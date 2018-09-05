Tâm sự của người đàn bà tha thứ cho chồng ngoại tình: Phải nuốt ngược nước mắt vì con

Tâm sự gia đình 05/09/2018 12:30

Đêm đêm ôm chồng mà cảm giác xa lạ vô cùng bởi chồng đã từng ôm ấp một người đàn bà khác. Hờn ghen đấy, đau khổ vật vã đấy nhưng vẫn phải luôn tỏ ra mọi chuyện mình đã xếp vào quá khứ.

Nhiều người nói tôi yếu đuối, ngu dại khi tha thứ cho người chồng đã phản bội mình. Họ bảo: “Tiếc làm gì người chồng đã chà đạp lên nghĩa vợ chồng để lên giường cùng người đàn bà khác. Níu kéo làm gì kẻ chỉ coi trọng xác thịt mà quên đi tình nghĩa đích thực…”. Tôi đau đớn lắm chứ, tổn thương nhiều lắm chứ. Nhưng nước mắt phải nuốt ngược vào lòng, ôm lại người chồng ngoại tình để gia đình trọn vẹn.

Tâm sự của người đàn bà tha thứ cho chồng ngoại tình: Phải nuốt ngược nước mắt vì con - Ảnh 1
Tôi đau đớn và tổn thương vô cùng khi chồng phản bội - Ảnh minh họa: Internet

Chồng tôi là một người đàn ông thành đạt. Nhìn cơ ngơi của chúng tôi bây giờ, ít ai có thể nghĩ rằng một thời vợ chồng tôi từng tay trắng. Cưới nhau về, tôi từng chạnh lòng nghĩ không biết chúng tôi sẽ sống như thế nào khi hai vợ chồng chưa có gì trong tay. Chồng tôi từng lái xe ôm, tôi từng là người rửa chén, tạp vụ. Những ngày tháng cơ hàn ấy, tôi vĩnh viễn không bao giờ quên.

Chúng tôi gom góp từng đồng vốn liếng để buôn bán. May thay chồng tôi là người nhanh nhẹn, thức thời. Qua bao nhiêu năm, không tự hào mình giàu có nhưng đủ tiền để lo cho con cái những gì tốt nhất. Những gì mà vợ chồng tôi có hôm nay cũng là mồ hôi, là nước mắt của tôi. Bao nhiêu năm làm vợ, làm mẹ tôi đã vắt kiệt sức mình cho gia đình, cho chồng con.

Tôi yêu chồng mình. Người đàn ông cùng tôi trải qua giông bão, khó khăn. Khi biết chồng có người đàn bà khác, tôi chết lặng. Cảm giác như mình đang bị nhấn chìm xuống vực mà không thể gượng dậy nổi. Tôi không thể tin được là chồng mình lại phản bội. Tôi khóc, oán trách, than vãn. Tôi đau đến mức muốn cấu xé, muốn tát nát mặt ả đàn bà trắc nết phá hoại hạnh phúc của tôi.

Tâm sự của người đàn bà tha thứ cho chồng ngoại tình: Phải nuốt ngược nước mắt vì con - Ảnh 2
Tôi có thể không cần chồng nhưng con tôi phải có cha - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng sau khi bình tĩnh lại, tôi nhận ra nếu mình càng hùng hổ, càng làm to lên thì càng đẩy người chồng về phía nhân tình. Tôi không thể để mất tất cả những gì mình khó khăn mới có được vào tay người khác. Đó là cuộc đời của tôi, người đàn ông tôi yêu, là cha của hai đứa con mình. Tôi có thể không cần chồng nhưng con tôi không thể không có cha. Tôi giữ cho mình một vẻ bình tĩnh nhất có thể. Tôi vẫn nấu những bữa cơm ngon, tạo cho chồng một bầu không khí ấm áp khi về nhà.

Chồng tôi biết mình có lỗi, cũng cắt đứt với nhân tình và quay về. Vốn dĩ, anh đến với cô ta chỉ vì tình dục chứ trong lòng không hề có ý định bỏ vợ con. Tôi biết điều đó. Tôi bảo với chồng hãy quên người đàn bà ấy đi. Hãy nghĩ đến gia đình, nghĩ đến con mà làm lại…

Đàn bà tha thứ cho chồng đã phản bội, trong lòng đau lắm. Đàn bà hờn ghen họ có thể thỏa sức khóc lóc, thỏa sức đánh ghen, bộc lộ hết những uất ức trong lòng. Còn tôi, nuốt ngược nước mắt vào lòng. Đêm đêm ôm chồng mà cảm giác xa lạ vô cùng bởi chồng đã từng ôm ấp một người đàn bà khác. Hờn ghen đấy, đau khổ vật vã đấy nhưng vẫn phải luôn tỏ ra mọi chuyện mình đã xếp vào quá khứ.

Tâm sự của người đàn bà tha thứ cho chồng ngoại tình: Phải nuốt ngược nước mắt vì con - Ảnh 3
Ôm lại người chồng phản bội, đàn bà đau thắt ruột gan - Ảnh minh họa: Internet

Chưa bao giờ tôi quên được chuyện chồng phản bội. Chưa bao giờ kể từ giây phút ấy lòng tôi bình yên. Đàn bà chọn con đường tha thứ nhiều lúc phải giả vờ như mình ngu ngơ, giả mù trước bao điều khiến mình đau thắt ruột gan…

Gửi nhân tình của chồng: Đừng tự hào về tình yêu của một kẻ phản bội

Gửi nhân tình của chồng: Đừng tự hào về tình yêu của một kẻ phản bội

Anh ta quay lưng phản bội như chưa từng có những ngày cơ hàn như thế. Vợ con ruột thịt anh ta còn ruồng rẫy, thì hà cớ gì một kẻ ngoài đường lại tin rằng anh ta yêu mình suốt đời suốt kiếp?

Xem thêm
Từ khóa:   chồng ngoại tình đàn bà tha thứ cho chồng ngoại tình nước mắt đàn bà làm gì khi chồng ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 1 giờ 10 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 2 giờ 10 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 2 giờ 16 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 2 giờ 41 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm