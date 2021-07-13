Mẹ chồng chửi té tát khi thấy con dâu để bỉm bẩn trên bàn, nhưng khi biết sự thật lại hối hận tột cùng

Tâm sự gia đình 13/07/2021 04:17

Ai cũng nói Liên may mắn khi được gả vào nhà giàu có. Nhưng chỉ có Liên hiểu chuyện làm dâu nhà giàu chẳng mấy dễ dàng…

Liên ngậm ngùi tâm sự nỗi lòng làm dâu vất vả, khổ cự trăm đường. Cô chỉ được người ta ghen tị khi lấy được Trí, người đàn ông giỏi giang lại có gốc gác. Nhưng thật ra cô phải sống theo khuôn phép khắt khe của mẹ chồng. Vì ngay từ đầu mẹ của Trí không thích Liên làm con dâu. Đến khi về sống cùng, bà tìm mọi cách để làm khó cô con dâu có xuất thân tỉnh lẻ này.

Bà xét nét tìm lỗi của Liên mỗi ngày. Chỉ cần Liên làm sai điều gì là bà sẽ gọi thẳng cho cha mẹ ruột của cô ở quê. Bà còn nói cô không được dạy dỗ tử tế, đến cả việc làm dâu cũng không tròn bổn phận.

Mẹ chồng chửi té tát khi thấy con dâu để bỉm bẩn trên bàn, nhưng khi biết sự thật lại hối hận tột cùng - Ảnh 1
Bà còn nói cô không được dạy dỗ tử tế, đến cả việc làm dâu cũng không tròn bổn phận - Ảnh minh họa: Internet

Đến khi cô mang thai, mẹ chồng cũng không bớt khó tính đi. Sống trong cảnh nhìn mẹ chồng nguýt lườm mỗi ngày, chồng lại đi làm xa thường xuyên, Liên căng thẳng đến mức sinh non.

Sức khỏe của con cô yếu hơn những đứa trẻ khác. Mẹ chồng cô lại không màng giúp đỡ con dâu mới sinh. Bà còn mặt nặng mày nhẹ trách cô có việc đẻ con thôi cũng không làm tốt được. Chịu đủ lời khó nghe từ mẹ chồng, Liên chỉ muốn ôm con về nhà ngoại nhưng lại nghĩ làm thế Trí sẽ khó xử.

Sau khi sinh thì Liên cũng mắc chứng hay quên như nhiều phụ nữ khác. Cô hay để đồ ở chỗ nào rồi lại không nhớ. Mẹ chồng dặn dò cô cũng không nhớ hết, có khi còn phải lấy giấy ghi lại, cuối cùng thì để tờ giấy ở đâu cũng quên mất. Đến khi Liên vào bếp thì tính hay quên này khiến cô vài lần bị mẹ chồng la mắng không ngớt. Liên không muốn thế nhưng cô cũng không biết phải làm sao để khá hơn.

Nhiều lần Liên bị mẹ chồng mắng thậm tệ, bà nói sẽ đuổi cô về nhà cha mẹ đẻ. Cô nghe mà nước mắt cứ rơi, tủi thân và mỏi mệt vô cùng.

Mẹ chồng chửi té tát khi thấy con dâu để bỉm bẩn trên bàn, nhưng khi biết sự thật lại hối hận tột cùng - Ảnh 2
Cô nghe mà nước mắt cứ rơi, tủi thân và mỏi mệt vô cùng - Ảnh minh họa: Internet 

Đến một hôm, mẹ chồng thấy cái bỉm bẩn của cháu để trên bàn trà trong phòng khách thì lại gọi thẳng con trai xuống nhà trách mắng:

“Con coi vợ con kìa, sống gì mà dơ bẩn quá. Không được thì về nhà mẹ đẻ mà ở, con dâu hỗn láo riết quen nết!”.

Liên nghe thế thì lơ ngơ không biết chuyện gì. Chồng cô lúc này đã ở dưới nhà, anh giận gằn giọng với mẹ mình:

“Mẹ ơi vợ con sau sinh đãng trí là chuyện thường. Mẹ đừng làm khó cô ấy nữa. Cô ấy căng thẳng quá nên giờ có dấu hiệu trầm cảm. Mẹ không thấy thời sự hay nói phụ nữ sau sinh trầm cảm nguy hiểm sao à? Mẹ cũng là phụ nữ mà, mẹ hiểu với thương vợ con một chút. Con đi làm xa đã đành, mẹ cứ đay nghiến cô ấy mãi thế thì sao con yên tâm. Mẹ cứ thế thì con thà đem vợ ra ngoài ở cho thoải mái hơn”.

Mẹ chồng chửi té tát khi thấy con dâu để bỉm bẩn trên bàn, nhưng khi biết sự thật lại hối hận tột cùng - Ảnh 3
Thấy tình hình không ổn nên anh quyết định về nhà một thời gian dài để giúp vợ ổn định lại - Ảnh minh họa: Internet 

Liên chia sẻ khi nghe chồng cô nói thế thì mẹ chồng cô im lặng rồi tỏ ra áy náy. Chồng cũng không đợi bà đáp lại mà kéo vợ về phòng. Hóa ra dù phải thường đi công tác nhưng Trí luôn gọi cho vợ con mỗi ngày. Anh phát hiện vợ mình dạo này có nhiều biểu hiện lạ, đầu óc căng thẳng mệt mỏi. Thấy tình hình không ổn nên anh quyết định về nhà một thời gian dài để giúp vợ ổn định lại. Cũng từ ngày hôm đó, mẹ chồng bớt cay nghiệt với Liên hơn. Cô lại có chồng ở bên chăm sóc, yêu thương. Anh cũng hứa sẽ thu xếp công việc, để không phải xa nhà nhiều nữa. Nhờ vậy mà cuộc sống của Liên dần dễ thở hơn.

Tá hỏa khi vợ cũ sinh đứa con giống hệt mình, tôi tìm đến nhìn mặt thì biết sự thật rụng rời

Tá hỏa khi vợ cũ sinh đứa con giống hệt mình, tôi tìm đến nhìn mặt thì biết sự thật rụng rời

Sau khi ly hôn vợ không lâu thì tôi nghe tin vợ cũ sinh đứa con trai y hệt mình. Nhưng khi tìm đến nhận, tôi biết được sự thật rụng rời.

Xem thêm
Từ khóa:   mẹ chồng khó tính chuyện mẹ chồng nàng dâu phụ nữ sau sinh

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Tâm sự gia đình 31 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Tâm sự gia đình 1 giờ 1 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Tâm sự gia đình 1 giờ 31 phút trước
Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Tâm sự Eva 2 giờ 1 phút trước
Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Tâm sự gia đình 2 giờ 31 phút trước
Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Tâm sự 3 giờ 1 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Video 4 giờ 1 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 31 phút trước
Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Video 5 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân