Người thứ ba à, vợ con mà đàn ông còn ruồng rẫy huống chi là một kẻ qua đường

Tâm sự gia đình 25/09/2019 14:14

Tôi bảo với bạn rằng không có kẻ nào đi ngoại tình mà nói mình yêu vợ cả. Anh ta chiều chuộng, cung phụng người thứ ba không phải vì yêu mà là để đổi chác thể xác trên giường.

Bạn thân của tôi khoe rằng người yêu của mình rất giàu có. Mỗi lần đi chơi bạn đều được ngồi xe hơi, ăn nhà hàng. Người đàn ông này rất thương yêu và chiều chuộng bạn. Thật tâm tôi rất mừng, mong bạn có một nơi chốn tốt để nương dựa. Chồng giàu có, kinh tế vững chãi một chút sẽ yên ấm tấm thân.

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Bạn khoe rằng mình được người đàn ông đó chiều chuộng rất nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Tôi cũng từng gặp người đàn ông này một vài lần. Anh ta lịch thiệp, ga lăng, ăn mặc chải chuốt. Bề ngoài hoàn hảo chẳng có gì phải chê cả. Nhưng bạn tôi không nói cho tôi biết rằng anh ta đã có vợ. Tôi chỉ biết điều đó khi người đàn ông kia mời chúng tôi đi ăn. Chính tai tôi đã nghe anh ta nói chuyện ngọt ngào với một người phụ nữ khác: “Em yêu à, anh đang có việc bận. Lát nữa anh sẽ về…”. Tôi tái mặt nhìn bạn mình. Còn bạn vẫn thản nhiên như không, chứng tỏ bạn đã biết điều này rồi.

Về nhà, tôi lựa lời khuyên nhủ bạn rất nhiều. Đàn ông dẫu tốt đến mấy, dẫu giàu có, ga lăng nhưng anh ta đã có vợ thì hãy tránh xa ra. Rồi cuộc tình này sẽ đi đến đâu? Anh ta đã có vợ mà vẫn ngang nhiên qua lại với bạn thì chứng tỏ anh ta không phải là người đàn ông tốt. Vả chăng, làm người thứ ba chen chân vào gia đình người khác, phá hoại hạnh phúc của người ta là điều không nên…

Tôi nói rất nhiều, khuyên bạn hết cả buổi mà bạn vẫn không nghe. Bạn còn bảo với tôi rằng: “Anh ấy thương tao thật lòng. Những gì anh ấy cho tao, mày không thấy hay sao? Dù là kẻ thứ ba nhưng tao có gì thua người đàn bà ở nhà đó. Tao trẻ hơn, đẹp hơn, lại có được trái tim của anh ấy. Anh ấy bảo rằng đợi con lớn 1 tí rồi sẽ ly hôn và cưới tao. Mày đừng khuyên nữa, tao tin vào sự lựa chọn của mình…”. Biết không thể khuyên răn được bạn, tôi đành im lặng.

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Bạn bảo rằng mình không hề thua kém người vợ ở nhà - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng chỉ vài tháng sau, bạn tìm đến tận nhà tôi với bộ dạng thảm hại, gương mặt sưng vù. Bạn bảo rằng mình bị đánh ghen. Vợ của anh ta đến tận quán cà phê hai người đang ngồi. Cô ta tát bạn rất nhiều. Nhưng cay đắng làm sao, người đàn ông thề thốt yêu bạn chỉ đứng đó và giương mắt nhìn. Anh ta bỏ mặc bạn bị đánh, rồi rối rít van lơn xin lỗi vợ. Khi cô vợ giận dữ quay đi thì anh ta cũng chạy theo vợ mà không thèm đếm xỉa gì đến bạn.

Vậy là “cháy nhà mới ra mặt chuột”, bây giờ bạn đã nhận ra bộ mặt thật của người đàn ông này. Tôi bảo với bạn rằng không có gã đàn ông ngoại tình nào nói mình yêu vợ cả. Anh ta chiều chuộng, cung phụng cho bạn không phải vì yêu mà là để đổi chác thể xác trên giường.

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Người bạn yêu thực ra chỉ là một kẻ tham lam, ích kỷ - Ảnh minh họa: Internet

Bạn tôi đã tin, đã yêu một cách mù quáng. Thử ngẫm mà xem, đến vợ con, người thân ruột thịt mà anh ta còn ruồng rẫy thì một người phụ nữ qua đường như bạn tôi quan trọng gì trong cuộc đời của anh ta? Cũng may, vợ anh ta chỉ đánh chỉ tát chứ nếu hùng hổ rạch mặt hay tạt axit thì cuộc đời bạn tôi sẽ ra sao? Trong thâm tâm, tôi cảm thấy mừng vì cuối cùng bạn đã nhận ra bộ mặt thật của kẻ bạc bẽo, tham lam đó.

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