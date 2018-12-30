Đàn ông ngoại tình không phải là điều hiếm gặp. Thế nhưng liệu đã có mấy người phụ nữ biết được đàn ông ngoại tình vì điều gì hay chưa?

1. Đàn ông ngoại tình vì thích được chinh phục Nhiều người đàn ông luôn thích khoe khoang với đám bạn về chiến tích chinh phục các cô gái. Do đó với họ chinh phục luôn là một thử thách để trải nghiệm để chứng tỏ bản lĩnh với bạn bè. Thế nên dù đã có vợ nhưng nhiều người đàn ông vẫn bất chấp ngoại tình với các cô gái khác để thỏa mãn sở thích chinh phục của mình.

Đàn ông ngoại tình vì điều gì? - Ảnh minh họa: Internet 2. Đàn ông ngoại tình vì ham của lạ Sau thời gian kết hôn hầu hết tình cảm cũng như chuyện chăn gối của các cặp vợ chồng không còn được viên mãn, hạnh phúc như ngày đầu. Thay vào đó là sự nhàm chán, áp lực cơm áo, gạo tiền, gia đình, con cái khiến cho các cặp vợ chồng không có nhiều thời gian ở bên nhau. Vì thế đàn ông muốn ngoại tình để có những cảm giác tươi mới trong chuyện ấy cũng như trong tình yêu.

3. Đàn ông ngoại tình vì sức hấp dẫn của ngoại hình Một trong những nguyên nhân đàn ông ngoại tình mà chúng ta thấy rõ nhất chính là vì sự hấp dẫn của những cô bồ trẻ trung, sexy, quyến rũ. Nếu như những người vợ đầu bù tóc rối lo việc cơ quan, việc nhà, việc con cái thì những cô bồ không vướng bận con cái, gia đình nên họ rất chú trọng đến ngoại hình, biết cách ăn mặc, trang điểm sao cho hợp mốt hợp xu hướng. Một cô gái xinh đẹp, quyến rũ chắc chắn sẽ làm cho bất cứ ai say đắm, huống chi đó là những người đàn ông có gia đình suốt ngày nghe vợ càu nhàu. Vì thế họ thèm được chiêm ngưỡng và tận hưởng sự dịu ngọt, dễ thương, nóng bỏng đến từ người tình. Đàn ông ngoại tình vì sức hấp dẫn của ngoại hình - Ảnh minh họa: Internet 4. Đàn ông ngoại tình vì bị người phụ nữ quyến rũ Rất nhiều người đàn ông yêu vợ, thương con và không có ý định ngoại tình. Thế nhưng ngoài xã hội có biết bao cô gái si mê chồng bạn. Bởi vậy họ luôn tìm cách dụ dỗ, quyến rũ người đàn ông của bạn bằng mọi cách. Nếu như những ông chồng nào không vững vàng tâm lý, ý chí thì việc bước vào lưới tình của người đàn bà khác là rất cao.

5. Đàn ông ngoại tình để giải tỏa nhu cầu sinh lý Nhiều người đàn ông có nhu cầu quá cao, trong khi đó người vợ lại không thể đáp ứng. Ngoài ra cũng có thể xuất phát từ lý do hai vợ chồng mâu thuẫn nên người vợ cấm vận chồng. Chính vì điều này đã khiến đàn ông, dù vẫn còn yêu vợ nhưng vẫn quyết định ngoại tình để thỏa mãn nhu cầu sinh lý. 6. Đàn ông ngoại tình vì vợ chồng cãi vã, xích mích Việc cãi vã, xích mích giữa hai vợ chồng là lời giải đáp cho thắc mắc đàn ông ngoại tình vì điều gì. Bởi những bất đồng quan điểm, những lời chỉ trích, trách móc sẽ khiến người đàn ông chán nản, cảm thấy cuộc sống gia đình mệt mỏi nên họ thường tìm đến tình một đêm hoặc ngoại tình. Lý do là vì ở bên nhân tình họ có cảm giác thoải mái, yên bình và thể hiện cái tôi của mình mà không bị ai cấm cản. Đàn ông ngoại tình vì muốn giải tỏa sinh lý - Ảnh minh họa: Internet 7. Đàn ông ngoại tình vì vợ không có thời gian dành cho họ Nhiều phụ nữ hiện nay quá tập trung cho sự nghiệp nên không có nhiều thời gian dành cho chồng, cho con và cho gia đình. Chính điều này khiến đàn ông cảm thấy chán nản và nghĩ rằng vợ không coi trọng mình nên đã ngoại tình. Vì ở bên nhân tình đàn ông được quan tâm, sẻ chia, chiều chuộng và chăm sóc nên họ cảm thấy mình có giá trị hơn. Lý do đàn ông ngoại tình có rất nhiều nhưng dù đàn ông ngoại tình vì điều gì thì cũng không nên bởi nó sẽ có nguy cơ phá hoại hạnh phúc gia đình. Thay vì ngoại tình đàn ông hãy dành thời gian hiểu và yêu vợ hơn, cả hai vợ chồng cần chia sẻ để thông cảm, thấu hiểu cho nhau. Có như vậy mới có một hôn nhân hạnh phúc, một gia đình trọn vẹn cho các con!

Làm gì khi vợ say nắng người đàn ông khác để gìn giữ hạnh phúc gia đình? Cuộc sống hôn nhân muôn hình vạn trạng nên việc vợ say nắng người đàn ông khác không phải là hiếm gặp. Vì vậy khi phát hiện vợ say nắng người đàn ông khác thì những người chồng nên làm gì để giữ gìn hạnh phúc gia đình?

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