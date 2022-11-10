Chê vợ xấu xí dọn đồ sang sống với bồ, 1 tháng sau quay về choáng váng thấy hotgirl đang trong nhà mình rồi sốc ngất khi biết danh tính

Tâm sự gia đình 10/11/2022 09:30

Chị vào phòng chăm con, chị quá xinh đẹp như thời còn là con gái khiến anh vô cùng hối hận vì mình đã ngoại tình. Nhưng liệu trở về lần này anh có được vợ mình tha thứ hay không? Anh nên làm gì để vợ chấp nhận anh đây?

Phụ nữ sinh ra là để được yêu thương. Bởi thế mới nói bản thân phụ nữ hãy biết yêu thương mình trước khi yêu thương người khác. Phải biết cách trân trọng chính mình thì mới nhận được sự tôn trọng của người khác.

Anh chị từng có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Nhưng chính anh là gã đàn ông đã làm mọi chuyện rối tung hết cả lên khi anh có nhân tình ở bên ngoài. Bản thân anh chưa từng nghĩ đến chuyện mình sẽ ngoại tình. Vậy mà anh lại làm điều ấy khi mà mình có cơ hội.

Thời gian gần đây có em sinh viên mới đến cơ quan anh thực tập và anh được giao nhiệm vụ hướng dẫn cô sinh viên đó. Anh biết cô ta cố tình mồi mình. Nhưng với vẻ đẹp bên ngoài, cơ thể đẫy đà lại còn cố tình cho anh thì chẳng có một gã đàn ông nào là không tiến tới.

Chê vợ xấu xí dọn đồ sang sống với bồ, 1 tháng sau quay về choáng váng thấy hotgirl đang trong nhà mình rồi sốc ngất khi biết danh tính - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người ta nói mối tình vụng trộm nào cũng ngọt ngào. Đúng vậy, mối tình nào cũng ngọt ngào đúng theo cách của nó đặc biệt là mối tình vụng trộm. Thứ cảm giác vụng trộm lén lút thu hút người ta khiến người ta ngày càng lấn sâu hơn vào mối tình ấy.

Anh yêu thương cô bồ thật lòng chứ không đơn thuần chỉ là gặp quen biết để thỏa mãn nhu cầu của bản thân nữa. Anh thường xuyên gặp nhân tình, khi ấy vợ anh còn đang mang bầu anh đã cặp kè với bồ.

3 tháng sau vợ anh sinh, vợ vừa sinh xong phải ở cữ. Thời gian ấy chị chẳng được tắm gội vì kiêng cữ sau sinh bẩn thỉu nhưng anh vẫn chịu đựng chỉ đươc vài tháng sau đó anh lập tức dọn sang ở với bồ và chê vợ xấu xí, sồ sề lại hôi hám bẩn thỉu.

Chị một mình cố gắng làm mọi việc, cố để có thể chăm sóc con tốt hơn mà không cần chồng nữa. Lúc này chị mới nhận ra rằng mình cần phải cố gắng đến thế nào. Bản thân phải xinh đẹp, phụ nữ đừng vì con cái, vì gia đình quá nhiều mà không biết lo cho chính bản thân mình.

Cũng vì nhận ra được điều đó nên chị quyết tâm trở thành một người vợ xinh đẹp. Hết thời gian ở cữ chị bắt đầu công cuộc làm đẹp của riêng mình. Thời gian đầu anh còn giấu chuyện ngoại tình. Vậy mà chị vừa biết mọi chuyện thì anh lập tức sẵn sàng bỏ chị sang với bồ sống chung.

Đúng 1 tháng sau anh mới quay lại với gia đình. Bản thân anh không hề thấy có lỗi với vợ mình. Nhưng vừa từ chỗ bồ về sau một tháng không có mặt ở nhà thì anh nhận ra vợ mình thay đổi nhiều quá. Đến cửa anh choáng váng vô cùng khi thấy hotgirl nào đang trong nhà của mình. Đang lúc ngó nghiêng thì anh sốc nặng khi người phụ nữ ấy quay ra lại chính là vợ mình. Anh mơ hồ lắp bắp:

Chê vợ xấu xí dọn đồ sang sống với bồ, 1 tháng sau quay về choáng váng thấy hotgirl đang trong nhà mình rồi sốc ngất khi biết danh tính - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

- Là em sao? – chị cười mỉm:

- Thế anh nghĩ là ai?

- À, anh... em đang làm gì vậy?

- Cuối cùng anh cũng về rồi cơ à? Sao không ở bên đó luôn đi?

- Đây dù gì cũng là nhà anh mà?

- Anh quên mất anh đã sang tên căn nhà này cho em rồi à? Em có thể đuổi anh đi bất cứ lúc nào em muốn đấy.

- Em, em sẽ không làm thế đâu.

- Anh có thể bỏ mặc mẹ con em sang ở hẳn với bồ của mình cơ mà. Em nghĩ cũng không quá khó đối với em đâu.

- Anh xin lỗi.

- Thôi khỏi, cứ sai rồi xin lỗi và mọi chuyện cho qua thì dễ dàng quá rồi.

Chị vào phòng chăm con, chị quá xinh đẹp như thời còn là con gái khiến anh vô cùng hối hận vì mình đã ngoại tình. Nhưng liệu trở về lần này anh có được vợ mình tha thứ hay không? Anh nên làm gì để vợ chấp nhận anh đây?

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