Đàn bà một đời chồng: Bão giông qua rồi cứ bình yên mà sống

Tâm sự gia đình 26/09/2019 10:35

Đàn bà một đời chồng, điều cần nhất chẳng phải là vật chất sang giàu, chẳng phải son phấn hay bất kì điều gì khác mà chính là sự bình yên trong cuộc sống. Rũ bỏ quá khứ sau lưng, chị sống thanh thản bên con.

Những người đàn bà từng đổ vỡ giống như một bình gốm được nung nóng già. Bề ngoài rắn chắc nhưng không ai hiểu những bão lửa, khổ ải mà họ đã từng trải qua. Bề ngoài cứng cáp, vững chãi là thế nhưng thực ra bên trong lại ẩn chứa vô vàn những tổn thương, đau đớn. Bước qua khổ đau, đàn bà một đời chồng đang dần lấy lại thăng bằng, đang tìm kiếm lại sự bình yên cho cuộc đời mình.

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Không ai nhìn thấy được những tổn thương, khổ ải mà đàn bà một đời chồng đã trải qua - Ảnh minh họa: Internet

Buổi sáng chủ nhật tôi đến nhà chị chơi. Người đàn bà tuổi 40 pha một ấm trà nóng, thong thả ngắm hoa và cùng tôi trò chuyện. Nhìn chị thế này, ít ai có thể hình dung được chị đã từng có những ngày tháng sống trong tủi nhục, khổ đau do chính chồng mình mang lại. Cam chịu người chồng tệ bạc đến mười mấy năm, chị quyết định ly hôn.

Chị từng rơi nước mắt mà kể về cuộc hôn nhân của mình. Bữa ăn dọn ra, nếu có gì không hài lòng chồng sẽ đạp đổ mâm cơm, quát tháo ầm ĩ. Đêm hôm khuya khoắc đi nhậu về, chồng đói bụng mà chị chưa kịp nấu cơm thì hứng ngay tô canh lên đầu. Chồng chị là người cộc cằn, có phần thô lỗ. Ngày xưa yêu nhau cũng không đến nỗi nhưng rượu chè đã biến anh thành người đàn ông dữ tợn trong mắt vợ con. Càng thất bại ngoài đời, anh càng đem vợ con làm nơi trút giận. Chị không thể nhớ hết bao nhiêu lần mình bị đánh, bị tát, những đứa con sợ hãi đòn roi của cha mà rúc xuống gầm giường, trốn sau kẹt cửa.

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Chị đã có những ngày tháng sống bất hạnh trong cuộc hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Chị từng nhẫn nhịn những trận đòn của chồng vì con. Những tưởng mình làm như thế là đúng, cho con lớn lên bình yên. Nhưng đứa con trai mới học lớp 8 của chị, trong một lần chị mắng vì trốn học đã quát lại chị và nắm chặt nắm đấm. Chị sững sờ và hốt hoảng nhìn thấy hình ảnh của chồng mình trong con. Nếu chị cứ tiếp tục sống với người chồng nát rượu, vũ phu, đánh đập vợ con như cơm bữa thì chẳng mấy chốc con chị cũng sẽ giống cha. Chị đã quá sai lầm khi nghĩ rằng cam chịu là vì con. Chị ly hôn từ đó.

Phải mất một thời gian chị mới cân bằng lại cuộc đời mình. Biết rằng mình khổ, biết rằng chồng tệ bạc, biết rằng ly hôn là đúng nhưng làm sao tránh khỏi cảm giác đau lòng. Nhưng rồi, đau đến mấy cũng phải gượng dậy vì con. Chị đi làm lại, nấu những bữa cơm ngon, tạo không khí vui vẻ trong nhà để con vượt qua cú sốc sau cha mẹ ly hôn.

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Bây giờ chị chẳng cần gì nhiều, chỉ cần được thanh thản mà sống bên con - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà một đời chồng, điều cần nhất chẳng phải là vật chất sang giàu, chẳng phải son phấn hay bất kì điều gì khác mà chính là sự bình yên trong cuộc sống. Rũ bỏ quá khứ sau lưng, chị sống thanh thản bên con. Niềm vui đơn giản chỉ là nhìn thấy con ăn ngon lành món ngon mình nấu, đêm đêm được bình yên ngon giấc. Bây giờ cuộc sống của mấy mẹ con chị chẳng bị ai làm phiền hay quấy rầy. Chị chẳng cần gì nhiều hơn nữa, chỉ cần bình yên mà nhìn con lớn lên là đủ rồi.

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