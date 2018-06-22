Anh là một người đàn ông của gia đình. Ngoài khoảng thời gian đến công ty, anh thường về sớm phụ giúp tôi bán hàng. Những lúc tôi bận bịu nấu ăn, dọn nhà thì anh chơi với con hoặc dạy con học. Hai đứa con một trai, một gái giống anh như đúc. Cuộc sống tôi tuy không giàu có nhưng những gì tôi có khiến tôi rất mãn nguyện. Chỉ cần gia đình yên ấm, hạnh phúc như vậy thì còn gì hơn?

Chúng tôi cưới nhau tròn mười năm. Mười năm là khoảng thời gian dài, đủ để nếm trải hết cay, đắng, ngọt, bùi. Ngày ấy, cha mẹ hai bên đều nghèo, chúng tôi có một đám cưới rất đơn giản. Chồng tôi là một nhân viên bình thường. Còn tôi có một tiệm tạp hóa nhỏ. Chúng tôi làm việc chăm chỉ, mong muốn có một cuộc sống đầy đủ cho con sau này.

Nhưng tôi đâu ngờ rằng, bề ngoài chồng như vậy nhưng lòng anh lại khác. Miệng anh nói yêu thương vợ nhưng thâm tâm anh đã bắt đầu thấy chán người vợ bắt đầu xuống sắc như tôi. Tôi suốt ngày buôn bán, chẳng có thời gian đâu chăm sóc cơ thể. Hơn nữa, việc sinh hai đứa con khiến tôi bị rạn da rất nhiều. Tôi mập lên, người ngấn mỡ.

Mười năm, tôi tin chồng mình là người đàn ông tử tế hơn bất kì ai. Tôi chẳng thấy anh có những thói xấu như những người đàn ông khác. Anh hiếm khi nhậu nhẹt, la cà quán xá với bạn. Anh chỉ mê đá bóng nhưng cũng thường xem ở nhà chứ không ra quán. Mỗi khi nghe ai đó nói chuyện ngoại tình , đánh ghen tôi đều nghĩ thầm: “Chồng tôi sẽ không bao giờ để tôi phải lâm vào tình cảm đó”.

Một bữa, bạn tôi bảo rằng buổi trưa vô tình thấy chồng chở cô gái nào xinh lắm. Thấy cô ta ngồi sau ôm chồng tôi rất chặt. Bạn chỉ nói như vậy nhưng tôi hiểu bạn đang ám chỉ điều gì. Tôi chống chế, chắc bạn nhìn nhầm thôi. Cúp máy xong, lòng tôi hoang mang rất nhiều.

Sau lưng tôi, anh cặp bồ với một ả đàn bà đã có chồng ở công ty - Ảnh minh họa: Internet

Tôi định hỏi chồng nhưng lại nghĩ, đàn ông nếu có ăn vụng thật thì đời nào chịu thừa nhận. Thế là tôi lập một kế hoạch theo dõi chồng. Chẳng khó khăn gì khi phát hiện những buổi trưa chồng làm gì. Tôi cay đắng khi phát hiện anh có nhân tình, cô ta lại là đồng nghiệp cùng công ty. Giờ nghỉ trưa, họ cùng nhau đi ăn, đi cà phê hoặc khách sạn. Họ chỉ hò hẹn buổi trưa, còn chiều tan sở ai về nhà nấy. Khốn nạn thay, ả đàn bà này đã có gia đình. Đợt đám cưới cô ta, chồng tôi có chở tôi đến dự.

Một kẻ có vợ cặp kè với một ả đàn bà có chồng. Họ dan díu với nhau mà quên mất rằng mình còn gia đình, còn những đứa con ở nhà. Buổi trưa, khi tôi chứng kiến chồng chở cô ta, tôi đã định xông đến làm một trận nhưng rồi lại thôi. Tôi lẳng lặng chụp hình rồi gửi cho chồng xem.

Cô ta đẹp, cô ta trẻ. Tôi chắc hẳn chồng tôi ngoại tình vì thèm của lạ. Tình nghĩa mười năm vợ chồng bị anh đổi bằng vài lần thể xác. Tôi thấy mình ngu vì đã tin chồng một cách mù quáng. Ngỡ rằng anh là người đàn ông tử tế, thương vợ con nhưng hóa ra cũng tầm thường như những gã đàn ông trọng thân xác đàn bà.

Hóa ra chồng tôi cũng chỉ là hạng đàn ông coi trọng thân xác đàn bà hơn tình nghĩa - Ảnh minh họa: Internet

Anh hốt hoảng về van xin tôi hãy tha thứ. Anh nói rằng mối quan hệ chỉ là vui chơi thôi. Gia đình là quan trọng, con cái là điều anh coi trọng nhất. Tôi cười chua chát, thấy quan trọng mà vẫn lén lút ăn vụng ngoài đường. Gia đình anh vẫn muốn có, ham mê thể xác vẫn muốn thỏa mãn, sao lòng dạ anh quá tham lam như vậy? Khi tôi bỏ ra khỏi nhà chồng tỏ ra vô cùng ăn năn, hối hận. Tôi có nên tha thứ cho chồng hay không?