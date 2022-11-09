Ngày cưới thấy nhà con dâu lên trao của hồi môn có cái hộp bé tẹo, mẹ chồng coi thường để rồi khi con dâu mở chiếc hộp ra thì...

Dù thế nhưng con trai đưa cô gái ấy về ra mắt ngay khi hỏi nghề nghiệp của bố mẹ bà đã chẳng muốn đồng ý. Nhưng vì phải chấp nhận việc cô con gái ấy trở thành con dâu của nhà mình. Bởi vì cậu con trai của bà đã quá yêu cô gái ấy. Dẫu có không thích thì cũng đành phải chấp nhận mọi việc mà thôi.

Gia đình bà cũng có chút của ăn của để khi cả vợ chồng đều làm nhà nước đã về hưu với mức lương hưu khá cao. Còn gia đình cô con dâu chỉ là gia đình bán thịt lợn, kinh doanh nhỏ lẻ nên thật chẳng xứng chút nào.

Người ta nói trời không chịu đất thì đất ắt phải chịu trời là thế đó. Thời buổi hiện đại cũng chẳng còn có việc con cái nghe theo bố mẹ nữa. Chấp nhận việc cưới cô gái ấy về làm con dâu dù chẳng ưng ý chút nào. Bản thân bà cho rằng con dâu tương lai của gia đình mình phải có một gia thế tương xứng. Nhưng giờ lỡ rồi chấp nhận vậy.

Sau bao nhiêu gian khó thì cuối cùng đám cưới của con trai và con dâu cũng được diễn ra. Hôm đó, ngày cưới của con trai. Mẹ chồng vốn là người khá ưa hình thức. Thấy hình ảnh nhà con dâu lên trao món của hồi môn với cái hộp bé tẹo, mẹ chồng thật sự đã coi thường gia đình nhà gái. Con dâu òa khóc khi mở chiếc hộp đó ra còn mẹ chồng thì tròn mắt kinh ngạc vì trong đó là một cuốn sổ đỏ căn nhà giữa trung tâm thành phố và cả một chìa khóa xe ô tô xịn. Đâu đó có tiếng xì xào:

- Nhà nó chỉ bán thịt lợn mà cũng giàu quá.

- Công nhận đấy, ông bà ấy có tiền mà, mỗi sống giản dị nó quen thôi. – mẹ cô dâu mới nắm tay mẹ chồng rồi con rể nói:

- Con gái chúng tôi sinh ra trong gia đình không giàu có. Thế nhưng chúng tôi cũng chỉ có một cô con gái này nên mọi tình yêu thương đều dành cho con gái cả. Cũng bởi thế nên nay gả con gái đi, con gái chúng tôi có biết gì mong bà bỏ quá cho. Hãy dạy dỗ con bé như con cháu trong nhà. Còn con rể hãy yêu thương con gái mẹ nhé, mẹ giao con bé cho con.

- Tôi, tôi... bà cứ yên tâm. – mẹ chồng đáp vậy mẹ cô dâu mới nói thêm:

- Con gái tôi từ nhỏ cũng vì có mình nó nên cũng được thương yêu, cưng chiều. Nếu con bé có gì không phải xin bà nhẹ nhàng dạy bảo.

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- Bà cứ yên tâm, đừng lo lắng quá.

Mẹ chồng như bà không chỉ choáng ngợp trước khối tài sản mà cô con dâu của mình có mà bà còn choáng ngợp trước những lời lẽ hay đẹp của người mẹ cô dâu không học hành cao mà chỉ đi bán hàng ngoài chợ.

Bởi thế người ta mới nói đừng bao giờ nhìn vào bề ngoài mà đánh giá một con người khác. Có rất nhiều thứ diễn ra khiến cho chúng ta không thể nào ngờ đến là vì vậy. Cái nghèo bên ngoài không thể nói lên điều gì. Người ta giàu từ trong tâm hồn mà ra. Gia đình giàu có nhưng sống giản dị, đó chính là đức tính cần học hỏi và là một bài học lớn cho bất cứ ai đừng bao giờ nhìn mặt mà bắt hình dong là vậy.