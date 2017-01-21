Phụ nữ có những điểm này trên ngón tay thì một đời giàu sang phú quý, an yên hưởng tài lộc

Nếu chị em có những nét này trên ngón tay thì xin chúc mừng, cuộc đời mọi chuyện suôn sẻ, giàu sang không lo gì

Ngón tay thẳng, mảnh mai

Chủ nhân là người có đầu óc, nghĩ suy trước sau tính toán cẩn trọng. Họ làmt? việc gọn gàng, lại rất có trách nhiệm trong công việc. Họ không khi nào thỏa mãn với những gì mình có, luôn cố gắng không ngừng cho tương lai. Họ luôn coi trọng sự nghiệp và cố gắng hết mình để thành công. Nếu họ muốn kinh doanh, buôn bán thì luôn rất suôn sẻ, tiền tài đầy ắp trong thời gian ngắn

Ngón trỏ dài hơn ngón đeo nhẫn

Phụ nữ có ngón tay thế này thường rất đơn giản nhưng lại rất nhanh nhạy, suy nghĩ logic. Họ làm việc nhanh lại hiệu quả, kiên định, không lưỡng lự. Họ có thực lực hơn người vì vậy mà dễ thành công. Cuộc sống về sau đủ đầy không phải lo gì

Ngón út dài hơn ngón cái

Chủ nhân là người gặp nhiều may mắn. Tiền tài cũng rất rực rỡ, được nhiều người thương quý, theo đuổi không ngớt. Khi đã có gia đình rồi, họ được chồng cưng yêu hết mực. Cuộc sống lại giàu sang không lo gì. Vì vậy mà cả đời sung sướng, hạnh phúc mỹ mãn

Ngón giữa dài hơn những ngón còn lại

Ngón giữa là đại diện cho công danh sự nghiệp. Phụ nữ có ngón giữa dài thì tiền tài lúc nào cũng rủng rỉnh. Họ lại có tính tình hiền hòa, hòa đồng, làm việc lại siêng năng, chịu khó. Dù là làm gì đều có thể thành công, trở thành người có tiếng tăm. Họ còn có số lấy chồng giàu sang. Cuộc sống gia đình về sau rất hạnh phúc, sung túc, cứ an nhiên mà hưởng tài lộc cả đời

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