Sự tuyệt tình của đàn bà được tạo nên từ sự tệ bạc của đàn ông

Tâm sự gia đình 01/10/2019 11:34

Chị cảm thấy mình chẳng còn lí do gì để ở lại bên người chồng tệ bạc, tàn nhẫn này nữa. Giờ chị chỉ cần con, sống vì con là đủ.

Đàn bà khi yêu thì hết lòng hết dạ, nhưng khi tình cảm đã cạn, khi hiểu rằng mọi hy sinh của mình bỏ ra quá vô nghĩa thì đàn bà chẳng ngại dứt áo ra đi. Nhiều người đàn bà, trong phiên tòa chẳng nhỏ lấy một giọt nước mắt, khi dắt con đi chẳng ngoái nhìn lại căn nhà đau thương một lần. Sự vô tình đó được tạo nên bằng sự tệ bạc, ích kỉ của người đàn ông.

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Nhiều người đàn bà ly hôn nhưng chẳng nhỏ lấy một giọt nước mắt - Ảnh minh họa: Internet

Chị bảo với tôi, hai ngày nữa là xong phiên tòa ly hôn với chồng. Chị nói tỉnh bơ, gương mặt lạnh lùng chẳng biểu hiện cảm xúc gì buồn bã. Tôi hỏi chị không cảm thấy tiếc, thấy buồn, thấy đau khi ly hôn sao? Chị cười chua chát: “Những điều đó chị đã mang suốt những năm tháng sống bên cạnh anh ta rồi. Khổ sở, đau đớn ra sao chị nếm đủ cả. Bây giờ, buông được gã đàn ông tệ bạc, chị nhẹ lòng chứ chẳng còn dằn vặt nữa”.

Rồi chị kể cho tôi nghe về cuộc hôn nhân nhiều nước mắt và tổn thương của chị. Chị lấy chồng muộn nên sau khi cưới chị mong có con sớm. Khi chị có thai, chồng và gia đình chồng rất vui mừng. Nhưng khi thai được 4 tháng, biết chị mang thai con gái họ liền thay đổ thái độ, lạnh nhạt và xa cách với chị. Ngay cả chồng chị cũng như thế. Một bữa, chị nghe được mẹ chồng nói với chồng: “Lại là con gái. Sao đàn bà anh quen không ai đẻ cho tôi được đứa con nối dõi vậy…”.

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Chị khổ sở và tổn thương vô cùng khi có 1 người chồng tệ bạc - Ảnh minh họa: Internet

Chị nghe tối tăm mặt mũi. Qua tìm hiểu, chị mới biết được rằng trước đó chồng chị có yêu một cô gái đến mang thai. Nhưng khi biết cô gái này mang thai con gái, gia đình anh đã cự tuyệt không nhận. Sau đó, anh quen và kết hôn với chị. Chị nghe chua xót vô cùng. Không ngờ rằng thời buổi này vẫn có người coi trọng chuyện giới tính, nối dõi tông đường đến mức đó. Chị định buông tay, rời xa nhưng vì thương đứa con trong bụng nên chị nín nhịn.

Tệ hại hơn, sau khi sinh con, anh lạnh nhạt với chị. Chẳng mấy khi ăn cơm chiều ở nhà. Nhậu nhẹt, say xỉn tối ngày. Mẹ chồng chị thậm chí chẳng thèm bế cháu. Chị ở cữ chưa tròn tháng, đã nghe mẹ chồng bàn chuyện sinh đứa con tiếp theo. Chị khổ sở vô cùng. Cùng lúc đó, chị nghe nhiều người bóng gió chồng mình ăn vụng, nghe đâu để kiếm đứa con trai. Chị chẳng còn hơi sức hờn ghen, khóc lóc. Cảm thấy mình chẳng còn lí do gì để ở lại bên người chồng tệ bạc, tàn nhẫn này nữa. Giờ chị chỉ cần con, sống vì con là đủ.

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Giờ chị chỉ cần con, sống vì con là đủ - Ảnh minh họa: Internet

Chị ly hôn mà chẳng thèm nhỏ lấy một giọt nước mắt. Chị đau đủ rồi, khóc đủ rồi. Chẳng ngu dại để cuộc đời mình và con cứ chìm mãi trong nước mắt và bóng tối như thế. Ai cũng nghĩ rằng chị không thương, không cần chồng nên mới ra đi mà chẳng khóc nhưng không ai nhìn thấy chị đã đau đớn ra sao. Việc đàn bà tuyệt tình chính là do người chồng vô tâm mà ra cả.

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Từ khóa:   đàn bà tuyệt tình chồng vô tâm đàn ông tệ bạc

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