Ấy thế nhưng khi gặp người đàn ông hoản hảo và giỏi giang như Tuấn thì Yến bất chấp tất cả để lao như con thiêu thân vào anh. Quả thật đúng như yến nghĩ thì chỉ sau 1 tháng "thả thính" cuối cùng Tuấn cũng ngả vào lòng của Yến.

Là một người phụ nữ có nhan sắc lại chỉ mới 25 tuổi, Yến được rất nhiều chàng trai theo đuổi. Cứ tưởng cô sẽ chọn cho mình một người đàn ông để yên bề gia thất có chỗ nương nhờ sớm tối. Ấy thế nhưng có nằm mơ chẳng ai ngờ thì Yến lại phải lòng Tuấn, một người đàn ông đã có vợ con. Thật ra trước đây Yến rất căm ghét những người thứ 3 phá nát hạn phúc gia đình người khác vì bố của cô từng ngoại tình và bỏ rơi mẹ con cô.

Hàng ngày Yến chiều chuộng Tuấn hết mực để đêm về anh không còn sức chiều vợ. Tất nhiên mục đích của Yến đó là khiến Tuấn bỏ vợ và cưới mình về một cách danh chính ngôn thuận. Thế nhưng kế hoạch của cô không thành công vì đàn ông thành đạt như Tuấn vừa muốn có vợ hầu hạ cơm ngon canh ngọt, vừa muốn có bồ để làm tình thỏa mãn.

- Đêm nay anh ở lại với em được không? Chi bằng anh bỏ cô ta và cưới em đi. Em xinh đẹp... chỉ có em mới xứng với anh mà thôi.

- Anh cấm em đấy nhé. Đừng bao giờ nhắc đến chuyện anh ly hôn với vợ. Nếu em muốn ở bên anh thì phải chấp nhận làm cô tiểu tình nhân bí mật. Anh ở vị trí lãnh đạo để bị phát hiện ngoại tình thì coi như mất hết. Em mà để vợ anh biết thi ngay lập tức anh sẽ đá em đấy.

- Đá em ư? Anh làm em sợ đấy.

- Là anh nói vậy thôi...ý anh là em đừng có làm chuyện hồ đồ. Mà làm cô tình nhân của anh sướng thế em còn muốn gì nữa. Ngoan muốn gì anh chiều.

- Em hiểu rồi. Em sẽ cẩn thận.

Nói thì nói thế nhưng đời nào Yến lại nghe theo Tuấn, dù không thể trực tiếp đến giật chồng. Nhưng Yến nghĩ ra một cách hay ho hơn đó là hàng ngày ân ái thì cô cố tình lưu lại vết son rồi nước hoa lên người Tuấn. Cô tin chắc kiểu gì cũng khiến Hà điên tiết rồi sẽ ly hôn và ngời hưởng lợi là cô.

Ấy thế nhưng sự thật lại không, trong khi Yến công kích thì cô lại phải điên tiết khi trên mạng tràn ngập ảnh đi du lịch rồi hạnh phúc của Tuấn và Hà. Sau đó Yến tung lên facebook rồi còn cố tình nhắn tin cho Hà vào xem.

Ảnh minh họa: Internet

Khỏi phải nói lúc đó Yến sung sướng như nào, cô đang nghĩ Yến sẽ điên tiết đòi ly hôn ngay. Vậy nhưng chờ đợi mãi thì Yến cũng không thấy cô vợ vào đánh ghen. Thật ra thì lúc đó Hà đang mỉm cười rồi ung dung ngồi rung đùi liên tục ấn nút share clip mà cô đưa lên mạng. Lúc đó Yến bật cười vì không ngờ chị vợ nhân tình lại ngu ngốc như vậy.

Đang vui sướng thì lúc đó Tuấn gọi điện...

- Ảnh tràn lan trên mạng là cô đăng thật sao? Cô mất trí rồi ư?

- Em...em xin lỗi...em trót dại. Phải làm sao đây hả anh? Anh cứu em với....

- Cô còn dám mở lời van xin à? Cô làm tôi sống dở chết dở rồi đây này. Từ nay tôi chấm dứt với cô...mọi khoản viện trợ tôi cũng cắt hết.

- Anh..không...đừng mà...

Yến chưa dứt lời thì Tuấn đã tắt máy, cô không thể ngờ rằng mọi việc lại diễn ra như thế này, chỉ vì một chút lòng tham mà bây giờ cô đã cái gía quá đắt. Có lẽ giờ Yến mới biết cô vợ của nhân tình tuy ở nhà nội trợ nhưng lại cao tay hơn mình nhiều. Thế mới nói kẻ thứ 3 phá nát gia đình người khác chưa bao giờ có kết cục tốt đẹp...