Đêm đêm ôm chồng mà cảm giác xa lạ vô cùng bởi chồng đã từng ôm ấp một người đàn bà khác. Hờn ghen đấy, đau khổ vật vã đấy nhưng vẫn phải luôn tỏ ra mọi chuyện mình đã xếp vào quá khứ.

Nhiều người nói tôi yếu đuối, ngu dại khi tha thứ cho người chồng đã phản bội mình. Họ bảo: “Tiếc làm gì người chồng đã chà đạp lên nghĩa vợ chồng để lên giường cùng người đàn bà khác. Níu kéo làm gì kẻ chỉ coi trọng xác thịt mà quên đi tình nghĩa đích thực…”. Tôi đau đớn lắm chứ, tổn thương nhiều lắm chứ. Nhưng nước mắt phải nuốt ngược vào lòng, ôm lại người chồng ngoại tình để gia đình trọn vẹn. Tôi đau đớn và tổn thương vô cùng khi chồng phản bội - Ảnh minh họa: Internet Chồng tôi là một người đàn ông thành đạt. Nhìn cơ ngơi của chúng tôi bây giờ, ít ai có thể nghĩ rằng một thời vợ chồng tôi từng tay trắng. Cưới nhau về, tôi từng chạnh lòng nghĩ không biết chúng tôi sẽ sống như thế nào khi hai vợ chồng chưa có gì trong tay. Chồng tôi từng lái xe ôm, tôi từng là người rửa chén, tạp vụ. Những ngày tháng cơ hàn ấy, tôi vĩnh viễn không bao giờ quên.

Chúng tôi gom góp từng đồng vốn liếng để buôn bán. May thay chồng tôi là người nhanh nhẹn, thức thời. Qua bao nhiêu năm, không tự hào mình giàu có nhưng đủ tiền để lo cho con cái những gì tốt nhất. Những gì mà vợ chồng tôi có hôm nay cũng là mồ hôi, là nước mắt của tôi. Bao nhiêu năm làm vợ, làm mẹ tôi đã vắt kiệt sức mình cho gia đình, cho chồng con. Tôi yêu chồng mình. Người đàn ông cùng tôi trải qua giông bão, khó khăn. Khi biết chồng có người đàn bà khác, tôi chết lặng. Cảm giác như mình đang bị nhấn chìm xuống vực mà không thể gượng dậy nổi. Tôi không thể tin được là chồng mình lại phản bội. Tôi khóc, oán trách, than vãn. Tôi đau đến mức muốn cấu xé, muốn tát nát mặt ả đàn bà trắc nết phá hoại hạnh phúc của tôi.

Tôi có thể không cần chồng nhưng con tôi phải có cha - Ảnh minh họa: Internet Nhưng sau khi bình tĩnh lại, tôi nhận ra nếu mình càng hùng hổ, càng làm to lên thì càng đẩy người chồng về phía nhân tình. Tôi không thể để mất tất cả những gì mình khó khăn mới có được vào tay người khác. Đó là cuộc đời của tôi, người đàn ông tôi yêu, là cha của hai đứa con mình. Tôi có thể không cần chồng nhưng con tôi không thể không có cha. Tôi giữ cho mình một vẻ bình tĩnh nhất có thể. Tôi vẫn nấu những bữa cơm ngon, tạo cho chồng một bầu không khí ấm áp khi về nhà. Chồng tôi biết mình có lỗi, cũng cắt đứt với nhân tình và quay về. Vốn dĩ, anh đến với cô ta chỉ vì tình dục chứ trong lòng không hề có ý định bỏ vợ con. Tôi biết điều đó. Tôi bảo với chồng hãy quên người đàn bà ấy đi. Hãy nghĩ đến gia đình, nghĩ đến con mà làm lại… Đàn bà tha thứ cho chồng đã phản bội, trong lòng đau lắm. Đàn bà hờn ghen họ có thể thỏa sức khóc lóc, thỏa sức đánh ghen, bộc lộ hết những uất ức trong lòng. Còn tôi, nuốt ngược nước mắt vào lòng. Đêm đêm ôm chồng mà cảm giác xa lạ vô cùng bởi chồng đã từng ôm ấp một người đàn bà khác. Hờn ghen đấy, đau khổ vật vã đấy nhưng vẫn phải luôn tỏ ra mọi chuyện mình đã xếp vào quá khứ. Ôm lại người chồng phản bội, đàn bà đau thắt ruột gan - Ảnh minh họa: Internet Chưa bao giờ tôi quên được chuyện chồng phản bội. Chưa bao giờ kể từ giây phút ấy lòng tôi bình yên. Đàn bà chọn con đường tha thứ nhiều lúc phải giả vờ như mình ngu ngơ, giả mù trước bao điều khiến mình đau thắt ruột gan…

Gửi nhân tình của chồng: Đừng tự hào về tình yêu của một kẻ phản bội Anh ta quay lưng phản bội như chưa từng có những ngày cơ hàn như thế. Vợ con ruột thịt anh ta còn ruồng rẫy, thì hà cớ gì một kẻ ngoài đường lại tin rằng anh ta yêu mình suốt đời suốt kiếp?

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