Không thể là vợ chồng, đừng bao giờ chọn kiếp tình nhân

Quan hệ nam nữ đẹp nhất là chính là quãng thời gian hai người làm bạn, cự ly tạo mơ hồ, mơ hồ sinh tình cảm. Chính thời điểm này, cả hai đều dốc toàn lực thể hiện những gì đẹp nhất, tốt nhất của mình cho đối phương thấy. Trong mắt đàn ông, lúc này bạn vô cùng hiền dịu, quý phái, tất cả những gì thuộc về bạn đều quyến rũ chết người, nhưng anh ta không hề biết rằng, những điều này chỉ là bề ngoài, họ luôn muốn thể hiện những gì hoàn hảo nhất với người đàn ông không thuộc gia đình mình. Cũng giống như phụ nữ, đàn ông luôn muốn thể hiện cái hay, cái tốt với những người phụ nữ không phải vợ mình.

Nếu bạn yêu một người đàn ông và người đàn ông đó cũng có tình cảm với bạn. Nhưng số mệnh không cho phép hai người thành đôi, bạn lại không muốn mất anh ấy. Trong trường hợp này, phụ nữ hãy nhớ nhé, đừng làm nhân tình, chỉ làm bạn, hãy giữ khoảng cách với người đàn ông đó.

Khi là bạn, có thể chia sẻ niềm vui bất tận, nhưng một khi tình cảm này phát triển thành tình yêu, tình nhân rồi thì không còn nhiều sức hấp dẫn nữa. Khi những khát vọng được lấp đầy, phần còn lại cho kiếp nhân tình đó chỉ là sự hoài nghi, sự lo lắng, nỗi nhớ nhung, sự chờ đợi.

Bởi vì, kiếp nhân tình rất đau khổ. Người làm nhân tình thường rất mẫn cảm, trong mắt không thể chứa nổi một hạt cát. Những lời nói hay hành động của anh ấy đều khiến bạn phải suy nghĩ. Khi tin nhắn gửi đi mà anh ta không nhắn lại, khi gọi điện thoại không ai nghe máy, khi anh ta nói những lời có liên quan đến vợ và gia đình… tất cả đều khiến bạn không giữ được bình tĩnh dẫn đến cãi vã. Nhiều khi anh ta sẽ biến mất bất cứ lúc nào, khi đó, chỉ còn những giọt nước mắt làm bạn với bạn suốt đêm dài.

Bởi vì, làm nhân tình không thoải mái gì. Giữa hai người luôn tồn tại một thứ trách nhiệm không dễ nhận ra. Nhân tình không có gì được đảm bảo, bên cạnh đó còn phải chịu áp lực từ xã hội và đạo đức. Có thể đây cũng chính là nguyên nhân khiến nhân tình luôn đưa ra nhiều yêu sách về vật chất, tinh thần, thời gian… với đối phương của mình. Khi người đó không thể đáp ứng được những nhu cầu này, bạn sẽ rơi vào trạng thái vô cùng khó kiếm soát.

Bởi vì, nhân tình không trải qua sự thử thách của thời gian. Có lẽ nhiều cô gái hiện nay có quan niệm rằng, chỉ quan tâm đến những gì mình có được chứ không cần biết nó có thể kéo dài được bao lâu. Nhưng, bất kỳ biến cố nào trong cuộc sống cũng sẽ trở thành lý do của anh ta. Có lẽ anh ta thiết kế cho bạn một cuộc sống hoàn mỹ trong tương lai, nhưng bạn đừng bao giờ đặt hết hy vọng vào anh ta. Khi người đàn ông đó không thể nắm bắt được tương lai của mình thì cũng không thể nào vẽ được tương lai cho bạn. Đến cuối cùng, cái mà bạn có được không giống như những lời thề non hẹn biển đó, cái còn lại trong bạn chỉ còn thù hận và sự nuối tiếc.

Bởi vì, nhân tình phải có một tâm lý chịu đựng áp lực cực kỳ tốt. Một khi đã đủ cam đảm để làm nhân tình, người đàn bà đó chắc chắn phải có một tâm lý rất vững vàng. Vì, khi đã là nhân tình họ sẽ chịu nhiều áp lực từ xã hội, đạo đức. Họ sẽ luôn lo lắng bị người khác phát hiện khi hẹn hò, nhân tình luôn sợ hãi không biết vợ người đàn ông kia có đánh ghen không, lo lắng khi hai người đang tình tứ thì bị người quen phát hiện. Rồi những ngày lễ, tình nhân luôn phải chuẩn bị tâm lý một mình cô đơn. Khi đã lựa chọn làm nhân tình, thì đừng bao giờ để mình bị bệnh, vì khi đó sẽ không có ai ở bên chăm sóc, sự tủi hờn sẽ càng nhân lên gấp bội.

Bởi vì, làm nhân tình là phải biết chấp nhận chờ đợi, chờ đợi điện thoại, chờ đợi tin nhắn, chờ đợi anh ta có thời gian rảnh… và chờ đợi anh ấy cưới bạn. Thời gian cứ thế trôi qua, thanh xuân cũng không thể ở bên bạn mãi mãi được, những lời hẹn thề cũng chỉ để anh ta nói mà thôi, đừng chờ đợi những thứ viển vông.

Vậy nên, phụ nữ à, đừng bao giờ lựa chọn làm nhân tình, đừng vì người đàn ông không xứng đáng đó mà rơi lệ, cũng không nên vì anh ta mà mất ngủ, đừng vì nhắn tin không ai trả lời mà nóng giận với bản thân… Đừng lựa chọn làm nhân tình, nếu như không thể buông bỏ, hãy làm bạn với anh ta. Bởi vì, khi làm bạn, cả hai sẽ tôn trọng cuộc sống của nhau, sẽ không có những đòi hỏi vượt quá giới hạn với đối phương, bất kỳ lúc nào cũng có thể gọi điện thoại, nhắn tin cho anh ta mà không sợ vợ anh ấy phát hiện. Một khi đã không có duyên làm vợ chồng, phụ nữ ơi đừng bao giờ chọn kiếp tình nhân.