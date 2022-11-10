Mất bao công sức theo dõi, nào ngờ sau khi rình trộm bắt con dâu ngoại tình mẹ chồng lại tống cổ con trai ra khỏi nhà vì lý do khó tin thế này

Tâm sự gia đình 10/11/2022 17:23

Gần 1 tiếng sau thì cậu con trai cũng về nhà. Bà cầm chiếc vali đưa cho con trai rồi nói: - Đấy cầm lấy vali mà dọn đồ đi.

Thật ra trong mỗi câu chuyện đều có lý do của nó. Không phải ai cũng muốn cuộc sống của con cái mình luôn hạnh phúc sao. Vì làm mẹ, bất cứ người mẹ nào cũng hi vọng con cái của mình có thể có được một cuộc sống vô cùng hạnh phúc về sau này.

Người mẹ ấy cũng vậy. Bà Mạnh có độc nhất một cậu con trai. Sau đó vợ chồng ông bà chẳng thể có thêm con được nữa. Thế là toàn bộ tình cảm đều dồn hết vào người cậu con trai của mình. Ông bà cũng yêu thương con cái nhiều. Sau này chỉ hi vọng con trai cưới được một cô vợ hiền, có cho mình cô con dâu thảo là đủ.

Mất bao công sức theo dõi, nào ngờ sau khi rình trộm bắt con dâu ngoại tình mẹ chồng lại tống cổ con trai ra khỏi nhà vì lý do khó tin thế này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thế rồi Mạnh dắt Hạnh về lần đầu giới thiệu đó là bạn gái mình. Thấy cô bé cũng khá dễ thương và gần gũi khiến bà cũng an tâm phần nào về cô con dâu tương lai này. Quen được gần 2 năm thì hai đứa tổ chức đám cưới. Từ ngày con dâu về làm dâu bà thấy mình thoải mái hơn rất nhiều. Bao nhiêu việc nhà đều do một tay con dâu làm cả.

Có lẽ có được cô con dâu thảo cũng chính là một niềm vui của cả hai. Con dâu hiền lành lại ngoan ngoãn, vợ chồng con trai nhanh chóng có có cho bà một cậu cháu trai đích tôn. Mẹ chồng nàng dâu quý mến nhau vô cùng. Nhiều lúc con trai bà vô tình hờn dỗi nói với mẹ:

-Con thật sự không biết ai mới là con dâu nhà này nữa. Mẹ cứ bênh vợ con hơn con vậy?

- Thì mẹ là mẹ chồng, nhưng con dâu là con gái mẹ không bênh con dâu thì bênh ai.

Mỗi lúc như thế hai mẹ con lại nhìn nhau mà cười. Quý mến con dâu như vậy nên khi nhận ra cô con dâu có sự thay đổi khiến bà càng giận nhiều hơn. Cô con dâu đang hoàn hảo là vậy đột ngột thay đổi thế sao có thể chấp nhận được cơ chứ. Mẹ chồng nghi ngờ con dâu ngoại tình nên rình đi theo. Hôm đó, thấy con dâu về muộn, cả tuần liền đều như thế khiến bà không khỏi nghi ngờ mà quên mất rằng chính con trai mình cũng thường xuyên về muộn. Con cái thì cứ để lại cho mẹ chồng ở nhà chăm thì thật không có mẹ chồng nào chấp nhận nổi.

Vì thế bà đã lén lút đi theo con dâu xem con dâu ngoại tình thế nào. Lén lút đi theo thì thấy con dâu đi vào khách sạn thật. Mẹ chồng giận lắm, cau có hùng hổ tiến tới thì thấy con dâu đang ngồi ở dưới chỗ xe của con trai để khóc. Tiến lại gần mẹ chồng mới hỏi:

Mất bao công sức theo dõi, nào ngờ sau khi rình trộm bắt con dâu ngoại tình mẹ chồng lại tống cổ con trai ra khỏi nhà vì lý do khó tin thế này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

- Sao con lại ở đây?

- Mẹ, mẹ à, anh Mạnh có người khác rồi... – cứ thế rồi con dâu nấc lên, mẹ chồng đành vỗ về.

- Để mẹ lên cùng con.

- Con không lên đâu mẹ ơi, con sợ lắm.

- Sợ gì chứ, con là vợ nó cơ mà.

- Con sợ chứng kiến cảnh anh ấy phản bội con mẹ à. Mẹ ơi, con không chịu được đâu.

- Thôi được rồi mẹ con ta đi về mẹ sẽ xử lý con trai mẹ.

Gần 1 tiếng sau thì cậu con trai cũng về nhà. Bà cầm chiếc vali đưa cho con trai rồi nói:

- Đấy cầm lấy vali mà dọn đồ đi.

- Mẹ làm cái gì vậy?

- Con ngoại tình đừng tưởng mẹ không biết, dọn đồ ra khỏi nhà nhanh lên.

- Sao mẹ lại bênh vợ con, con chỉ...

- Bênh vợ con. Con xem lại hành động của con xem có đáng được bênh không? Mẹ cũng là phụ nữ, mẹ không thể tha thứ cho con ngoại tình. Là mẹ dạy con không tử tế mới để con đi phản bội vợ con như thế.

- Mẹ, kìa mẹ... Con xin lỗi mẹ.

- Vậy thì ngồi nhà nghĩ lại những gì mình đã sai đi. Người con cần xin lỗi không phải mẹ đâu.

Mẹ chồng về phòng, anh quỳ xuống xin lỗi vợ. Có lẽ, tha thứ là một điều không dễ dàng. Nhưng chị là vợ và vẫn sẵn sàng cho anh thêm một cơ hội nữa để gia đình này vẫn ấm êm, cuộc hôn nhân này vẫn vẹn tròn và con trai của anh chị vẫn có đủ bố, đủ mẹ.

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