Mới tân hôn xong thì phát hiện chồng có bồ và con riêng 2 tuổi, vợ vẫn bình thản cho đến 2 năm sau ai cũng sốc vì màn trả thù

Tâm sự gia đình 06/01/2018 10:06

Mới yêu nhau được 5 tháng thì Vy quyết định đồng ý cưới Long. Cứ nghĩ anh yêu mình thật lòng, ai ngờ sau đêm tân hôn Vy mới ngã ngửa khi biết sự thật về con người của chồng mình.

Từ ngày cưới xong, Bình chuyển về làm ở công ty của bố Vy, vì nhà không có con trai nên sớm muộn gì công ty đó cũng là của vợ chồng Vy. Vì thế, Bình rất sung sướng, anh yêu chiều vợ và rất có hiếu với bố mẹ vợ.

Nhưng 1 lần, Vy tình cờ gặp người bạn cũ . Sau khi biết cô lấy Bình, người bạn ấy trợn mắt ngạc nhiên:

- Anh ta đã có 1 người yêu ở quê và 1 con gái 2 tuổi rồi cơ mà

Vy nghe xong tin đó thì sốc nặng, cô vội vàng thuê người đi kiểm chứng và quả thật  đúng như lời người đó nói, Bình đã sớm có 1 gia đình không chính thức khác trước khi cưới Vy.

Cú sốc đó khiến Vy suýt gục ngã, nhưng sau đó Vy lấy lại bình tĩnh và quyết định sẽ trả thù bằng được. Để thực hiện kế hoạch trả thù, Vy vẫn tươi cười chung sống với chồng suốt 2 năm sau đó.

Hiện nay Vy đã có 1 đứa con  trai và Bình rất cưng chiều nó, anh chăm bẵm con trai còn hơn cả vợ. Thế nhưng, 1 hôm Bình ôm vợ nói:

- Hay ta làm thêm đứa nữa đi em.

Vy mỉm cười:

- Anh làm gì có sức mà làm.

Bình tưởng vợ đùa nên cười cợt:

- Tuy dạo này trông anh hơi yếu nhưng chuyện đó chắc chắn không yếu đâu, em yên tâm.

Vy đẩy chồng ra:

- Có phải anh muốn có thêm con là vì bố tôi nói cứ thêm 1 đứa con thì sẽ tặng anh thêm 1 tỷ không?

- Làm gì có chuyện đó, anh muốn có con thật mà, anh yêu trẻ con mà.

Mới tân hôn xong thì phát hiện chồng có bồ và con riêng 2 tuổi, vợ vẫn bình thản cho đến 2 năm sau ai cũng sốc vì màn trả thù - Ảnh 1
Hôm nay chúng ta ngửa bài luôn đi, tôi cũng không muốn giả tạo thêm nữa - Ảnh Internet

- Nhưng giờ anh có muốn cũng chẳng được nữa rồi, anh vô sinh mà.

Bình ngạc nhiên nhìn vợ:

- Em nói linh tinh cái gì đấy?

- Hôm nay chúng ta ngửa bài luôn đi, tôi cũng không muốn giả tạo thêm nữa. 2 năm qua tôi thừa biết anh đã có con riêng ở quê, vì tài sản của gia đình tôi nên anh mới chấp nhận cưới. Đừng nghĩ tôi là con ngốc.

Bình run rẩy:

- Em…nghe tin đó ở đâu..nhảm nhí..không phải…

Vy cười khẩy:

- Thôi đi, tôi đã điều tra rõ rồi, thế cuối tuần nào anh cũng bảo về quê thăm bố mẹ thực ra là thăm mẹ con ả đó còn gì. Cũng chính vì vậy, tôi đã cho anh uống thuốc suốt 2 năm qua để anh vô sinh đó.

Bình ngã sụp xuống đất:

- Cái…gì? Cô…

- Chưa hết đâu, đứa con trai này không phải của anh nhé, đó là con của tôi và bồ, anh nuôi nó thương yêu nó như con đẻ mà giờ biết chuyện này chắc đau lòng lắm nhỉ. Nhưng biết sao được, anh đối xử với tôi không ra gì thì tôi cũng không thể tốt đẹp với anh được.

Bình càng nghe càng sốc, anh bật khóc nức nở:

- Tại sao? Tại sao lại như vậy?

- Giờ thì anh ly hôn hay ở lại tùy anh, nhưng tôi cũng sẽ không bao giờ đụng vào người anh và gia đình này cũng không cho anh 1 xu nào cả, tôi đã bảo bố khóa hết tài khoản rồi nhé.

Nói rồi Vy cười phá lên sung sướng nhưng cô lại quay đi gạt nước mắt, còn Bình thì chỉ biết khóc lóc van xin vợ tha thứ vì những lỗi lầm của mình.

 

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