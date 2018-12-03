Sinh con gái đầu lòng có giúp bố mẹ dễ làm ăn, mau phát tài?

Dẫu sinh con trai hay con gái cũng đều xứng đáng nhận được trọn vẹn tình yêu thương từ bố mẹ, gia đình. Nhưng với quan niệm sinh con trai để nối dõi, để an tâm cho lần sinh nở kế tiếp thì việc sinh con gái lại không được nhiều gia đình mong chờ.

“Ruộng sâu trâu nái cũng không bằng con gái đầu lòng” là câu nói không còn xa lạ gì về niềm vui của các bậc làm cha làm mẹ khi may mắn sinh được con gái đầu lòng. Sinh con gái đầu lòng không chỉ giúp bố mẹ dễ làm ăn mà còn là niềm tự hào, hạnh phúc của cả gia đình.

So với việc sinh con trai thì sinh con gái cũng đem lại nhiều điều tốt đẹp, làm rạng rỡ cho gia đình và dòng tộc. Bởi vậy, có rất nhiều lý do để quý trọng và mong đợi việc sinh con gái đầu lòng, thay vì nghĩ rằng đó là áp lực cho lần sau sinh phải cố gắng hơn để sinh con trai.

Con gái đầu lòng nhiều tham vọng, dễ thành công

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng những tên tuổi dẫn đầu trong các ngành khoa học đều là con gái đầu lòng. Hầu hết các cô con gái đầu lòng khi trưởng thành đều có tố chất và dễ vươn tới thành công hơn nhờ tham vọng lớn.

Các cô chị cả trong gia đình luôn là tấm gương sáng cho các em noi theo, có được sự đầu tư bước đầu của cha mẹ và gia đình. Đứa con đầu tiên luôn được mọi người quan tâm chăm lo, chưa tạo quá nhiều áp lực về giới tính đối với cha mẹ, bởi vậy mà con gái đầu lòng luôn là niềm hạnh phúc trọn vẹn và được gia đình yêu thương.

Nhiều nghiên cứu cho thấy con gái đầu lòng thường dễ thành công và có tham vọng lớn

Từ nền tảng đó, con gái đầu lòng thường có xu hướng tự phát triển bản thân và nâng cao năng lực. Không có gì xa lạ khi những tên tuổi hàng đầu trong danh sách tất cả những người phụ nữ nổi tiếng và quyền lực nhất trên thế giới lại đều là con gái lớn trong nhà.

Con gái đầu lòng là lộc giúp cha mẹ dễ làm ăn

Không khiến cha mẹ đau đầu chăm sóc, lo lắng như con trai, con gái đầu lòng luôn khiến cha mẹ yên tâm trong mọi việc, từ học hành, ăn uống, giữ sức khỏe, cho đến việc bé còn có thể lo cho em, chăm sóc cho gia đình.

Con gái đầu lòng sớm quán xuyến được việc nhà, đỡ đần cha mẹ trong mọi chuyện và tự lập được nên cha mẹ có thể an tâm làm kinh tế mà không cần quá bận tâm đến con trẻ. Tuy rằng sinh con có được phúc lộc hay không còn phụ thuộc vào tuổi tác, ngày tháng năm sinh phù hợp với vận mệnh của bố mẹ. Nhưng nhiều chứng minh cho thấy rằng, gia đình có con gái đầu lòng hoặc sinh 2 cô con gái đều là những gia đình khá giả, cuộc sống êm đềm, yên ấm.

Con gái đầu lòng là lộc của bố mẹ, giúp bố mẹ yên tâm làm ăn thuận lợi

Con gái đầu lòng là cô chị cả gương mẫu

Khoảng cách lý tưởng khi sinh con đầu lòng và con thứ là 4 tuổi. Khi đó, con gái đầu lòng đã dần biết giúp đỡ bố mẹ trong việc trông em, biết chơi đùa và yêu thương em. Sinh con gái đầu lòng, bố mẹ không cần phải quá lo lắng vì trẻ sẽ là cô chị cả gương mẫu cho em noi theo.

Con gái đầu lòng thường rất xinh đẹp

May mắn sinh được con gái đầu lòng là niềm hạnh phúc của cha mẹ, không chịu áp lực về tài sản lo cho việc lấy vợ lấy chồng của con. Con gái có thể sớm tự lập lo cho bản thân và gia đình, do vậy mà cha mẹ cũng nhẹ gánh phần nào.

Sinh con gái đầu lòng không chỉ xinh đẹp mà còn tài năng, con gái thường thừa hưởng những nét đẹp từ cha mẹ của mình, còn con trai là sự mạnh mẽ. Do vậy, những cặp đôi xinh đẹp thường có xu hướng sinh con gái. Và ngay cả những bậc cha mẹ không có nét đẹp quá xuất sắc nhưng sinh con gái đầu lòng cũng sẽ hội tụ đủ những nét đẹp tinh túy nhất từ cha mẹ.

Sinh con gái đầu lòng có nhiều lợi ích đến vậy, rất đáng để cha mẹ mong chờ sự ra đời của con. Bởi vậy, cha mẹ không nên quá áp lực vì con gái là phúc lộc trời ban, dẫu giới tính thế nào cũng đều đáng được trân trọng và yêu thương.