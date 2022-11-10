Sau 10 năm phát hiện chồng ngoại tình với cô hàng xóm nhờ câu nói ngây ngô của cô con gái 10 tuổi

Tâm sự gia đình 10/11/2022 05:50

- Bố bảo con đợi ngoài này vì ở trong nhà bố đang đuổi con chuột to lắm... con thấy bố hì hục dưới gầm giường cả tiếng đồng hồ rồi.

Vợ chồng Phúc và Linh kết hôn đến nay đã được hơn 10 năm, dù qua cái thời vợ chồng son nhưng ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ với tổ ấm của Linh khi có ông chồng chiều vợ con hết sảy. Thế nhưng chẳng mấy ai biết được rằng để có được như ngày hôm nay thì Linh đã phải rất vất vả trong việc "dạy chồng" cùng mình chăm sóc con cái và gia đình Như nhiều phụ nữ sau khi kết hôn thì sẽ nghỉ làm ở nhà nội trợ cơm nước cho chồng con. Nhưng với Linh thì cô kiên quyết phải đi làm bằng được vì Linh cho rằng đàn bà ở nhà không khác gì khiến mình xấu xí đi và dâng chồng cho người khác. Cứ phải đi làm ăn mặc đẹp để chồng còn sợ mà lo giữ vợ bên cạnh.

Hàng ngày đi làm về là phải lao vào bếp nấu nướng, nhiều khi mệt quá Phúc có bàn với vợ là thuê ô sin nhưng Linh một mực phản đối. Vì thời đại giờ ô sin chẳng còn ai tin tưởng được cả, cứ hở tý là cướp chồng ngay. Thay vào đó là linh phân chia công việc nhà cho chồng giúp đỡ mình.

Sau 10 năm phát hiện chồng ngoại tình với cô hàng xóm nhờ câu nói ngây ngô của cô con gái 10 tuổi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

- Anh là đàn ông sao đi làm mấy việc của chị em phụ nữ được. Mất mặt lắm.

- Ơ hay...giúp vợ mà anh gọi là mất mặt à? Đàn ông hay phụ nữ đều bình đẳng nhé...em cũng đi làm, anh cũng đi làm...vậy nên chúng mình phải cùng nhau san sẻ công việc nhà.

Cứ vậy sáng Linh chịu trách nhiệm dậy nấu đồ ăn sáng cho cả nhà rồi đưa con đi học, tối Phúc về sớm hơn thì đón con, tắm rửa cho con còn vợ thì lo đi chợ rồi về cơm nước. Rồi dọn dẹp và cho con đi ngủ. Vợ chồng cùng nhau làm việc nên công việc cũng xong sớm, có thời gian chơi với con nên gia đình nhỏ của vợ chồng Linh càng thêm ấm cúng. Mọi người nhìn vào ai cũng ghen tỵ với cô về cách quản chồng, nhất là hội chị em bỉm sữa đều xách sách vợ sang nhờ Linh chỉ giáo cho.

Có lẽ Linh sẽ vẫn tự hào về gia đình nhỏ của mình nếu như chuyện đó không xảy ra. Ngày hôm đó đi chợ về thì Linh thấy cô con gái cứ nhìn lén vào trong nhà và không bước vào.

- Sao con không vào nhà đi mà lại cứ lén lút thế này. Hay là nhà mình có khách - Linh hỏi con gái.

- Không có đâu mẹ ạ. Là bố bảo con đợi ngoài này vì ở trong nhà bố đang đuổi con chuột to lắm... con thấy bố hì hục dưới gầm giường cả tiếng đồng hồ rồi.

- Con có chắc không?

- Tận mắt con nhìn thấy mẹ ạ.

Nghe con gái nói câu đó mà Linh điếng người, cô lao vào phòng thì thấy chồng hì hục đến vã mồ hôi với con chuột mà anh đang tìm.

Sau 10 năm phát hiện chồng ngoại tình với cô hàng xóm nhờ câu nói ngây ngô của cô con gái 10 tuổi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Linh quyết định bắt quả tang tại chỗ để ba mặt một lời nếu không cả chồng và cô hàng xóm sẽ chối bay hết. Sáng ôm sau Linh cố tình nói mình phải đi công tác gấp, lúc đó Phúc hí hửng lắm. Linh bước lên xe nhưng 10 phút sau cô lập tức quay về nhà. Đứng ngoài của Linh đã thấy đôi dép của cô hàng xóm ở đó..

Ngay tối hôm đó Linh viết đơn ly hôn rồi ôm con ngay về nhà ngoại, dù cho Phúc có cầu xin thì Linh không bao giờ tha thứ cho người chồng khốn nạn của mình.

Chồng ngoại tình với giúp việc vừa già vừa xấu, tôi chưa kịp sửng sốt thì cười ra nước mắt khi chị vênh váo: 'Em với chị chuẩn bị đổi vai đi là vừa'

Chồng ngoại tình với giúp việc vừa già vừa xấu, tôi chưa kịp sửng sốt thì cười ra nước mắt khi chị vênh váo: 'Em với chị chuẩn bị đổi vai đi là vừa'

Tôi cười ra nước mắt và biết rằng mình sẽ không thể cứu vãn được gì từ gia đình này nữa. Tôi chấp nhận buông tay, nhưng trước khi buông tay tôi muốn 2 con người bội bạc này phải nếm đau khổ.

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