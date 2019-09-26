Đàn bà từng trải cần nhất ở đàn ông chính là sự tử tế

Trong mắt đàn bà từng trải, mọi vật chất phù phiếm đều xem nhẹ, chỉ có đàn ông tử tế và đàn ông chưa tử tế mà thôi. Và chừng nào đàn ông còn tử tế, chừng đó đàn bà sẽ còn nguyện ở bên.

Một cô gái 18 tuổi khi nhắc về đàn ông thường nói về ngoại hình, ga lăng, sự lãng mạn mà anh ta dành cho mình. Một người phụ nữ 30 sẽ nói về sự giàu có, sức khỏe và bản lĩnh của đàn ông. Còn đàn bà từng trải, nếm trải biết bao nhiêu đắng chát trong cuộc đời khi nhắc về đàn ông chỉ có 2 dạng: Đàn ông tử tế và không tử tế. Phụ nữ trẻ cần đàn ông giàu có, ga lăng, còn đàn bà từng trải chỉ cần đàn ông tử tế - Ảnh minh họa: Internet Tình yêu rất cần cho cuộc đời này. Nhưng một người phụ nữ trải qua nhiều biến cố của cuộc đời sẽ nhìn nhận về tình yêu khác với những người phụ nữ khác. Họ không cần những bó hồng, không cần những lời mật ngọt, không cần người đàn ông thề nguyện. Điều họ cần là một người đàn ông chân tình. Có thể nghèo một chút, xấu một chút, lười biếng một chút nhưng dành cho mình cả tấm chân tình. Cuộc đời có bạc bẽo nông sâu, thiên hạ ngoài kia có ra sao thì mình vẫn là duy nhất với người đàn ông này.

Khi đàn bà lấy chồng, ai cũng đã vẽ nên một cuộc sống với những điều thật lớn lao. Được hạnh phúc, được yên vui, vợ chồng luôn chia sẻ vui buồn, cùng đồng hành với nhau dẫu có sóng gió, bão giông. Nhưng trải qua một thời gian chung sống, người phụ nữ bắt đầu nhận ra những điều mình từng mơ ước rất xa vời. Tình yêu nồng nhiệt ngày nào dần mất đi. Và đàn bà thất vọng, buồn bã bởi những vô tâm, hời hợt từ chồng. Vẫn là chồng đấy thôi, nhưng anh ta sẽ không dịu dàng, không kiên nhẫn như thuở yêu nhau. Sự lãng mạn và tinh tế cũng mất đi, thay vào đó là một người đàn ông lười biếng, luộm thuộm, đôi khi lại rất dơ bẩn… Nhưng hôn nhân vốn dĩ là thế, đàn bà sau một khoảng thời gian buồn bã, hụt hẫng lại học cách chấp nhận và sống cùng người đàn ông với đầy bất toàn như thế.

Trải qua bao biến cố, nếm trải bao nhiêu đắng chát, điều đàn bà cần nhất vẫn là một người đàn ông thật tâm thật dạ với mình - Ảnh minh họa: Internet Và khổ sở hơn là những người vợ có chồng vô tâm và ngoại tình. Chồng vô tâm, có đấy mà như không. Khi đàn ông không hề biết trách nhiệm, không gánh vác cùng vợ thì người vợ phải nai lưng ra gánh thay đàn ông. Đàn bà lấy chồng vô tâm thì rơi nước mắt, nằm cạnh chồng mà cô đơn vô cùng. Rồi đau đớn khi chồng ngoại tình. Phủi bỏ hết mọi tình nghĩa để sống theo bản năng của mình. Thử hỏi một người vợ sẽ đau đớn ra sao khi có người chồng như thế? Sống trong cảnh vô tâm và bạc bẽo, đàn bà lại ao ước chồng mình – chỉ cần đủ tử tế. Đủ tử tế để quan tâm đến những nhu cầu tổi thiểu của người vợ bên cạnh mình. Đủ tử tế để biết trách nhiệm của mình là gánh vác, chia sẻ cùng vợ. Đủ tử tế để biết từ chối những cám dỗ vây quanh. Chừng nào đàn ông còn tử tế, chừng đó đàn bà sẽ nguyện ở bên - Ảnh minh họa: Internet Khi phụ nữ còn trẻ, họ nói về đàn ông đẹp trai, giàu có, phong độ, có địa vị… Nhưng khi đàn bà làm vợ, làm mẹ, bao nhiêu sóng gió và sự từng trải họ sẽ nói về đàn ông tốt. Trong mắt phụ nữ từng trải, mọi thứ khác đều xem nhẹ, chỉ có đàn ông tử tế và đàn ông chưa tử tế mà thôi. Và chừng nào đàn ông còn tử tế, chừng đó đàn bà sẽ còn nguyện ở bên.

Đàn bà lấy chồng, không bao giờ tránh khỏi sự cô đơn Có những người đàn bà lấy chồng vẫn luôn cô đơn khắc khoải trong chính ngôi nhà mình. Họ vẫn vun vén, vẫn hy sinh, vẫn nấu những bữa cơm ngon nhưng cuộc sống của họ thiếu đi tình yêu và sự quan tâm từ chồng.

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