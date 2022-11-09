Đi công tác 7 ngày về thì con gái chạy ra mách: 'Mẹ ơi, bố khen cô Hoa giúp việc đẹp hơn mẹ?' và cái kết

Tâm sự gia đình 09/11/2022 06:30

Đáng nhẽ ra công tác mất 7 ngày nhưng vì mệt quá nên Phương xin về trước thời gian. Muốn tạo bất ngờ cho chồng nên Phương xuống máy bay tự bắt taxi về.

Phương và Khánh cưới nhau đến nay đã được hơn 8 năm, ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ với hạnh phúc tổ ấm của hai người. Còn nhớ ngày đó khi mới kết hôn cả hai vợ chồng khó khăn vô cùng, nhưng cả hai luôn bên cạnh động viên. Cuối cùng ông trời không phụ công của vợ chồng Phương khi giờ đây sự nghiệp của cả hai vợ chồng đều phát triển, cô con gái thông minh xinh xắn.

Từ ngày con đi học, công việc của Phương cũng nhiều nên cô quyết định bàn chồng thuê ô sin. Mới đầu Khánh không thích vì anh vốn ghét có người lạ ở trong nhà, nhưng nghĩ vợ vất vả nên Khánh cũng gật đầu đồng ý. Thế là Phương nhờ bạn tìm mối cho mình cô ô sin tốt. Ban đầu để phòng việc chồng ngoại tình thì Phương quyết định thuê ô sin từ 45 tuổi trở lên.

Đi công tác 7 ngày về thì con gái chạy ra mách: 'Mẹ ơi, bố khen cô Hoa giúp việc đẹp hơn mẹ?' và cái kết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vậy nhưng công việc nhà thì nhiều sợ thuê người lớn tuổi làm không tốt nên Phương quyết định chọn luôn ô sin trẻ. Tất nhiên là cô phải quán triệt chuyện chồng tòm tem với giúp việc. Cô ô sin mới của nhà Phương ngoan ngoãn lại gái nhà quê thật thà nên Phương ưng ý lắm.

- Từ ngày có ô sin em thấy khỏe ra anh ạ. Biết thế này em thuê từ lâu rồi. Cơ mà em nói trước anh đừng có cái thói đua đòi người ta ngoại tình với ô sin nhé. Vợ nhà người ta hiền đuổi ô sin đi. Chứ em không hiền đâu...

- Khỏi lo nhé. Có cho anh không thèm mấy cái thứ ngoại tình đó. Anh chỉ có vợ thôi, vợ là nhất.

Thấy chồng nói như vậy Phương an tâm hẳn, trên hết là có ô sin lo việc nhà thì Phương cảm thấy mình khỏe và có thời gian nhiều hơn dành cho chồng con. Cứ tưởng mọi chuyện tốt đẹp, trên hết là Phương vẫn sẽ tin tưởng chồng mình một cách tuyệt đối nếu như không có chuyện đó xảy ra.

Mọi việc bắt nguồn là hôm đó Phương phải đi công tác 7 ngày, để chồng và con ở nhà Phương không an tâm một tý nào cả. 

- Làm sao bây giờ hả chồng, em phải đi công tác tận 7 ngày. Xa bố con anh em lo lắm...

- Lo gì mà lo, em bận việc cứ đi. Ở nhà có anh chăm con rồi, cơm nước thì ô sin lo. Trước chưa có ô sin còn sợ, chứ giờ em đi công tác thoải mái. Anh tự chăm sóc bản thân và chăm cho con được.

- Vậy anh chịu khó nhé...

- Anh thề không la cà được chưa, tan giờ làm là về đón con luôn.

Thấy chồng nói vậy nên Phương tin, đi công tác nhưng ngày nào cô cũng lo lắng nên gọi về cho chồng. Đáng nhẽ ra công tác mất 7 ngày nhưng vì mệt quá nên Phương xin về trước thời gian. Muốn tạo bất ngờ cho chồng nên Phương xuống máy bay tự bắt taxi về. 

Vậy nhưng khi về đến cửa thì Phương thấy con gái đang chơi bên ngoài, thấy mẹ về nên cô bé chạy đến.

- Sao không vào nhà mà ngồi chơi đây hả con? Ngoài này bẩn lắm.

- Nhưng mà bố bảo là đang đập chuột trong đó nên bảo con ra ngoài chờ.

- Nhà mình có chuột á?

- Con không biết, chỉ thấy từ hôm mẹ đi đến giờ ngày nào bố vào phòng cô Hoa rồi đập chuột mạnh lắm.

- Bố vào phòng cô ô sin ấy hả?

Phương nghe đến đó mà tai ù ù không chịu nổi, cô ôm lấy con gái rồi bảo.

 

- À thì ý là bố đang khen cô Hoa lau nhà giỏi hơn mẹ đấy con ạ. Mẹ đi làm suốt nên mới làm không bằng cô Hoa.

- À...ra là vậy.

Nói rồi Phương đưa con sang nhà mẹ đẻ mình rồi ngay lập tức cô phòng về nhà. Cả Khánh và ô sin tưởng Phương đang đi công tác nên vẫn đang hú hí với nhau. Đến lúc ô sin thấy Phương đứng trước cửa mới hoảng hốt hét lên...

- Chị...chị Phương về....

- Sao vậy? Nãy giờ tôi đứng đây cả tiếng mà hai người không biết à? 

- Em nghe anh giải thích.

 

Phương đuổi cả chồng lẫn ô sin ra khỏi nhà, trong lòng ức lắm nhưng tự nhủ phải vượt qua để không rơi nước mắt vì loại chồng khốn nạn như vậy. Đúng là ở đời không thể tin được vào đàn ông...

Đột ngột đến công ty thăm thì thấy chồng đang hú hí với cô thư ký nóng bỏng trong phòng, vợ liền giật chuông báo cháy và cái kết hay ho 2 phút sau..

Đột ngột đến công ty thăm thì thấy chồng đang hú hí với cô thư ký nóng bỏng trong phòng, vợ liền giật chuông báo cháy và cái kết hay ho 2 phút sau..

Em thấy vậy thì đầu như bốc hỏa nhưng nghĩ lao vào đánh ghen ở công ty thì chỉ tổ xấu mặt, sĩ diện của chồng em có thể không có nhưng của em và gia đình, con gái em thì nhất định phải giữ.

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Từ khóa:   tâm sự hôn nhân chuyện gia đình

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