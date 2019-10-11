Tâm sự đàn bà 40: Không phải đàn ông, tiền mới là thứ tôi mê

Tâm sự gia đình 11/10/2019 14:26

Đàn bà 40 như tôi, không mê đàn ông, chỉ mê tiền. Tôi dồn tâm sức vào công việc. Tôi muốn tạo dựng cho bản thân và các con mình một tương lai thật vững chắc.

Đàn bà 40 tuổi nhận ra rằng đàn ông chẳng quan trọng như mình đã nghĩ. Tôi đã từng là một cô gái rất ngây thơ, tin tưởng vào tình yêu và hôn nhân một cách tuyệt đối. Thế nhưng, đi qua biết bao chặng đường, khi trái tim vấp phải bao nhiêu gai góc và đắng chát, khi gặp biết bao nhiêu cay đắng và tổn thương tôi hiểu rằng chỉ có mình mới mang lại hạnh phúc cho bản thân mình thôi.

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Tôi đã từng tin tưởng tuyệt đối vào hôn nhân của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tôi có một cuộc hôn nhân bất hạnh. Chúng tôi trên danh nghĩa vẫn là vợ chồng thế nhưng tình cảm đã phai nhạt từ lâu lắm rồi. Chúng tôi như người dưng sống cùng nhà, việc ai người nấy làm, giường ai người nấy ngủ. Tôi đã từng là người đàn bà khổ tâm, chán chường trong chính căn nhà mình. Từng đau khổ vật vã, từng khóc ướt gối vì những vô tâm, ích kỷ của chồng.

5 năm như thế, tôi héo hon như tàu lá và khi nhận ra chồng mình không hề thay đổi thì tôi buộc lòng phải sống khác đi. Tôi không chọn ly hôn vì 3 đứa con của mình. Những người phụ nữ 40 như tôi, chọn sống vì con và kiếm tiền thật nhiều. Tôi mặc chồng muốn sống sao thì sống, tôi không còn quan tâm nữa. Tôi chăm chỉ kiếm tiền, dồn sức vào công việc.

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40 tuổi, tôi chọn sống vì mình và vì con, chăm chỉ kiếm tiền thật nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Không phải đàn ông, tiền mới là chỗ dựa vững chắc nhất cho phụ nữ. Đàn bà có tiền, tâm thế và cách nhìn về cuộc đời đã khác đi rất nhiều. Khi đàn bà buồn chán, cô đơn cùng cực mà trong túi rỗng không thì chẳng còn cách nào khác là trốn trong phòng mà khóc. Nhưng khi có tiền, mỗi lúc buồn chán chính tiền sẽ giúp đàn bà vượt qua tâm trạng tồi tệ một cách tốt nhất. Có tiền, chẳng dại gì mà ngồi khóc. Thay một bộ quần áo đẹp, đến một nơi sang trọng để vui chơi. Hẹn hò bạn bè hay đơn giản chỉ là cùng các con đến một nhà hàng và ăn thật ngon lành.

Khi tôi có tiền, tôi không còn quỵ lụy vào người đàn ông không đem đến hạnh phúc cho tôi. Tôi có cuộc sống riêng của tôi, có thể mua cho mình những thứ mà tôi muốn, sống cuộc đời mà tôi mong. Tôi có thể đi đến những nơi chốn khiến tôi vui. Chồng tôi khi thấy tôi kiếm được nhiều tiền, sống vui vẻ đã thôi không còn nói xấu sau lưng về tôi nữa. Phụ nữ chẳng cần nhiều lời, cứ dùng một cuộc sống vui vẻ, xinh đẹp để đáp trả lại những ai đang nói xấu mình.

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Đàn bà có tiền và con cái, cuộc đời sẽ được bình yên - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà 40 như tôi, không mê đàn ông, chỉ mê tiền. Tôi dồn tâm sức vào công việc. Tôi muốn tạo dựng cho bản thân và các con mình một tương lai thật vững chắc. Tôi muốn các con mình có điều kiện sống thật tốt. Chồng đã sống như người dưng thì tôi không quan tâm. Còn con cái là tất cả, con hạnh phúc chính là cội nguồn bình yên của người đàn bà. Tương lai không biết tôi và chồng có ký vào đơn ly hôn hay không nhưng tôi không hề sợ hãi điều đó. Bởi, đàn bà khi có tiền trong túi sẽ chẳng sợ một cuộc sống một mình hay cô đơn nữa. Tiền và con cái sẽ lấp đầy những khiếm khuyết đó.

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