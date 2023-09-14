Muốn có con cho mẹ vui lòng nhưng ngại lấy chồng, gái già 30 làm liều ‘xin giống’ anh giám đốc, vừa xong 3 hiệp thì anh đưa ra đề nghị sốc

Tâm sự gia đình 14/09/2023 05:16

Lam liền mon men đến hỏi anh giám đốc xin giống. Khó khăn lắm cô mới mở mồm nói được, đang cúi mặt vì cứ ngỡ sẽ bị chửi là điên ngờ đâu anh giám đốc đồng ý luôn không cần suy nghĩ.

Năm nay đã gần 30 nhưng Lam vẫn chưa tìm được người đàn ông của đời mình. Bên cạnh là bố mẹ, bạn bè, người thân thúc giục nhưng Lam vẫn không có cách nào để lấy chồng khi mà cô cứ sống quá khép mình như vậy.

Muốn có con cho mẹ vui lòng nhưng ngại lấy chồng, gái già 30 làm liều ‘xin giống’ anh giám đốc, vừa xong 3 hiệp thì anh đưa ra đề nghị sốc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cho đến năm ngoái, mẹ Lam bị ốm nặng, bà dọa con gái:

- Nếu mày không cho tao bế cháu thì tao sẽ chết cho mày coi, tao khổ sở với đứa con gái cứng đầu như mày lắm rồi.

Lam khuyên mẹ mãi không được thì cô mới đứng lên hùng hồn tuyên bố.

- Được rồi, mẹ muốn có cháu thì đơn giản, để đó con làm cho mẹ toại nguyện.

Mẹ Lam nghe vậy thì sung sướng như khỏe hẳn ra:

- Mày hứa rồi đấy nhá, hứa rồi thì đừng có lừa mẹ, càng nhanh càng tốt nha con.

Lam gật đầu lia lịa, mẹ cô cứ ngỡ con gái đã quyết định lấy chồng nên trong lòng như mở cờ. Ngờ đâu, quyết định của Lam lại là..

Hôm đó, cô tìm đủ mọi đối tượng suy đi xét lại xem có được không, nhưng cuối cùng khi nhìn thấy ảnh Khang - anh giám đốc soái ca chình ình trên facebook, liền tặc lưỡi:

- Làm liều 1 phen xem sao, đằng nào cũng phải chọn giống cho tốt tốt 1 tý  chứ không thì uổng công à?

Nghĩ vậy, hôm sau Lam liền mon men đến hỏi anh giám đốc xin giống. Khó khăn lắm cô mới mở mồm nói được, đang cúi mặt vì cứ ngỡ sẽ bị chửi là điên ngờ đâu anh giám đốc đồng ý luôn không cần suy nghĩ.

Muốn có con cho mẹ vui lòng nhưng ngại lấy chồng, gái già 30 làm liều ‘xin giống’ anh giám đốc, vừa xong 3 hiệp thì anh đưa ra đề nghị sốc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù hơi sốc nhưng Lam thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cô cũng được làm single mom đúng như ý muốn vì với cô việc lấy chồng là không cần thiết.

Hôm đó, Khang hẹn Lam đến nhà nghỉ, thấy Lam xấu hổ cứ cùi gằm mặt, Khang liền lại gần ghé sát mặt Lam nói:

- Không lẽ…đây là lần đầu tiên cô làm chuyện đó?

Lam ú ớ gật đầu, Khang phá lên cười:

- Cô…cô 30 tuổi rồi mà…

Lam nổi điên:

- Anh cười cái gì,  30 chưa mất trinh thì có gì đáng cười, tôi tự hào vì điều đó.

Khang bịt miệng cười không thành tiếng rồi anh nói:

- Thôi, lên giường đi, muốn có con thì nhanh chóng. Đừng giả nai nữa.

Nói rồi, anh đè Lam lên giường làm liền 3 hiệp , Lam thì cứ nằm như con cá chết mặc Khang muốn làm gì thì làm. Nhưng lúc thấy máu trinh chảy ra ga giường bỗng nhiên Khang lại có cảm giác tội lỗi. Anh nhìn người con gái đứng trước mặt mình đang run rẩy thấy đáng thương vô cùng, Khang ôm cô nói:

- Cô biết vì sao khi cô đề nghị tôi đã đồng ý nhanh như vậy không?

Lam lắc đầu, Khang mỉm cười:

- Vì…thực ra tôi cũng có cảm tình với cô, nhưng sau hôm nay tôi mới biết sự thật là cô ngây thơ hơn mức tưởng tượng của tôi. 

Lam đỏ mặt:

- Tôi ngốc nghếch quá nên mới không dám lấy chồng.

Bỗng nhiên Khang siết chặt tay:

- Thế ngày mai tôi gửi 9 tráp đến nhà cô hỏi cưới luôn cho bố mẹ cô mừng nhé.

Lam trố mắt:

- Anh đùa đấy à? Đừng vớ vẩn.

Muốn có con cho mẹ vui lòng nhưng ngại lấy chồng, gái già 30 làm liều ‘xin giống’ anh giám đốc, vừa xong 3 hiệp thì anh đưa ra đề nghị sốc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Khang lắc đầu:

- Đùa gì, tôi cũng đến tuổi lấy vợ rồi. Hơn nữa cũng đã cướp đi đời con gái của cô, tôi phải chịu trách nhiệm.

- Nhưng chúng ta đã yêu nhau ngày nào đâu mà cưới?

- Nhiều khi yêu lâu quá lại dễ tan vỡ, miễn thấy hợp là được cần gì phải tính toán thời gian yêu dài ngắn. Với tôi, chưa bao giờ thấy thương ai như cô.

Không hiểu sao nghe xong những lời nói của Khang, Lam lại đồng ý cưới luôn mặc dù trước đó cô sống chết không chịu lấy chồng. Đúng là, cái duyên cái số nó vồ lấy nhau.

 

Chưa kịp mừng vì mẹ chồng cho 20 cây vàng trong ngày cưới, tôi đã bị bà ấy đòi lại với lý do vô cùng bất ngờ và nhiều việc sau đó khiến tôi hoàn toàn thất vọng

Chưa kịp mừng vì mẹ chồng cho 20 cây vàng trong ngày cưới, tôi đã bị bà ấy đòi lại với lý do vô cùng bất ngờ và nhiều việc sau đó khiến tôi hoàn toàn thất vọng

Khi làm lễ, mẹ chồng đặt hết số vòng vàng lên bàn và dõng dạc tuyên bố cho tôi 20 cây vàng để làm ăn. Nhìn số vàng bà bày ra trước mặt, tôi vô cùng bất ngờ. Bố mẹ tôi cũng mừng vì con gái được gả cho gia đình giàu có, có mẹ chồng tử tế.

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