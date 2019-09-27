Đàn bà chán chồng bởi biết mình cố gắng nhiều như thế nào cũng vô nghĩa

Tâm sự gia đình 27/09/2019 11:01

Đâu phải tự nhiên đàn bà chán chồng, tự nhiên muốn buông xuôi. Chị đang nghĩ tới việc ly hôn vì quá chán chường cuộc hôn nhân đầy sự cô đơn này rồi.

Đàn bà chán chồng, buồn tủi trong cuộc hôn nhân của mình ngày càng nhiều. Không phải ngẫu nhiên mà họ trở nên bất cần, im lặng, muốn chồng sống sao thì ra. Không phải họ hết yêu, hết trân trọng gia đình mà là vì họ đã cạn kiệt sức lực rồi. Có cố gắng, có vun vén, có hy sinh đến rộc người thì cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa cả.

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Phụ nữ trở nên bất cần vì họ đã cạn kiệt sức lực rồi - Ảnh minh họa: Internet

Dạo này, những buổi tối chị gái tôi thường đưa 2 đứa con về nhà mẹ ăn tối, có khi còn ngủ lại rồi sáng đến công ty luôn. Chị luôn cười nói nhưng tôi cảm giác có điều gì đó không ổn. Tôi bảo: “Chị đưa con về nhà ngoại có khi ngủ qua đêm, thế anh rể ăn uống thế nào? Với lại đêm hôm có mình anh ấy ở nhà chắc buồn”. Chị cười chua chát: “Mẹ con chị có về hay không thì căn nhà đó vốn dĩ cũng lạnh lẽo lắm rồi. Mà có nấu cơm hay không cũng không quan trọng đâu vì chẳng mấy khi anh ăn tối ở nhà. Anh bận đi nhậu nhẹt, chè chén đến quá nửa đêm mới về nhà…”.

Quá nửa đêm mà tôi thấy chị vẫn trằn trọc, không ngủ được. Tôi gặng hỏi mãi, chị mới trả lời rằng có khi chị sẽ ly hôn, chị không thể chịu đựng thêm được nữa một cuộc sống mệt mỏi, cô đơn nhiều như vậy. Lau dòng nước mắt đang trào ra, chị bảo rằng gần 10 năm nay, chị luôn tỏ ra mình hạnh phúc, vui vẻ nhưng thật ra rất mệt mỏi. Anh rể tôi là người chồng vô tâm, thờ ơ, vô trách nhiệm.

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Chị đã làm mọi thứ để chồng thay đổi nhưng thật vô nghĩa - Ảnh minh họa: Internet

Nuôi hai đứa con đâu phải dễ dàng. Vậy mà anh dường như chẳng bao giờ bận tâm đến chuyện chăm sóc con, nuôi dạy con ra sao. Cả ngày, chị mệt nhoài với công việc ở công ty, rồi đi chợ, cơm nước, đưa đón con, dạy con học… Có đêm, 11 giờ chị mới được đi tắm rửa nghỉ ngơi. Còn chồng chị đang mải mê chén tạc chén thù ở nơi nào. Nửa đêm chồng về, rồi lăn ra ngủ. Sáng ra, thay vội bộ đồ rồi chạy đến công ty. Sống chung một nhà nhưng có khi con cả tuần chẳng gặp cha, ăn một bữa cơm với cha.

Chị đã cố gắng rất nhiều để mong chồng thay đổi. Chị nhỏ nhẹ khuyên răn anh. Chị nấu những bữa cơm ngon, lấy nhiều cớ để gia đình ra ngoài đi chơi, đi ăn. Thấy anh hờ hững, chị khóc lóc, thậm chí dọa ly hôn. Mọi thứ chị làm cốt chỉ mong chồng thay đổi, biết quan tâm vợ con nhiều hơn. Nhưng anh không bao giờ nhận mình sai, thậm chí còn trách chị sống ích kỷ, suốt ngày than vãn chồng.

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Chị muốn ly hôn vì quá chán chường cuộc hôn nhân này rồi - Ảnh minh họa: Internet

Chị chán cuộc hôn nhân này rồi. Chiều chiều, chị đón con xong rồi về nhà ngoại thấy ấm áp, vui vẻ hơn căn nhà đó. Đâu phải tự nhiên phụ nữ chán chồng, tự nhiên muốn buông xuôi. Chồng chị thấy buồn khi mẹ con chị đi hay thấy mình như con chim được sổ lồng, tha hồ mà ăn chơi? Chị đang nghĩ tới việc ly hôn vì quá chán chường cuộc hôn nhân đầy sự cô đơn này rồi.

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Từ khóa:   chồng vô tâm đàn bà cô đơn phụ nữ chán chồng

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