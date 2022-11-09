Khinh vợ chỉ là cô bán cá quê mùa, bồ đến tận nhà "cà khịa" đòi nhường chồng, 3 tiếng sau phải phải vắt chân lên cổ chạy khi thấy vợ làm điều này

Tâm sự gia đình 09/11/2022 11:05

Người ta cũng ngoại tình nhưng bị vợ đánh ghen lên bờ xuống ruộng, còn Lâm hí hửng bên bồ gần cả năm nay mà chẳng bị Thu phát hiện.

9 giờ tối Lâm định leo lên giường ngủ nhưng lúc đó thì Lâm choáng váng khi đọc tin nhắn của cô bồ gửi đến bảo bị sốt 39 độ. Ngay lập tức Lâm vùng dậy nói dối vợ là có cậu bạn thân bị tai nạn phải đưa vào viện gấp rồi phóng xe sang bồ ngay. Cứ tưởng bồ ốm thật nên Lâm mang cháo rồi thuốc đến. Nhưng khi đẩy cửa Lâm chỉ thấy Hoài (tên cô bồ) mặc bộ váy hai dây quyến rũ nằm hổn hển trên giường.

- Gì thế này, em bảo ốm mà...Á à... em dám nói dối anh hả?

- Phải nói thế thì anh mới bỏ vợ mà sang với em chứ? Thế anh muốn ngủ với cô vợ bán cá hay là với em nào?

- Tất nhiên là với em rồi cục cưng ạ.

Khinh vợ chỉ là cô bán cá quê mùa, bồ đến tận nhà 'cà khịa' đòi nhường chồng, 3 tiếng sau phải phải vắt chân lên cổ chạy khi thấy vợ làm điều này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Và thế là đêm đó Lâm ở nhà bồ rồi vui vẻ đến sáng, ôm bồ ngủ mà Lâm hí hửng lắm. Người ta cũng ngoại tình nhưng bị vợ đánh ghen lên bờ xuống ruộng, còn Lâm hí hửng bên bồ gần cả năm nay mà chẳng bị Thu phát hiện. Cũng dễ hiểu thôi thì Thu chỉ là cô bán cá ngoài chợ nên Lâm khinh vợ quê mùa chẳng biết gì. Dù ngoại tình bên ngoài như vậy nhưng Lâm vẫn phải lét lút chứ anh không dám bỏ vợ mà cưới bồ.

Hoài biết rõ điều đó nên cô không cam chịu, Hoài tự thấy mình xinh đẹp thì không đời nào chịu làm kẻ thứ 3 cho người đời chửi bới. Thế là cô nghĩ cách làm cho vợ nhân tình phải điên tiết lên. Ngày hôm đó Hoài nổi hửng đòi về nhà Lâm chơi, ban đầu Lâm kiên quyết không chịu. Nhưng thấy Hoài đòi nên anh cũng chấp nhận. Cứ tưởng vợ sẽ đi sang nhà bà ngoại đến tối mới về. Ấy thế nhưng bất ngờ Thu về nhà.

Lúc đó Lâm hoảng quá kéo ngay cô bồ trốn vào tủ.

- Sao anh lại bắt em vào đây... vợ anh chỉ là cô bán cá việc gì phải sợ chứ?

 - Không được, em cứ nghe anh đi không là rắc rối to đấy. Vào tủ nấp đi...rồi đợi anh.

Không còn cách nào khác nên Hoài đành nghe theo, còn với Thu lúc bước vào phòng ngủ thấy chồng luống cuống nói không nên lời thì cô kinh ngạc lắm.

Khinh vợ chỉ là cô bán cá quê mùa, bồ đến tận nhà 'cà khịa' đòi nhường chồng, 3 tiếng sau phải phải vắt chân lên cổ chạy khi thấy vợ làm điều này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

- Ơ...hôm nay anh về sớm hả? 

- Thì đợi em chứ sao nữa. 

Nói xong Lâm tìm cách đưa vợ ra ngoài để cô bồ tìm cách trốn thoát nhưng Thu bất ngờ đứng trước cửa tủ nói bâng quơ nhưng đầy chủ ý.

Đây là căn phòng cưới của vợ chồng mình, ngày cưới anh nghèo khó em không đòi hỏi gì, sau này vợ chồng mình chăm chỉ làm ăn mới có cơ ngơi ấm cúng như hôm nay. Nhà này là của em vậy nên chiếc giường này, tủ này, căn phòng này và thậm chí là anh cũng đều thuộc về em. Em không cho phép ai giành giật, đánh cắp những thứ thuộc về mình.

Nói xong cô nhẹ nhàng nhưng kiên quyết rời khỏi nhà. Còn Lâm thì sợ xanh mặt và ả bồ mặt cắt không còn giọt máu. Chẳng ai bảo ai cả hai nhìn nhanh sợ sệt rồi chia tay.

Thấy gia đình đón cô bồ đang mang thai của chồng về chăm sóc, con dâu chẳng tức giận mà cười khẩy thông báo tin động trời

Thấy gia đình đón cô bồ đang mang thai của chồng về chăm sóc, con dâu chẳng tức giận mà cười khẩy thông báo tin động trời

Thấy mẹ chồng dẫn 1 cô gái bụng bầu khệ nệ bước vào nhà. Ngọc hoang mang: - Mẹ..ai đây mẹ?Mẹ chồng Ngọc ban đầu còn không thèm trả lời.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự chuyện eva tâm sự eva

TIN MỚI NHẤT

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 3 giờ 32 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 17 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 4 giờ 32 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 12 phút trước
Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Video 5 giờ 32 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Từng trách hận khi vợ bỏ đi để lại con nhỏ, người chồng xót xa khi biết nguyên nhân

Từng trách hận khi vợ bỏ đi để lại con nhỏ, người chồng xót xa khi biết nguyên nhân