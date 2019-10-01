Đàn bà đảm đang quá, ngoài những lời khen đãi bôi thì chẳng có được gì

Tâm sự gia đình 01/10/2019 11:26

Đàn bà đảm đang, quá giỏi giang thì việc gì cũng đến tay. Như nhà chồng có giỗ, mấy cô em dâu ngồi chơi, tay chân sơn đỏ choét ngồi tán dóc. Còn tôi, vì nấu ăn ngon nên cắm cúi trong bếp từ sáng đến trưa.

Mọi người luôn khen ngợi rằng tôi là người đàn bà đảm đang, khéo léo. Bà con, hàng xóm thường hay nói với ba mẹ chồng tôi rằng gia đình họ thật tốt phước mới có được người con dâu biết vun vén, lo toan như tôi. Đồng nghiệp cũng thường ngưỡng mộ, bảo rằng chồng con tôi thật sung sướng khi lúc nào cũng được ăn những món ngon do tôi nấu. Ai cũng khen, cũng ngưỡng mộ, chỉ có tôi là quá mệt mỏi, chán chường khi phải lo toan, gánh vác nhiều thứ.

dan ba dam dang 1
Ai cũng khen ngợi tôi là người đàn bà đảm đang, giỏi vun vén - Ảnh minh họa: Internet

Khi mới kết hôn, người phụ nữ nào cũng luôn muốn chứng minh sự đảm đang, giỏi giang của mình. Để nhà chồng thấy mình là con dâu tốt, để chồng thấy anh ta đã lựa chọn được một người đàn bà giỏi giang như thế nào. Vả chăng với phụ nữ, khi nhìn chồng ăn ngon lành những món mình nấu đã là niềm hạnh phúc. Tôi nấu nướng kĩ lưỡng, tự tay đi chợ lựa nguyên liệu. Nhà cửa sạch sẽ tinh tươm, gọn gàng.

Tôi có tính cầu toàn, phải tự tay mình làm mọi thứ mới yên tâm được. Đó chính là sai lầm của tôi. Tôi đi làm, tất bật mọi việc ở công ty, về nhà chưa thay kịp bộ đồ công sở đã quàng tạp dề vào bếp nấu ăn. Buổi sáng lại dậy sớm, đi chợ để lựa chọn những nguyên liệu tươi ngon nhất. Mà tôi nấu ăn rất cầu kỳ, phải đúng gia vị, đúng nguyên liệu tôi mới hài lòng. Giặt giũ quần áo, lau nhà, mọi người làm không kĩ nên tôi cũng phải làm lại. Dần dần, mọi người đều ỷ lại vào tôi nên chẳng ai đụng tay đụng chân vào bất cứ việc gì.

dan ba dam dang 2
Khi tôi càng đảm đang thì mọi người càng ỷ lại - Ảnh minh họa: Internet

Dần dần, niềm vui sướng mỗi lần được ăn món ngon tôi nấu đã thay thế bằng suy nghĩ rằng đó là điều hiển nhiên gia đình chồng tôi được nhận. Tôi nấu ăn, dọn dẹp, vun vén quanh năm và mọi người đều nghĩ đó là bổn phận và trách nhiệm của một người con dâu. Tôi đi làm về trễ, cũng chẳng có ai cắm hộ nồi cơm, nhặt hộ trước bó rau. Cũng chẳng có ai hỏi tôi rằng có mệt mỏi không chỉ hỏi rằng hôm nay ăn món gì.

Làm dâu 5 năm, quanh năm suốt tháng vun vén không ai khen, nhưng chẳng may một hôm nhà bẩn, chén chưa kịp rửa, cơm nấu không ngon lại có người lên tiếng chê bai. Tôi nai lưng phục vụ gia đình chồng nhưng đến khi mình mệt mỏi, ốm sốt lại chẳng có lấy một ly nước cam, một chén cháo để ăn. Tôi nhận ra rằng, đàn bà càng đảm đang càng mệt mỏi, càng chu toàn thì người khác lại càng ỷ lại.

Đàn bà đảm đang, quá giỏi giang thì việc gì cũng đến tay. Như nhà chồng có giỗ, mấy cô em dâu ngồi chơi, tay chân sơn đỏ choét ngồi tán dóc. Còn tôi, vì nấu ăn ngon nên cắm cúi trong bếp từ sáng đến trưa. Mâm cỗ dọn lên, mọi người vui vẻ ngồi ăn còn tôi mệt bơ phờ chẳng nuốt nổi.

dan ba dam dang 3
Phụ nữ à, đừng đảm đang và cầu toàn quá - Ảnh minh họa: Internet

Từ chính thực tế của mình, tôi nghĩ cách để phụ nữ hạnh phúc là đừng đảm đang quá! Thiên hạ có khen vài tiếng rồi cũng chỉ là đãi bôi. Còn mình mệt mỏi, việc gì cũng phải qua tay. Đoảng một chút, người ta chê vụng về một chút cũng chẳng sao. Thực tế rằng những người phụ nữ ít đảm đang lại sung sướng hơn tôi rất nhiều.

Đàn ông ai cũng có những bí mật riêng, chỉ là phụ nữ biết hay không mà thôi

Đàn ông ai cũng có những bí mật riêng, chỉ là phụ nữ biết hay không mà thôi

Phải chăng đàn bà chúng ta không nên tò mò, cố tìm hiểu góc khuất của đàn ông, hãy cứ sống với phần tử tế chồng dành cho mình? Bởi bí mật của đàn ông, càng biết nhiều càng khiến đàn bà đau thắt ruột gan.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà hy sinh đàn bà giỏi giang cách để phụ nữ hạnh phúc

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 11 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 41 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 41 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 2 giờ 41 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 3 giờ 41 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 11 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 4 giờ 41 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 11 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 5 giờ 41 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng