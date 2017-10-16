Đàn bà được gì sau khi ly hôn?

Phụ nữ sau ly hôn thường được ví như một công cuộc lột xác. Nếu ly hôn ở thế bị động, chưa sẵn sàng, hẳn bạn sẽ tuột dốc rất nhanh. Nhưng khi bạn đã quá chán, đã đến lúc cần phải xách vali ra khỏi cuộc sống hôn nhân, chắc chắn bạn sẽ đẹp ra và…lợi hại hơn xưa.

Sau buồn, bạn sẽ thấy nhiều niềm vui mới xuất hiện. Người ta thường ví ly hôn giống như thất tình. Nhưng trong mối quan hệ nam nữ, cảm giác đau khổ thường chấm dứt rất nhanh. Còn thất tình từ cuộc sống vợ chồng thì âm ỉ hơn và dằn vặt hơn. Khi ấy, người trong cuộc thường có nhiều cách và nhiều ngày để giải tỏa nỗi sầu của riêng mình. Đàn ông thì đơn giản, bia, rượu, nhậu nhẹt, bạn bè, thậm chí giải quyết bằng một mối quan hệ nam nữ chóng vánh nào đó. Nhưng còn đàn bà thì dai dẳng hơn và cũng thấm lệ nhiều hơn. Dù người đàn bà trong cuộc ở thế chủ động hay bị động ly hôn, hầu hết họ vẫn buồn. Có người buồn phát khóc, người âm ỉ buồn. Nhưng rồi, ai mà buồn mãi được. Đó chắc hẳn là cái được đầu tiên sau khi chia tay. Bạn hãy tin rằng, đây là giai đoạn bắt đầu cho những ngày tháng tươi đẹp sắp tới. Có thể bạn sẽ không cần hoặc cần ngay một người đàn ông mới. Và bạn cũng chán cả hạnh phúc lứa đôi rồi, nhưng bạn đang có những chân trời thú vị. Ở đó, những cuộc đi chơi cùng bạn bè, những buổi cà phê trò chuyện sẽ khiến bạn trẻ trung và tự do trở lại. Thậm chí, bạn có thể thoải mái mặc một chiếc váy ngắn đi chơi với bạn, hay tự do hút một điếu esse mà chẳng lo ai đánh giá về đạo đức hay ai đó đang theo dõi phía sau. Và bạn thấy, ồ cuộc sống tuổi hai mươi như đang trở về. Bạn cảm thấy như đang tìm được chính mình sau những ngày quá nhiều vất vả và lo toan.

Có kinh nghiệm hơn nếu bắt đầu với một người đàn ông mới. Ly hôn có nghĩa là bạn đã không thành công ở cuộc hôn nhân ấy. Không thành công cũng có nghĩa là sẽ đem lại cho bạn những bài học sâu sắc, về mẫu đàn ông nào không hợp với bạn và mẫu nào thì phù hợp. Giờ đây, bạn giống như con chim sợ cành cong. Do đó, việc tìm một bến đỗ mới bình yên, đòi hỏi người đàn bà phải thận trọng và thấu đáo. Sẽ rất tai hại nếu bạn trao thân mình cho một kẻ khác để bớt cô đơn, trong khi bạn còn chưa rõ, người thứ hai có thực sự ổn hơn người thứ nhất?