"Người vợ quốc dân" mà hầu hết các ông chồng đều ao ước: Tự thiết kế và sửa sang một căn phòng trong nhà thành phòng PC game cho chồng giải trí

Tâm sự gia đình 27/04/2022 16:21

Một người vợ đã thiết kế và làm riêng một 'phòng game' để người chồng đam mê game của mình có thể tận hưởng một cách an toàn mà không cần đến phòng PC.

Cách đây không lâu, một bài báo có tiêu đề 'Phòng game do vợ tôi làm' đã được đăng trên Cộng đồng mạng Ruri Web, thu hút sự chú ý và ghen tị của nhiều người.

Anh A là người đã đăng những bức ảnh chụp căn phòng game lên đã chia sẻ rằng: "Tôi đã tận dụng năng lực của vợ tôi vì cô ấy xuất thân từ nhà điêu khắc để thiết kế và trang trí phòng chơi game."

Trong ảnh, vợ và anh A cùng nhau cạo hết giấy dán tường ở một gian phòng trong nhà và cải tạo lại thành phòng chơi game.

'Người vợ quốc dân' mà hầu hết các ông chồng đều ao ước: Tự thiết kế và sửa sang một căn phòng trong nhà thành phòng PC game cho chồng giải trí - Ảnh 1

'Người vợ quốc dân' mà hầu hết các ông chồng đều ao ước: Tự thiết kế và sửa sang một căn phòng trong nhà thành phòng PC game cho chồng giải trí - Ảnh 2
Ảnh : Cộng đồng mạng 'Ruri Web'

Anh A nói: "Tôi và vợ đã làm mọi thứ cùng nhau. Tất nhiên, vì tôi không khéo léo nên tôi chỉ làm những việc lặt vặt hoặc vợ tôi nhờ gì thì tôi làm cái đó." Anh A còn tiết lộ hình ảnh vợ trực tiếp tạo dựng từ cửa ra vào cho đến tủ đựng đồ chơi và sơn.

Hai người họ đã cùng nhau tạo ra căn phòng này trong vòng hai tháng, cứ sau giờ làm việc hoặc vào cuối tuần là họ sẽ cùng nhau hoàn thiện căn phòng. Bức tường bên kia treo mấy tấm ảnh cưới của vợ chồng, như thể ngầm nhắc họ đừng làm chuyện bậy bạ trong đây mà chỉ chơi game thôi, nói tới đây họ đã bật cười.

Ngay sau khi căn phòng này được tạo ra, nó đã trở thành một 'thánh địa' cho các thành viên nam đã có gia đình trong câu lạc bộ trò chơi đua xe của anh A. Bởi vì căn phòng này tiện nghi đến mức không thiếu thứ gì, từ thiết bị TV dành cho game console đến Racing Rig (dàn xe đua), cả hai người họ tự hào phòng game tại gia có chất lượng tương đương với phòng game chuyên nghiệp.

'Người vợ quốc dân' mà hầu hết các ông chồng đều ao ước: Tự thiết kế và sửa sang một căn phòng trong nhà thành phòng PC game cho chồng giải trí - Ảnh 3

'Người vợ quốc dân' mà hầu hết các ông chồng đều ao ước: Tự thiết kế và sửa sang một căn phòng trong nhà thành phòng PC game cho chồng giải trí - Ảnh 4
Ảnh : Cộng đồng mạng 'Ruri Web'

Người ta nói rằng bạn có thể thưởng thức trò chơi nhiều hơn nữa vì bạn có thể chơi các trò chơi bằng game console ở phía đối diện và theo dõi bạn bè của mình đang chơi đua xe thông qua một màn hình phụ. Anh A nói: "Bởi vì chúng tôi đã tự làm nên nó không tốn nhiều chi phí. Tôi đang có một cuộc sống rất hạnh phúc."

Cư dân mạng khi xem bài viết và video trên YouTube của anh ấy đã bình luận: "Vợ anh làm cho anh sao? Thật là sướng quá đi", "Vậy chắc anh kiếp trước là người đã cứu đất nước?", "Wow, tôi thực sự ghen tị với anh lắm đó", "Điều này có thật không?”

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