nữ cũng đành tiếc nuối mà từ bỏ. Đàn ông có tiền đồng nghĩa với việc có nhiều tật xấu, phụ nữ dựa dẫm cũng chỉ biết nín nhịn, nén chịu những cảm xúc trong lòng mình lại mà cười nói. Đàn bà phụ thuộc, cả đời phải diễn một vai dịu dàng, cười nói, làm vui lòng người đàn ông nuôi mình. Phụ nữ sống dựa dẫm, luôn phải nhìn sắc mặt đàn ông mà sống - Ảnh minh họa: Internet Những người đàn bà tự lập dĩ nhiên sẽ cực khổ hơn những cô gái ngồi đó và sống nhờ vào túi tiền của đàn ông. Nhưng cực một chút mà yên ấm tấm thân cả cuộc đời. Phụ nữ tự làm ra tiền, sẽ dám mua thứ mình thích. Bước vào một cửa hàng, lựa chọn một thỏi son, một chiếc váy, tự rút ví trả tiền mà chẳng cần nhìn sắc mặt ai cả. Mà phụ nữ, cảm giác tự tay làm ra tiền và mua thứ mình thích sẽ làm phụ nữ tự tin và thấy cuộc sống ý nghĩa rất nhiều.

Đàn ông cho phụ nữ tiền, nghiễm nhiên tự cho mình cái quyền làm chủ, được tùy ý đối xử với phụ nữ. Có một sự thật rằng, đàn ông càng nhiều tiền thì càng muốn có nhiều phụ nữ khác bên mình. Phụ nữ hoặc phải chấp nhận hoặc buộc phải rời xa. Bởi thế mà người ta mới chua chát nói rằng: Cơm đàn ông phải quỳ mà ăn! Phụ nữ tự lập, dám mua thứ mình thích mà chẳng cần chờ đàn ông rút ví - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà dựa dẫm sung sướng tấm thân đó nhưng có chắc gì thanh thản tâm hồn và hạnh phúc thật sự? Phụ nữ tự lập, mệt mỏi một chút nhưng làm chủ cuộc đời mình. Sống một cuộc đời mình hằng ao ước và khi không được hạnh phúc có thể mạnh dạn mà từ bỏ kẻ làm khổ mình.

Đàn bà lấy chồng, không bao giờ tránh khỏi sự cô đơn Có những người đàn bà lấy chồng vẫn luôn cô đơn khắc khoải trong chính ngôi nhà mình. Họ vẫn vun vén, vẫn hy sinh, vẫn nấu những bữa cơm ngon nhưng cuộc sống của họ thiếu đi tình yêu và sự quan tâm từ chồng.

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