Ngoại tình là câu chuyện muôn thuở trong đời sống hôn nhân. Có nhiều lý do để con người ta chấp nhận việc ngoại tình. Nhưng nếu với lý do ngoại tình để nuôi cả gia đình – liệu có xứng đáng nhận được sự tha thứ hay không?

Trong cuộc sống hôn nhân có những tình huống trớ trêu mà ta nghĩ nó chỉ xuất hiện trong phim ảnh. Người ta hoài nghi về việc liệu có phải bạn ngoại tình chỉ để nuôi gia đình hay không? Hình như ta không mấy khi tin việc có một người nào đó chấp nhận hi sinh hạnh phúc của bản thân để cả gia đình được vui vẻ và no đủ. Nhưng có một người phụ nữ đã làm như vậy chỉ vì muốn lo lắng chu toàn cho gia đình mình. Cô là một phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Gia đình cô không có điều kiện, việc học hành của cô cũng không mấy suôn sẻ. Cô tốt nghiệp một trường đại học bình thường, với thành tích học tập cũng không quá xuất sắc. Cô yêu một chàng trai sâu đậm. Hai người yêu nhau, nhưng ngay cả chàng trai cũng không có công việc ổn định để chăm sóc cho cả gia đình.

Hai người không bao giờ phàn nàn hay toan tính với nhau về chuyện tiền bạc, chuyện cơm áo gạo tiền, cho đến khi họ có với nhau hai đứa con. Gánh nặng chồng chất, gia đình hai bên không giúp được gì nhiều. Đã thế, chồng cô còn đau ốm liên miên. Căn bệnh di truyền cứ trở trời là lại tái phát. Họ từng hứa, từng thề, từng nói rất nhiều đến chuyện ở cạnh nhau thì mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa cả thôi. Nhưng mà, câu chuyện cuộc sống không đơn giản như vậy. Họ trở nên cáu bẳn với nhau, đường cùng khiến cho họ khó có thể nói với nhau những lời yêu thương. Cô không còn đủ mạnh mẽ để gánh vác cả gia đình - Ảnh minh họa: Internet Rồi cũng đến một thời gian, chồng thấy vợ mình về nhà muộn hơn. Anh thường thấy vợ ngủ sớm, không đoái hoài đến chồng con. Cô mặc kệ những chuyện xảy ra trong gia đình. Cô lặng lẽ hơn, lạnh lùng hơn, nhưng số tiền cô mang về mỗi tháng lại nhiều hơn. Thương vợ tần tảo, anh chồng càng ra sức chăm sóc vợ mình nhiều hơn. Anh cứ nghĩ rằng cô đang làm một công việc làm thêm khác để có đủ thu nhập cho gia đình.

Nhưng càng ra sức chăm sóc, cô càng thấy đau đớn. Cô không thể đón nhận tình cảm và sự chăm sóc của chồng mình một cách bình thản được. Đến một ngày, anh đang đi trên đường thì bắt gặp cô đang bước xuống ô tô của một người đàn ông lạ. Anh cảm thấy trời đất như sụp đổ xuống. Bởi có ở trong mơ, anh cũng không thể hình dung được người vợ mà mình đã chung sống yên bình suốt mấy năm nay lại đi cạnh một người đàn ông khác một cách thân mật. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến anh không thể làm gì khác. Anh nhớ lại những số tiền lớn dùng để chữa chạy cho mình, số tiền để mua sữa, mua quần áo và mua sắm trong gia đình. Tất cả mọi thứ, anh không nghĩ rằng nó đến tự nhiên. Đã có lúc anh nghi ngờ về những số tiền đó. Nhưng rồi anh cũng tự lừa dối chính mình, có những an tâm giả tạo và chấp nhận sử dụng số tiền đó vào chi tiêu cá nhân. Đau đớn là khi nhận ra vợ mình vì gia đình mà bất chấp làm những việc trái với lương tâm - Ảnh minh họa: Internet Mọi chuyện vỡ lỡ, hai người nói chuyện thẳng thắn với nhau. Họ cho nhau cơ hội được trình bày. Người phụ nữ đã quá mệt mỏi với những lúc gia đình không còn tiền để mua sữa cho con, cô cũng quá mệt mỏi khi suốt ngày lo lắng xem hôm nay ăn gì, ngày mai sẽ ra sao. Mọi thứ cứ bộn bề khiến cho cô mệt mỏi. Một người phụ nữ xinh đẹp như cô có biết bao nhiêu cơ hội có cuộc sống tốt hơn. Sếp của cô đã nói như vậy và ngỏ lời với cô. Sau bao nhiêu đêm trằn trọc suy nghĩ, cô đã quyết định ở lại bên cạnh sếp của mình. Liệu ngoại tình để nuôi cả gia đình có nên được tha thứ - Ảnh minh họa: Internet Chưa bao giờ cô phải quyết định trong đau đớn như thế. Cũng chưa bao giờ cô bất lực đến như thế. Có những câu chuyện phức tạp đến mức bạn chỉ muốn quên đi để không bao giờ phải đặt bút ra để giải quyết. Có những câu chuyện không còn lối thoát, khiến bạn nhắm mắt làm ngơ những luân thường đạo lý, những quy tắc của bản thân, để rồi, bạn sống theo kiểu buông thả, đến đâu hay đến đó. Cô biết trước rằng mình sẽ phải trả giá rất nhiều cho điều đó. Nhưng cô đã đi xa lắm rồi…

Đàn ông ngoại tình là chuyện của họ, phụ nữ chúng ta có phẩm giá của mình Phụ nữ có chồng ngoại tình đừng dại dột “ăn nem” để trả thù. Cũng đừng vì sống với một người chồng quá tệ bạc, vô tâm, vũ phu mà tìm đến một bờ vai khác để tìm chút hơi ấm yêu thương. Khi giữ được phẩm giá của mình, ta có quyền khinh khi, chê bai hạng đàn ông chỉ sống vì thể xác.

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