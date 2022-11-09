Bà là mẹ chồng, bà không ghét con dâu nhưng cũng không đến nỗi quý hơn con trai mình như những mẹ chồng khác. Bản thân hiểu chuyện là cán bộ về hưu nên bà luôn cố gắng đối xử với con dâu thật hòa thuận để gia đình vui vẻ, đầm ấm.

Thật ra cùng là phụ nữ, nhưng ít có người mẹ chồng nào có thể chấp nhận được việc rằng con trai mình quen với một người phụ nữ khác rồi đem về nhà yêu thương ngay trước mặt mình. Bất kể người mẹ thế nào thì cũng có chút cảm thấy tủi khi phải chia sẻ cậu con trai quý tử cho một người phụ nữ khác.

Gia đình không phải giàu có gì nên tiền chưa trị cho con trai cũng khá tốn kém. Vợ chồng con trai thì vừa có đứa con nhỏ được hơn 2 tuổi nên khá vất vả. Thấy con dâu hàng ngày đi làm về lại vào bếp nấu cơm mẹ chồng cũng cố gắng đỡ đần phần nào.

Mọi chuyện đều không có gì thay đổi nếu như không có ngày con trai bà bị tai nạn giao thông đến gãy chân. Hôm đó con trai đi làm về trên đường về không may va quệt rồi gãy chân phải nằm nhà cả tháng trời.

Vậy nhưng từ ngày con trai bị tai nạn ngã gãy chân ở nhà là con dâu thường xuyên về muộn hay nhờ mẹ chồng nấu cơm và chăm sóc chồng giúp mình. Người mẹ chồng như bà cũng có những suy nghĩ, lo lắng cho số phận con trai mình bị phản bội. Vì giờ con trai nằm một chỗ đang đợi chân lành thì đến khi nào mới có thể đi lại được là cả một vấn đề lớn.

Mẹ thì thương con, càng lo lắng con trai gãy chân nên con dâu sẽ phản bội bèn lắp thiết bị theo dõi lên xe máy của con dâu. Ngày nào cũng chăm chỉ thấy con dâu đến một chỗ chừng 2 tiếng rồi về. Đoán già đoán non chỗ đó không thể là chỗ nào khác ngoài nhà nghỉ.

Rồi đến một hôm mẹ chồng cũng lén lút đi theo sau con dâu tìm nơi con dâu đã ngoại tình sau lưng con trai mình. Ai ngờ, vào đến nhà nghỉ vừa hỏi con dâu thì nghe nói con dâu đang ở tầng 5 phòng đầu tiên. Mẹ chồng leo bộ lên 5 tầng thở hồng hộc vì mệt. Thế rồi, mẹ chồng chẳng thấy con dâu mặc váy vóc hở hang ở trong phòng nhà nghỉ mà là một bộ đồ dọn dẹp. Bà nhìn con dâu nước mắt đã ứa ra mới hỏi:

- Mẹ, sao mẹ lại ở đây?

- Con ở đây làm gì vậy?

- Dạ, con đến đây làm việc. Con đang lau nốt chỗ này nữa thôi mẹ ngồi kia đợi con chút nhé rồi mẹ con mình cùng về.

- Mẹ xin lỗi con.

- Sao mẹ khóc vậy, anh Tùng có chuyện gì hả mẹ?

- Không phải, mẹ thấy có lỗi với con thôi.

- Mẹ đừng nghĩ thế. Con làm thêm thế này cũng khá lắm, không vất vả như mẹ nghĩ đâu. Với cả con nói nhỏ với mẹ này ở đây người ta trả lương con cao lắm đấy. Nên cứ cố gắng làm phụ thêm chứ anh Tùng đau chân còn lâu mới đi làm được cho anh ấy nghỉ ở nhà con phải có thì anh ấy mới không lo lắng an tâm dưỡng thương được mẹ ạ.

Ảnh minh họa: Internet

- Cảm ơn con, con gái à.

- Hôm nay mẹ lạ quá. Mẹ ngồi xuống đi đợi con chút nữa thôi, con sắp xong rồi đây.

Ngồi sau xe con dâu mà mẹ chồng cứ khóc. Hóa ra, con dâu đi làm thêm để đỡ đần gia đình. Vậy mà bà xấu tính nghĩ con dâu ngoại tình phản bội con trai mình. Cũng may có lần đi theo này mà mẹ chồng như bà mới nhận ra tấm lòng hiếu thảo và đáng được trân trọng của cô con dâu nhà mình. Sau này bà sẽ đối xử tốt với con dâu nhiều hơn, có lẽ đó chính là cách khiến bà thấy vui nhất. Mẹ chồng như bà cảm thấy tự hào vô cùng khi có một cô con dâu đảm đến vậy trở thành con dâu của mình.