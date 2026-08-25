Mất tăm sau 3 năm ly hôn, chồng cũ đem vàng đến xin hàn gắn vì con và cái kết

Tâm sự gia đình 25/08/2026 01:45

Đến một ngày, bất ngờ chồng sang nhà tôi, dúi vào tay tôi một hộp đựng 5 cây vàng. Anh ta còn nói muốn quay lại với tôi để bù đắp cho con. Chẳng ngờ, ngay lúc đó con trai của tôi chạy ra từ phòng ngủ, trên tay cầm một tấm thiệp.

Sau ly hôn chồng, tôi cùng con dọn ra một phòng trọ ở, bắt đầu cuộc sống mới. Cũng may tôi có bố mẹ ruột yêu thương, ông bà thường sang giúp tôi chăm cháu, còn mua bỉm sữa cho con tôi.

Người chồng cũ của tôi thì vừa ly hôn vợ xong thì sang tuần đã rước nhân tình về nhà. Anh ta sau đó biến mất tăm, chưa một lần sang thăm con. Tôi chưa bao giờ oán hận chồng cũ tới mức cấm anh ta thăm con. Là anh ta sống cạn tình cạn nghĩa, chẳng quan tâm máu mủ của mình. Chỉ có bố mẹ chồng cũ thương cháu nên thường qua thăm. Lần nào qua họ cũng dúi tiền vào tay tôi, bảo là tiền của chồng cũ. Nhưng tôi biết thừa anh ta làm gì rộng rãi tới mức đưa tiền cho con mình.

Sau 3 năm ly hôn, chồng cũ bất ngờ xuất hiện trước mặt mẹ con tôi. Nguyên nhân là vì anh ta vừa mới ly hôn vợ, vì cô ta ngoại tình. Cũng từ lúc này, chồng cũ mới gửi tiền hàng tháng cho con, còn đến đưa đón con đi chơi. Nhưng vì con đã xa bố nhiều năm nên thằng bé cũng chẳng thiết tha nhớ nhung gì bố. Chỉ khi nghe tôi bảo con đi chơi với bố thì thằng bé mới chịu.

Mất tăm sau 3 năm ly hôn, chồng cũ đem vàng đến xin hàn gắn vì con và cái kết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đến một ngày, bất ngờ chồng sang nhà tôi, dúi vào tay tôi một hộp đựng 5 cây vàng. Anh ta còn nói muốn quay lại với tôi để bù đắp cho con. Chẳng ngờ, ngay lúc đó con trai của tôi chạy ra từ phòng ngủ, trên tay cầm một tấm thiệp. Con trai tôi vô tư nói với bố:

“Bố ơi, mình cùng đi đám cưới của mẹ đi”.

Chồng cũ nghe thế thì điếng người, vội mở thiệp cưới ra thì đúng là có tên của tôi trên đó. Anh ta bất ngờ lắm, không tin được vợ cũ tái giá. Tôi cười nói với chồng cũ:

“Tháng sau em lấy chồng, anh rảnh thì đến chung vui cùng chúng em”.

Mặt chồng cũ biến sắc, hồi sau thì bình tĩnh đưa ra đề nghị khiến tôi thấy buồn cười. Anh ta nói nếu tôi đã lấy chồng mới thì để con anh ta nuôi. Con tôi nghe thế thì khóc nấc: “Con không ở với bố, con chỉ ở với mẹ thôi”.

Thấy con phản ứng gay gắt như thế, chồng cũ đành đi về. Tối hôm đó tôi còn nhận được tin nhắn đầy mùi hối hận của anh ta. Anh ta nói giờ mới thấy mình đánh mất vợ con, muộn màng mất rồi. Tôi chẳng có chút mềm lòng, đây chính là mùi vị cay đắng anh ta phải chịu khi bỏ rơi vợ con.

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Chồng tôi tức giận nói anh không thể chấp nhận một người phụ nữ có hình xăm trên ngực. Về hình xăm này, có chút liên quan đến người yêu cũ của tôi.

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