Tâm lý đàn ông sau khi ly hôn rất dễ bị suy sụp về tinh thần

Tâm sự gia đình 23/07/2018 15:53

Không phải tâm lý đàn ông sau khi ly hôn nào cũng thấy thoải mái, sung sướng để bắt đầu một cuộc sống mới. Thực ra, họ cũng gặp phải khá nhiều khó khăn, rất dễ bị suy sụp về tinh thần, rơi vào tình trạng chán đời, sống buông thả.

Sau ly hôn, phần lớn các cặp vợ chồng đều có con đường riêng của mình. Lúc này, người đàn ông được tự do, được làm những gì mà mình muốn không còn sợ cằn nhằn bởi vợ. Vì thế, thời gian đầu họ thường cảm thấy rất hạnh phúc. Tuy nhiên, một thời gian sau họ sẽ nhận thấy “con cá đã mất là con cá to”, vì thế bắt đầu suy sụp tinh thần, chán nản. 

Đàn ông sau ly hôn thường chán nản, sống buông thả
Đàn ông sau ly hôn thường chán nản, sống buông thả

Họ nhận ra rằng cuộc sống thật tẻ nhạt khi không còn có người đồng hành, không còn được cơm bưng nước rót, trong nhà lạnh lẽo, không có tiếng cười đùa vui vẻ nữa… Nếu như trước kia, họ rất ghét những điều này vì cảm thấy phiền phức, ồn ào thì bây giờ lại thèm khát cháy bỏng muốn quay lại thời gian trước đây và ước gì giá như chưa từng ly hôn. Tuy nhiên, tất cả đã muộn, có không giữ mất đừng tìm.

Sau một cuộc hôn nhân tan vỡ, đàn ông sẽ trở nên cẩn thận hơn, cũng như phụ nữ thì họ sợ tình trạng “con chim đậu phải cành cong”. Vì thế, họ sẽ trở nên lạnh lùng và lý trí hơn. Cho dù là người mạnh mẽ đến đâu thì họ đều mất đi ít nhiều những suy nghĩ và hành động lãng mạn, thậm chí là sến súa như trước đây đã làm. Đàn ông sẽ thực tế hơn, không còn lãng mạn như những anh chàng tuổi đôi mươi.

Đàn ông sau khi ly thường cảm thấy chống vắng và dễ suy sụp
Đàn ông sau khi ly thường cảm thấy chống vắng và dễ suy sụp

Họ luôn cố gắng thay đổi những sai lầm trong quá khứ. Họ muốn được bù đắp những lỗi lầm đã gây ra trong cuộc hôn nhân trước. Vì thế, họ có mong muốn mãnh liệt hơn trong việc xây dựng một cuộc sống hôn nhân mới với hạnh phúc và sự ổn định. Do đó, họ trở nên kĩ tính, chậm dãi, đôi khi sợ dẫm vào vết xe đổ của cuộc hôn nhân trước. Lúc này người đến sau sẽ được họ quan sát lựa chọn kỹ hơn, chu đáo và sáng suốt hơn trong quá trình tiếp xúc, hy vọng phát triển mối quan hệ tốt đẹp.

Chính vì vậy họ sẽ “nhạy cảm” hơn với phụ nữ, biết lắng nghe, chia sẻ, khen ngợi và dành cho người bạn đời những điều ngọt ngào hơn. Những đau khổ cuộc hôn nhân với người trước ít nhiều cũng dạy đàn ông biết dốc lòng và tận tâm hơn trong đời sống tình cảm để tìm kiếm và xây dựng hạnh phúc về sau. Việc ly hôn dù vì lý do gì thì cũng đem lại ít nhiều tổn thương, đau buồn cho đàn ông nhưng ở một khía cạnh nào đó nó lại giúp con người mạnh mẽ, sáng suốt và trưởng thành hơn. Sau khoảng thời gian tâm lý đau khổ, chìm trong bế tắc ấy, họ sẽ học được cách suy nghĩ lý trí hơn, dũng cảm đối mặt với tổn thương và cả những hy vọng tương lai sắp tới.

Đối với người sau họ sẽ có tính kiên nhẫn hơn
Đối với người sau họ sẽ có tính kiên nhẫn hơn

Chính vì vậy, đàn ông sau khi ly hôn thường có lòng nhẫn nại hơn trong mọi chuyện, nhất là trong chuyện ái ân với nửa kia. Họ biết tôn trọng cảm giác của đối phương chứ không phải chỉ xem mình là trung tâm và đòi hỏi người ấy phải “phục vụ”, đồng thời họ cũng khéo léo hơn trong việc yêu chiều và khơi dậy ham muốn của người đầu ấp tay gối. Điều này là do họ đã có kinh nghiệm trong cuộc sống hôn nhân, hiểu biết rõ hơn về cơ thể cũng như tâm lý của phụ nữ, biết tạo những điều mới mẻ, kích thích để cả hai cùng tận hưởng cuộc yêu. 

Tìm hiểu diễn biến tâm lý của con trai khi hôn như thế nào?

Tìm hiểu diễn biến tâm lý của con trai khi hôn như thế nào?

Sau nắm tay, hôn môi là sự động chạm cơ thể tiếp theo thể hiện mối quan hệ của đôi bạn ngày càng phát triển và thân thiết hơn. Cũng giống như con gái, tâm lý con trai khi hôn cũng diễn ra khá phức tạp.

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