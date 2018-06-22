Tâm sự của người đàn bà có chồng ngoại tình: Mười năm tình nghĩa vợ chồng đổi bằng vài đêm thể xác

Tâm sự gia đình 22/06/2018 11:10

Một kẻ có vợ cặp kè với một ả đàn bà có chồng. Họ dan díu với nhau mà quên mất rằng mình còn gia đình, còn những đứa con ở nhà. Buổi trưa, khi tôi chứng kiến chồng chở cô ta, tôi đã định xông đến làm một trận nhưng rồi lại thôi. Tôi lẳng lặng chụp hình rồi gửi cho chồng xem.

Chúng tôi cưới nhau tròn mười năm. Mười năm là khoảng thời gian dài, đủ để nếm trải hết cay, đắng, ngọt, bùi. Ngày ấy, cha mẹ hai bên đều nghèo, chúng tôi có một đám cưới rất đơn giản. Chồng tôi là một nhân viên bình thường. Còn tôi có một tiệm tạp hóa nhỏ. Chúng tôi làm việc chăm chỉ, mong muốn có một cuộc sống đầy đủ cho con sau này.

Tâm sự của người đàn bà có chồng ngoại tình: Mười năm tình nghĩa vợ chồng đổi bằng vài đêm thể xác - Ảnh 1
Tôi luôn nghĩ chồng mình là người đàn ông tử tế, thương yêu vợ con hết lòng - Ảnh minh họa: Internet

Anh là một người đàn ông của gia đình. Ngoài khoảng thời gian đến công ty, anh thường về sớm phụ giúp tôi bán hàng. Những lúc tôi bận bịu nấu ăn, dọn nhà thì anh chơi với con hoặc dạy con học. Hai đứa con một trai, một gái giống anh như đúc. Cuộc sống tôi tuy không giàu có nhưng những gì tôi có khiến tôi rất mãn nguyện. Chỉ cần gia đình yên ấm, hạnh phúc như vậy thì còn gì hơn?

Mười năm, tôi tin chồng mình là người đàn ông tử tế hơn bất kì ai. Tôi chẳng thấy anh có những thói xấu như những người đàn ông khác. Anh hiếm khi nhậu nhẹt, la cà quán xá với bạn. Anh chỉ mê đá bóng nhưng cũng thường xem ở nhà chứ không ra quán. Mỗi khi nghe ai đó nói chuyện ngoại tình, đánh ghen tôi đều nghĩ thầm: “Chồng tôi sẽ không bao giờ để tôi phải lâm vào tình cảm đó”.

Nhưng tôi đâu ngờ rằng, bề ngoài chồng như vậy nhưng lòng anh lại khác. Miệng anh nói yêu thương vợ nhưng thâm tâm anh đã bắt đầu thấy chán người vợ bắt đầu xuống sắc như tôi. Tôi suốt ngày buôn bán, chẳng có thời gian đâu chăm sóc cơ thể. Hơn nữa, việc sinh hai đứa con khiến tôi bị rạn da rất nhiều. Tôi mập lên, người ngấn mỡ.

Một bữa, bạn tôi bảo rằng buổi trưa vô tình thấy chồng chở cô gái nào xinh lắm. Thấy cô ta ngồi sau ôm chồng tôi rất chặt. Bạn chỉ nói như vậy nhưng tôi hiểu bạn đang ám chỉ điều gì. Tôi chống chế, chắc bạn nhìn nhầm thôi. Cúp máy xong, lòng tôi hoang mang rất nhiều.

Tâm sự của người đàn bà có chồng ngoại tình: Mười năm tình nghĩa vợ chồng đổi bằng vài đêm thể xác - Ảnh 2
Sau lưng tôi, anh cặp bồ với một ả đàn bà đã có chồng ở công ty - Ảnh minh họa: Internet

Tôi định hỏi chồng nhưng lại nghĩ, đàn ông nếu có ăn vụng thật thì đời nào chịu thừa nhận. Thế là tôi lập một kế hoạch theo dõi chồng. Chẳng khó khăn gì khi phát hiện những buổi trưa chồng làm gì. Tôi cay đắng khi phát hiện anh có nhân tình, cô ta lại là đồng nghiệp cùng công ty. Giờ nghỉ trưa, họ cùng nhau đi ăn, đi cà phê hoặc khách sạn. Họ chỉ hò hẹn buổi trưa, còn chiều tan sở ai về nhà nấy. Khốn nạn thay, ả đàn bà này đã có gia đình. Đợt đám cưới cô ta, chồng tôi có chở tôi đến dự.

Một kẻ có vợ cặp kè với một ả đàn bà có chồng. Họ dan díu với nhau mà quên mất rằng mình còn gia đình, còn những đứa con ở nhà. Buổi trưa, khi tôi chứng kiến chồng chở cô ta, tôi đã định xông đến làm một trận nhưng rồi lại thôi. Tôi lẳng lặng chụp hình rồi gửi cho chồng xem.

Cô ta đẹp, cô ta trẻ. Tôi chắc hẳn chồng tôi ngoại tình vì thèm của lạ. Tình nghĩa mười năm vợ chồng bị anh đổi bằng vài lần thể xác. Tôi thấy mình ngu vì đã tin chồng một cách mù quáng. Ngỡ rằng anh là người đàn ông tử tế, thương vợ con nhưng hóa ra cũng tầm thường như những gã đàn ông trọng thân xác đàn bà.

Tâm sự của người đàn bà có chồng ngoại tình: Mười năm tình nghĩa vợ chồng đổi bằng vài đêm thể xác - Ảnh 3
Hóa ra chồng tôi cũng chỉ là hạng đàn ông coi trọng thân xác đàn bà hơn tình nghĩa - Ảnh minh họa: Internet

Anh hốt hoảng về van xin tôi hãy tha thứ. Anh nói rằng mối quan hệ chỉ là vui chơi thôi. Gia đình là quan trọng, con cái là điều anh coi trọng nhất. Tôi cười chua chát, thấy quan trọng mà vẫn lén lút ăn vụng ngoài đường. Gia đình anh vẫn muốn có, ham mê thể xác vẫn muốn thỏa mãn, sao lòng dạ anh quá tham lam như vậy? Khi tôi bỏ ra khỏi nhà chồng tỏ ra vô cùng ăn năn, hối hận. Tôi có nên tha thứ cho chồng hay không?

Đàn ông à, đừng đợi khi mất đi người phụ nữ bên cạnh mới biết trân trọng

Đàn ông à, đừng đợi khi mất đi người phụ nữ bên cạnh mới biết trân trọng

Đàn ông nghĩ mình đã hoàn thành đầy đủ trách nhiệm, có phần tự mãn vì mình là người đàn ông tử tế trong khi xã hội bao nhiêu kẻ ruồng rẫy vợ con. Đàn bà cần nhiều hơn thế, cần được lắng nghe, cần được chồng hiểu, cần một người ghé vai san sẻ.

Xem thêm
Từ khóa:   ngoại tình chồng ngoại tình đàn ông ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 2 giờ 43 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 4 giờ 43 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 5 giờ 13 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 6 giờ 13 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 43 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 7 giờ 13 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 7 giờ 19 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm