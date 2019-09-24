Việc có hay không một người đàn ông bên cạnh không quan trọng bằng việc đàn bà được hạnh phúc

Phụ nữ yêu 24/09/2019 11:10

Bỏ ngoài tai những lời dị nghị, những tiếng khen chê của miệng đời, đàn bà hạnh phúc biết cách sống cho riêng mình. Bước vào hôn nhân, mục đích của ai cũng là mưu cầu hạnh phúc, sự bình yên. Nếu không hạnh phúc, hãy mạnh mẽ buông tay.

Có chồng không đồng nghĩa rằng đàn bà sẽ hạnh phúc ấm êm. Lựa chọn sống một mình không có nghĩa đàn bà sẽ cô đơn hay đau khổ, dằn vặt. Chính những người đàn bà sẽ hiểu hơn ai hết rằng bản thân mình có được hạnh phúc và ấm êm khi sống với chồng hay không. Phước phần cho những người phụ nữ lấy được người chồng thương yêu, tử tế. Bất hạnh nào cho bằng khi lỡ lấy phải người chồng tệ bạc chẳng ra gì, với bao nhiêu thói hư tật xấu lại trăng hoa, ngoại tình.

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Có chồng không đồng nghĩa với việc đàn bà sẽ ấm êm, hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Kể làm sao hết những nỗi khổ tâm, dằn vặt của đàn bà có chồng tệ bạc. Bao nhiêu người đàn bà phải nuốt ngược nước mắt vào trong, giả vờ cười nói cho yên lòng cha mẹ. Bao nhiêu người đêm đêm nằm cạnh chồng mà thấy mình cô độc, nước mắt rơi ướt gối. Nhiều người có chồng nhưng lại thấy nếu mình không kết hôn có lẽ sướng hơn rất nhiều.

Ở hoàn cảnh ấy, đàn bà dằn vặt khổ sở lắm. Nhiều người cho rằng mình bạc phận. Thôi thì “ván đã đóng thuyền”. Mình lỡ bước thì thôi chấp nhận số phận. Chồng tệ đến đâu cũng cắn răng mình chịu đựng. Vì tương lai của con, mình cam chịu bao nhiêu thiệt thòi, cay đắng. Nhiều người khác thì đứng ở giữa lằn ranh của sự buông bỏ và níu kéo.

Nhiều người đàn bà bản lĩnh và mạnh mẽ đã chọn cách buông bỏ người chồng chỉ mang đến cho mình nước mắt. Họ dũng cảm chọn con đường ly hôn dù biết rất nhiều khó khăn và khổ sở. Nhiều khi, người đời không thấu hiểu lại phán xét và dè bỉu những người đàn bà sau ly hôn. “Chắc chẳng ra gì nên mới bị chồng bỏ”, “Chắc có người đàn ông khác nên mới quyết định bỏ chồng”...

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Chính phụ nữ là người hiểu rõ nhất mình có hạnh phúc hay không - Ảnh minh họa: Internet

Chỉ có những người đàn bà trong cuộc mới thấu hiểu mình đã đau và bất hạnh ra sao khi sống với người đàn ông đó. Chồng – chỉ đúng trên danh nghĩa giấy tờ mà thôi. Còn thực tế, hạnh phúc đã sụp đổ từ lâu. Người đàn ông không hề mang đến niềm vui mà chỉ gây tổn thương và đau đớn. Sống với nhau mà bữa cơm chẳng thể nở được nụ cười, đêm nằm chung giường chỉ thấy sự nguội lạnh. Vợ chồng mà nhìn nhau chỉ thấy thất vọng, đau đớn, u uất thì làm sao có thể tiếp tục đi cùng cho quãng đường hãy còn rất dài phía trước?

Chọn con đường ở lại với người chồng tệ bạc nghĩa là đàn bà chôn chặt mọi cảm xúc thật của mình. Chồng cờ bạc, vũ phu, rượu chè… phải chấp nhận trong chán nản tột cùng khi biết anh ta chẳng hề thay đổi. Chồng ngoại tình, đàn bà phải gồng mình lên để nhẫn nhịn và tha thứ. Như con thuyền mắc cạn, đàn bà mất phương hướng và vô vọng. Mục đích ở lại có thể vì con, vì gia đình. Nhưng đàn bà có bao giờ nghĩ, con cái liệu có hạnh phúc nổi trong một gia đình mà vốn dĩ đã đổ nát từ rất lâu rồi?

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Hạnh phúc của bản thân mới là điều quan trọng nhất - Ảnh minh họa: Internet

Bỏ ngoài tai những lời dị nghị, những tiếng khen chê của miệng đời, đàn bà hãy biết sống cho riêng mình. Bước vào hôn nhân, mục đích của ai cũng là mưu cầu hạnh phúc, sự an yên. Có chồng mà đau khổ thì tại sao không mạnh dạn rẽ sang một con đường khác. Việc có hay không có người đàn ông bên cạnh không quan trọng bằng việc đàn bà hạnh phúc hay không.

Có những người đàn bà sống với chồng tệ bạc chỉ vì con

Có những người đàn bà sống với chồng tệ bạc chỉ vì con

Đàn bà có con, yêu con bằng máu và nước mắt. Dẫu chồng tệ bạc hơn nữa chị cũng chịu được. Miễn là con chị lớn lên có đủ cha đủ mẹ. Buổi tối con có thể nằm ngủ yên lành mà không phải lo lắng điều gì.

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