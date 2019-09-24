Đàn ông sợ nhất nhầm nghề, đàn bà sợ nhất nhầm chồng

Đàn bà lấy nhầm chồng, tất cả ước mơ, mọi kỳ vọng đều biến thành bong bóng xà phòng. Nỗi khổ tâm này chẳng khác gì ngục tù, giam hãm người đàn bà cả đời trong sự bất hạnh.

Đàn ông quan trọng nhất sự nghiệp, đàn bà quan trọng nhất gia đình. Không có cái khổ nào của phụ nữ có thể so sánh với việc lấy nhầm chồng. Đi sai một bước trong hôn nhân, đàn bà chết cả cuộc đời. Gặp cảnh hôn nhân bất hạnh, đàn bà mất đi niềm vui sống, mất đi động lực trong công việc, ngồi giữa những chốn đông đúc ồn ào vẫn thấy bản thân cô đơn trơ trọi. Đàn ông vợ đẹp con ngoan, vẫn thấy mình thất bại khi sự nghiệp không được như ý - Ảnh minh họa: Internet Với đàn ông, sự nghiệp quan trọng hơn mọi thứ. Bởi sự nghiệp là thước đo đánh giá sự thành công, là bộ mặt, là cuộc đời, là mạng sống của đàn ông. Nhiều người không nói ra, nhưng thâm tâm vẫn luôn có sự so sánh, hơn thua với người đàn ông khác trong sự nghiệp. Đàn ông có vợ đẹp con ngoan vẫn chưa thấy thành công nếu như công việc của mình không được như ý.

Nỗi sợ hãi lớn nhất của đàn ông trong cuộc đời này chính là chọn sai nghề, đi sai hướng trong sự nghiệp. Điều này sẽ khiến đàn ông day dứt, khổ tâm, không phát huy được hết nhiệt huyết và khả năng của bản thân. Sự thất bại trong công việc đã khiến nhiều người đàn ông trở thành những con người khác hẳn. Mất ý chí, chìm đắm trong rượu bia và suy nghĩ tiêu cực. Đàn bà lấy nhầm chồng làm sao mà chọn lại? - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông sợ chọn sai nghề nhưng cái sai này vẫn còn có thể sửa chữa, khắc phục. Nhận ra mình sai, đàn ông vẫn còn có cơ hội làm lại, chọn một ngả đường khác để đi. Đàn ông còn bản lĩnh, còn ý chí là còn tất cả. Nhưng phụ nữ lấy nhầm chồng làm sao mà chọn lại? Nỗi khổ tâm khi biết mình chọn sai người bạn đời khiến đàn bà đau khổ hơn mọi thứ trên đời. Nghèo khó, nhan sắc tàn phai, nỗi khổ cơm áo gạo tiền vĩnh viễn không bao giờ bằng nỗi khổ tâm về cuộc hôn nhân bất hạnh.

Một người phụ nữ lấy sai người, dù thành công rực rỡ trong sự nghiệp thì tâm thức vẫn thấy mình cô đơn. Ngồi giữa những cuộc vui chơi, tiệc tùng vẫn không sưởi ấm được trái tim lạnh giá của họ. Ngồi đây nhưng biết chốc lát nữa thôi sẽ về với căn nhà lạnh lẽo, ở cạnh người chồng không chút yêu thương. Son phấn hay những lớp trang điểm sẽ không thể che được những nỗi buồn trên gương mặt người phụ nữ có cuộc hôn nhân khổ sở. Nỗi khổ tâm lấy nhầm chồng như ngục tù, sẽ giam hãm đàn bà cả đời trong sự bất hạnh - Ảnh minh họa: Internet Cả cuộc đời đàn bà dù là ai, dù cao sang hay nghèo khó vẫn chỉ mong có một gia đình để vun vén, có một người chồng tốt để san sẻ, có một mái nhà bình yên cho con lớn lên. Chọn sai người đàn ông của cuộc đời mình, tất cả mọi ước mơ, mọi kỳ vọng đều biến thành bong bóng xà phòng. Nỗi khổ tâm này chẳng khác gì ngục tù, giam hãm người đàn bà cả đời trong sự bất hạnh. Nỗi khổ của đàn ông sai nghề có thấm vào đâu so với nỗi khổ của những người đàn bà lấy nhầm chồng?

Có những người đàn bà sống với chồng tệ bạc chỉ vì con Đàn bà có con, yêu con bằng máu và nước mắt. Dẫu chồng tệ bạc hơn nữa chị cũng chịu được. Miễn là con chị lớn lên có đủ cha đủ mẹ. Buổi tối con có thể nằm ngủ yên lành mà không phải lo lắng điều gì.

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