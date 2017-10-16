Đàn bà được gì sau khi ly hôn?

Tâm sự gia đình 16/10/2017 16:55

Phụ nữ sau ly hôn thường được ví như một công cuộc lột xác. Nếu ly hôn ở thế bị động, chưa sẵn sàng, hẳn bạn sẽ tuột dốc rất nhanh. Nhưng khi bạn đã quá chán, đã đến lúc cần phải xách vali ra khỏi cuộc sống hôn nhân, chắc chắn bạn sẽ đẹp ra và…lợi hại hơn xưa.

Sau buồn, bạn sẽ thấy nhiều niềm vui mới xuất hiện. Người ta thường ví ly hôn giống như thất tình. Nhưng trong mối quan hệ nam nữ, cảm giác đau khổ thường chấm dứt rất nhanh. Còn thất tình từ cuộc sống vợ chồng thì âm ỉ hơn và dằn vặt hơn. Khi ấy, người trong cuộc thường có nhiều cách và nhiều ngày để giải tỏa nỗi sầu của riêng mình. Đàn ông thì đơn giản, bia, rượu, nhậu nhẹt, bạn bè, thậm chí giải quyết bằng một mối quan hệ nam nữ chóng vánh nào đó. Nhưng còn đàn bà thì dai dẳng hơn và cũng thấm lệ nhiều hơn. Dù người đàn bà trong cuộc ở thế chủ động hay bị động ly hôn, hầu hết họ vẫn buồn. Có người buồn phát khóc, người âm ỉ buồn. Nhưng rồi, ai mà buồn mãi được. Đó chắc hẳn là cái được đầu tiên sau khi chia tay.

Bạn hãy tin rằng, đây là giai đoạn bắt đầu cho những ngày tháng tươi đẹp sắp tới. Có thể bạn sẽ không cần hoặc cần ngay một người đàn ông mới. Và bạn cũng chán cả hạnh phúc lứa đôi rồi, nhưng bạn đang có những chân trời thú vị. Ở đó, những cuộc đi chơi cùng bạn bè, những buổi cà phê trò chuyện sẽ khiến bạn trẻ trung và tự do trở lại. Thậm chí, bạn có thể thoải mái mặc một chiếc váy ngắn đi chơi với bạn, hay tự do hút một điếu esse mà chẳng lo ai đánh giá về đạo đức hay ai đó đang theo dõi phía sau. Và bạn thấy, ồ cuộc sống tuổi hai mươi như đang trở về. Bạn cảm thấy như đang tìm được chính mình sau những ngày quá nhiều vất vả và lo toan.

Có kinh nghiệm hơn nếu bắt đầu với một người đàn ông mới. Ly hôn có nghĩa là bạn đã không thành công ở cuộc hôn nhân ấy. Không thành công cũng có nghĩa là sẽ đem lại cho bạn những bài học sâu sắc, về mẫu đàn ông nào không hợp với bạn và mẫu nào thì phù hợp. Giờ đây, bạn giống như con chim sợ cành cong. Do đó, việc tìm một bến đỗ mới bình yên, đòi hỏi người đàn bà phải thận trọng và thấu đáo. Sẽ rất tai hại nếu bạn trao thân mình cho một kẻ khác để bớt cô đơn, trong khi bạn còn chưa rõ, người thứ hai có thực sự ổn hơn người thứ nhất?

Đàn bà được gì sau khi ly hôn? - Ảnh 1
Phụ nữ cần trở nên quyến rũ sau ly hôn - Ảnh minh họa: Internet

Bạn sẽ đẹp lên. Đây là kết quả mà nhiều phụ nữ trong cuộc không thể phủ nhận. Khi kẻ làm cho bạn đau khổ đã ra đi, bạn không phải đối diện mỗi ngày, lòng hẳn sẽ bớt đau khổ. Cũng như khi mọi hoạt động trong ngày của bạn chỉ hướng tới điều tốt đẹp, chăm sóc cho bản thân, làm sao bạn lại xấu đi được? Và hãy nhớ, đẹp lên là cách để trả thù tuyệt vời nhất.

Bạn mạnh mẽ hơn. Sau bão, kẻ yếu ớt sẽ bị cuốn đi, còn người mạnh mẽ sẽ ở lại. Bạn muốn mình bị cuốn đi hay muốn mình là người ở lại? Giờ đây, khi người đàn ông trong nhà bạn đã ra đi, những đứa trẻ sẽ vẫn cần phải ăn học và lớn lên, làm sao bạn có thể chùn bước và cho phép mình yếu đuối? Không ai khi kết hôn lại muốn gãy gánh nửa đường. Nhưng điều gì xảy ra cũng mang lại những giá trị riêng của nó. Sự mạnh mẽ có lẽ là liều thuốc an thần cho người đàn bà sau ly hôn. Hãy tận dụng nó và trở nên hoàn hảo hơn từ đổ vỡ của chính mình, bạn nhé!

Từ khóa:   đàn bà sau ly hôn hôn nhân bế tắc ly hôn

TIN MỚI NHẤT

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 38 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 1 giờ 38 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 8 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 36 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 4 giờ 38 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 46 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 48 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 5 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới