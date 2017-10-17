Sự khác biệt của vợ và nhân tình theo cách suy nghĩ của đàn ông ngoại tình

Tâm sự gia đình 17/10/2017 07:43

Đàn ông thường nói đàn bà như thời tiết, nắng mưa thất thường, không bao giờ hiểu được họ. Nhưng thật sự thì đàn ông vốn cũng rất khó lường. Họ còn yêu vợ nhưng vẫn sẵn sàng chấp nhận mối quan hệ ngoài luồng với người phụ nữ khác.

Đàn ông luôn nghĩ nhân tình chỉ là tạm bợ, chỉ có vợ luôn bên cạnh mình những lúc cơ hàn, khó khăn. Bởi vậy, khi ngoại tình đàn ông cũng không bao giờ rời bỏ người phụ nữ đầu ấp tay gối với mình hằng đêm. Sau đây là sự khác biệt của vợ và nhân tình mà đàn ông thường suy nghĩ khi ngoại tình. 

Sự quan tâm của vợ như một ly nước lọc

Sự khác biệt của vợ và nhân tình theo cách suy nghĩ của đàn ông ngoại tình - Ảnh 1
Sự quan tâm của vợ luôn khiến người chồng cảm thấy ấm áp - Ảnh minh họa: Internet

Tuy vợ hay cằn nhằn về những điều vụn vặt như vứt đồ lung tung, không chịu dọn dẹp nhà cửa…nhưng hết thảy những điều đó luôn xuất phát từ sự quan tâm. Sự quan tâm, lo lắng của người vợ như một ly nước lọc, ban đầu sẽ vô vị nhưng chịu khó cho thêm vài muỗng đường sẽ trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết.

Nhân tình chỉ là những người tạm bợ, thích thì qua lại, không thích thì có thể sẵn sàng vứt bỏ để tìm một người khác. Còn vợ, người sẽ cùng bạn đi qua những sóng gió của cuộc đời, tích cóp từng đồng từng cắc để phòng ốm đau bệnh tật, trái gió trở trời, thì chỉ có một.

Đàn ông lấy vợ vì không muốn nghe những lời đàm tiếu xung quanh, còn tìm đến nhân tình chỉ để tô vẽ thêm màu sắc cho cuộc sống. Nhưng những thứ xa hoa, lòe loẹt thì thường không tồn tại lâu. Tuy vợ có lôi thôi, ăn mặc không giống ai nhưng họ không bao giờ để người chồng của mình ra đường với bộ dạng luộm thuộm. Vợ là nhà, nhà là nơi để về, còn nhân tình đơn thuần chỉ là nhà nghỉ chán rồi sẽ rời đi.

Nhân tình là người dưng

Sự khác biệt của vợ và nhân tình theo cách suy nghĩ của đàn ông ngoại tình - Ảnh 2
Nhân tình chỉ là người dưng chán chê rồi sẽ sẵn sàng vứt bỏ - Ảnh minh họa: Internet

Vợ chồng là hai người xa lạ gặp nhau rồi khoác lên danh phận đó. Nhưng vợ sẽ sẵn sàng đi với bạn đến cùng trời cuối đất, chia sẻ những ngọt bùi đắng cay trong cuộc sống. Còn nhân tình cũng là người dưng nhưng mang một ý nghĩa khác. Mối quan hệ giữa đàn ông và nhân tình đa số chỉ là dựa trên những lợi ích của đối phương. Đàn ông thường tìm kiếm mối quan hệ ngoài luồng là do cảm giác khoái lạc, nhưng đến khi chán rồi thì sẽ dứt bỏ thẳng tay, không chút dùng dằng, nao núng.

Đàn ông có thể chán mái tóc ám dầu khói, cái bụng nhiều ngấn mỡ hay bàn tay thô ráp của vợ. Nhưng họ không bao giờ có thể buông bỏ được những điều giản dị đó. Họ thích ở nhà ăn những món ăn, nhìn những giọt mồ hôi trên trán của vợ thay vì cứ cùng cô nhân tình đi ăn hàng quán.

Đàn ông ảo tưởng về nhân tình

Đa số đàn ông ngoại tình thích tìm những cảm giác mới. Họ cứ nghĩ rằng những cô nàng ngoài kia sẽ có nhiều đặc điểm thú vị hơn người vợ quanh xó bếp của mình. Nhưng thực tế, vợ cũng có rất nhiều điểm lôi cuốn và quyến rũ, chỉ là đàn ông không kiên nhẫn và chịu khó khám phá mà thôi. Đa số đàn ông có mối quan hệ ngoài luồng sẽ có lúc nhận ra vợ chính là cô nhân tình bé bỏng mà suốt đời này mình cần nâng niu, chiều chuộng.

Nhân tình chỉ là thú tiêu khiển khi buồn chán

Sự khác biệt của vợ và nhân tình theo cách suy nghĩ của đàn ông ngoại tình - Ảnh 3
Đàn ông tìm đến nhân tình chẳng qua chỉ là vui chơi - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông thường không xác định mối quan hệ dài lâu với nhân tình. Khi bị phát hiện, họ sẽ không chút do dự mà chia tay ngay lập tức. Vì họ nghĩ nhân tình như một món trang sức đẹp, sáng chói nhưng đến một ngày nào đó cũng sạm màu. Đã là trang sức thì có cũng được không có cũng không sao, vui thì mang vào, buồn thì vứt đi, không cần lo nghĩ.

Giữa vợ và nhân tình, vị trí nào quan trọng hơn?

Sự quan trọng của vợ và nhân tình luôn do lòng dạ của đàn ông quyết định. Khi họ không còn xem trọng vợ nữa thì nhân tình sẽ chiếm ưu thế. Còn đàn ông còn yêu thương vợ thì mãi mãi vợ vẫn là số một không thay thế được. Đàn bà nên nhớ rằng bản thân mình là người phụ nữ danh chính ngôn thuận do anh ấy cưới về, đừng bao giờ hạ thấp mình trước người thứ ba. Nhân tình đơn thuần chỉ là kẻ đến sau, mãi là người dư thừa trong mối quan hệ này.

Đàn bà đáng thương nhất là khi dùng dằng với cảm xúc ‘bỏ thì thương, vương thì tội’

Đàn bà đáng thương nhất là khi dùng dằng với cảm xúc ‘bỏ thì thương, vương thì tội’

Đàn bà luôn nghĩ trong cuộc sống vợ chồng không tình thì còn nghĩa nên sau đổ vỡ họ mãi không buông bỏ được. Họ cứ luôn dùng dằng với chuyện “bỏ thì thương, vương thì tội”.

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