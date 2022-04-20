Người chồng tinh tế làm bữa sáng cho vợ, lấy công chuộc lỗi vì đã đi uống rượu thâu đêm suốt sáng mới về

Tâm sự gia đình 20/04/2022 19:49

Sau khi uống rượu với bạn bè cả đêm, người chồng trở về nhà khoảng 6 giờ sáng và cố gắng tỉnh táo để nấu bữa sáng cho vợ.

Gần đây, trên MXH Trung Quốc xôn xao câu chuyện về một người đàn ông cẩn thận chuẩn bị 'bữa sáng' cho vợ dù anh ta đang không tỉnh táo, cảm giác khó chịu do uống rượu suốt đêm đến sáng mới về.

Cặp vợ chồng này sống tại thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Người chồng đã đi chơi với những người bạn lâu không gặp và họ cùng nhau uống rượu thâu đêm suốt sáng. Người chồng trở về nhà khoảng 6 giờ sáng, vác cơ thể mệt mỏi của mình đi vào nhà bếp thay vì lên chiếc giường ấm áp ngủ một giấc để hồi sức.

Người chồng tinh tế làm bữa sáng cho vợ, lấy công chuộc lỗi vì đã đi uống rượu thâu đêm suốt sáng mới về - Ảnh 1
Ảnh : Tiin

Người chồng vẫn còn đang ở trạng thái không tỉnh táo, đột nhiên vào nhà bếp để nấu ăn. Thì ra là để chuẩn bị bữa sáng nóng hổi cho vợ.

Trong bức ảnh mà người vợ chụp lại được và đăng tải, chúng ta có thể thấy được ánh mắt đầy mệt mỏi của người chồng vừa nấu nướng vừa chuẩn bị nguyên liệu. Người chồng cảm thấy muốn buồn nôn vì mùi thức ăn và chạy vào nhà vệ sinh hai lần để nôn, nhưng anh ấy vẫn cố gắng kiên trì nấu xong bữa sáng cho vợ.

Người chồng tinh tế làm bữa sáng cho vợ, lấy công chuộc lỗi vì đã đi uống rượu thâu đêm suốt sáng mới về - Ảnh 2

Người chồng tinh tế làm bữa sáng cho vợ, lấy công chuộc lỗi vì đã đi uống rượu thâu đêm suốt sáng mới về - Ảnh 3
Ảnh : Tiin

Nhìn người chồng nhắm chặt mắt chịu đựng cảm giác khó chịu, người vợ lên tiếng: “Em tự nấu tiếp vẫn được, thôi anh đi vào ngủ nghỉ đi” nhưng anh ấy cũng đã thành công hoàn thành món cháo lươn.

Theo câu chuyện được chia sẻ trên MXH, người chồng đã tự tay làm bữa sáng cho vợ như một lời xin lỗi đầy tha thiết dành cho với vợ trong khi lo lắng cho anh ấy đi chơi cả đêm một mình. Thực ra, người vợ tuy giận chồng đi nhậu nhẹt cả đêm đến sáng mới về, nhưng cô cũng rất bất ngờ vì chưa bao giờ tưởng tượng được cảnh chồng mình cố gắng chịu đựng cảm giác say xỉn để đứng nấu bữa sáng cho mình.

Cư dân mạng sau khi biết được câu chuyện đã phản ứng tích cực như sau: "Tình yêu anh ấy dành cho vợ thật lớn", "Dù giận đến đâu, cô ấy vẫn thương chồng mình như vậy.”, “tuy say xỉn nhưng anh ấy vẫn cố gắng nấu bữa sáng cho vợ, vậy hãy tha thứ cho anh ấy nhé"

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