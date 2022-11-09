Mẹ chồng qua đời, đứa con dâu hiếu thảo bỗng nhiên lật đổ cả di ảnh chỉ vì phát hiện sự thật bàng hoàng

Tâm sự gia đình 09/11/2022 13:44

Nhưng đến khi mở chiếc tủ mà mẹ chồng hay giấu ra thì Vân chết điếng khi thấy trong đó là 1 sấp giấy trắng tinh, biết bị mẹ chồng lừa mấy năm nay, Vân nổi điên chạy ra lật đổ luôn di ảnh của bà xuống đất:

Chồng Vân vì là con 1 nên buộc phải giữ mẹ ở lại, anh cũng không tha thiết gì chuyện chăm sóc mẹ nhưng sợ người đời dị nghị nên đành để mẹ sống ở nhà mình.

Cho đến nhiều năm sau, mẹ chồng Vân đột ngột ốm nặng, con trai thì đi công tác triền miên còn con dâu thì không thèm đoái hoài đến khiến bà vô cùng đau lòng. Thậm chí, nàng dâu con chửi mẹ chồng :

- Chết sớm đỡ ăn hại.

Bà vốn đã quen với những lời chửi mắng của con dâu nên không nói lại nửa lời.

Mẹ chồng qua đời, đứa con dâu hiếu thảo bỗng nhiên lật đổ cả di ảnh chỉ vì phát hiện sự thật bàng hoàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

1 hôm, mẹ chồng ngồi loay hoay mở tủ xem thứ gì đó, vừa lúc con dâu về thấy bà cứ thậm thụt rồi giấu vội, cô tò mò hỏi:

- Bà giấu cái gì đấy? Sao vừa thấy con thì có vẻ hoang mang vậy?

Mẹ chồng ú ớ:

- Có gì đâu mà.

Nói rồi bà nhanh chóng khóa tủ lại rồi ngồi im, con dâu không đành lòng, tra hỏi cho bằng được:

- Bà có thứ gì giấu chúng con? Mẹ con với nhau mà lại như thế, giờ ốm đau chả biết chết lúc nào, có gì thì để lại hết đi chứ giấu làm chi nữa.

Mẹ chồng chép miệng:

- Thôi thì con đã biết mẹ cũng không giấu, mẹ có cuốn sổ tiết kiệm 800 triệu, cũng tằng tiện chắt bóp cả đời mới được từng đó.

Con dâu nghe vậy thì sáng cả mắt, giọng điệu thay đổi hẳn:

- Cái gì? Mẹ có..800 triêu? Thế..mẹ cho chúng con làm ăn đi.

Nghe giọng con dâu ngọt nhạt, mẹ chồng cũng mủi lòng, nhưng bà nói:

- Con chịu khó chăm mẹ 1 thời gian nữa, kiểu gì mẹ cũng để lại cho các con, còn nếu mẹ chết bây giờ thì chắc phải góp cho từ thiện thôi, vì đã hứa với người ta rồi.

Con dâu vội vàng nắm tay mẹ chồng:

- Con sẽ chăm mẹ, mẹ yên tâm, mẹ không thể chết bây giờ được.

Từ hôm đó trở đi, Vân hết lòng phụng dưỡng mẹ chồng khiến ai cũng ngạc nhiên, cô nấu những món ngon ngất cho bà, thậm chí không ngại tự mình tắm giặt, vệ sinh cho mẹ chồng. Kể từ ngày đó, trong nhà luôn luôn vui vẻ.

Mẹ chồng qua đời, đứa con dâu hiếu thảo bỗng nhiên lật đổ cả di ảnh chỉ vì phát hiện sự thật bàng hoàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

5 năm sau, khi mẹ chồng hấp hối, bà giao lại chiếc chìa khóa tủ cho Vân rồi nói:

- Cảm ơn con dâu hiếu thảo. Lo xong tang lễ con có thể mở tủ ra được rồi.

Vân chắc mẩm sẽ có được số tiền tiết kiệm đó nên sung sướng tột độ vội đi mua quan tài rồi lo liệu đám tang cho mẹ rất chu đáo.

Nhưng đến khi mở chiếc tủ mà mẹ chồng hay giấu ra thì Vân chết điếng khi thấy trong đó là 1 sấp giấy trắng tinh, biết bị mẹ chồng lừa mấy năm nay, Vân nổi điên chạy ra lật đổ luôn di ảnh của bà xuống đất:

- Đồ lừa đảo, sao bà lại lừa con.

Mọi người đều hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cứ ngỡ cô con dâu thương mẹ quá phát điên ai ngờ khi thấy Vân vứt sấp giấy trắng trước linh cửu thì ai nấy mới vỡ lẽ, họ xì xào:

- Cho đáng đời loại con dâu bất hiếu còn tham lam.

Khinh vợ chỉ là cô bán cá quê mùa, bồ đến tận nhà "cà khịa" đòi nhường chồng, 3 tiếng sau phải phải vắt chân lên cổ chạy khi thấy vợ làm điều này

Khinh vợ chỉ là cô bán cá quê mùa, bồ đến tận nhà "cà khịa" đòi nhường chồng, 3 tiếng sau phải phải vắt chân lên cổ chạy khi thấy vợ làm điều này

Người ta cũng ngoại tình nhưng bị vợ đánh ghen lên bờ xuống ruộng, còn Lâm hí hửng bên bồ gần cả năm nay mà chẳng bị Thu phát hiện.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự chuyện eva tâm sự eva

TIN MỚI NHẤT

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 3 giờ 32 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 17 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 4 giờ 32 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 12 phút trước
Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Video 5 giờ 32 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Từng trách hận khi vợ bỏ đi để lại con nhỏ, người chồng xót xa khi biết nguyên nhân

Từng trách hận khi vợ bỏ đi để lại con nhỏ, người chồng xót xa khi biết nguyên nhân