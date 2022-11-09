Khinh vợ chỉ là cô bán cá quê mùa, bồ đến tận nhà "cà khịa" đòi nhường chồng, 3 tiếng sau phải phải vắt chân lên cổ chạy khi thấy vợ làm điều này

- Gì thế này, em bảo ốm mà...Á à... em dám nói dối anh hả?

9 giờ tối Lâm định leo lên giường ngủ nhưng lúc đó thì Lâm choáng váng khi đọc tin nhắn của cô bồ gửi đến bảo bị sốt 39 độ. Ngay lập tức Lâm vùng dậy nói dối vợ là có cậu bạn thân bị tai nạn phải đưa vào viện gấp rồi phóng xe sang bồ ngay. Cứ tưởng bồ ốm thật nên Lâm mang cháo rồi thuốc đến. Nhưng khi đẩy cửa Lâm chỉ thấy Hoài (tên cô bồ) mặc bộ váy hai dây quyến rũ nằm hổn hển trên giường.

- Phải nói thế thì anh mới bỏ vợ mà sang với em chứ? Thế anh muốn ngủ với cô vợ bán cá hay là với em nào?

Ảnh minh họa: Internet

Và thế là đêm đó Lâm ở nhà bồ rồi vui vẻ đến sáng, ôm bồ ngủ mà Lâm hí hửng lắm. Người ta cũng ngoại tình nhưng bị vợ đánh ghen lên bờ xuống ruộng, còn Lâm hí hửng bên bồ gần cả năm nay mà chẳng bị Thu phát hiện. Cũng dễ hiểu thôi thì Thu chỉ là cô bán cá ngoài chợ nên Lâm khinh vợ quê mùa chẳng biết gì. Dù ngoại tình bên ngoài như vậy nhưng Lâm vẫn phải lét lút chứ anh không dám bỏ vợ mà cưới bồ.

Hoài biết rõ điều đó nên cô không cam chịu, Hoài tự thấy mình xinh đẹp thì không đời nào chịu làm kẻ thứ 3 cho người đời chửi bới. Thế là cô nghĩ cách làm cho vợ nhân tình phải điên tiết lên. Ngày hôm đó Hoài nổi hửng đòi về nhà Lâm chơi, ban đầu Lâm kiên quyết không chịu. Nhưng thấy Hoài đòi nên anh cũng chấp nhận. Cứ tưởng vợ sẽ đi sang nhà bà ngoại đến tối mới về. Ấy thế nhưng bất ngờ Thu về nhà.

Lúc đó Lâm hoảng quá kéo ngay cô bồ trốn vào tủ.

- Sao anh lại bắt em vào đây... vợ anh chỉ là cô bán cá việc gì phải sợ chứ?

- Không được, em cứ nghe anh đi không là rắc rối to đấy. Vào tủ nấp đi...rồi đợi anh.

Không còn cách nào khác nên Hoài đành nghe theo, còn với Thu lúc bước vào phòng ngủ thấy chồng luống cuống nói không nên lời thì cô kinh ngạc lắm.

Ảnh minh họa: Internet

- Ơ...hôm nay anh về sớm hả?

- Thì đợi em chứ sao nữa.

Nói xong Lâm tìm cách đưa vợ ra ngoài để cô bồ tìm cách trốn thoát nhưng Thu bất ngờ đứng trước cửa tủ nói bâng quơ nhưng đầy chủ ý.

Đây là căn phòng cưới của vợ chồng mình, ngày cưới anh nghèo khó em không đòi hỏi gì, sau này vợ chồng mình chăm chỉ làm ăn mới có cơ ngơi ấm cúng như hôm nay. Nhà này là của em vậy nên chiếc giường này, tủ này, căn phòng này và thậm chí là anh cũng đều thuộc về em. Em không cho phép ai giành giật, đánh cắp những thứ thuộc về mình.

Nói xong cô nhẹ nhàng nhưng kiên quyết rời khỏi nhà. Còn Lâm thì sợ xanh mặt và ả bồ mặt cắt không còn giọt máu. Chẳng ai bảo ai cả hai nhìn nhanh sợ sệt rồi chia tay.