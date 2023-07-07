Đi chợ lúc đang bầu bì, cô bán thịt tái mặt hỏi tại sao chồng tôi hay ra nghĩa trang lúc đêm khuya, tối đó lén đi theo tôi ngã gục khi thấy chồng đang hì hục với...

Tâm sự gia đình 07/07/2023 08:01

Chồng tôi hằng đêm đều ra nghĩa trang gần nhà ngủ, sáng ra bình thản về ôm vợ, khi biết lý do đằng sau tôi như chết lặng.

Tôi và chồng lấy nhau được hai năm. Khi còn hẹn hò, tôi biết chồng từng có một mối tình sâu đậm. Nhưng không may, khi cả hai tính đến chuyện cưới xin thì cô người yêu đột ngột qua đời. Đây có thể là mất mát chồng tôi không bao giờ có thể quên. Sau này, khi tôi nhắc về người yêu cũ, anh chỉ nói đừng nhắc lại chuyện đau lòng. Tôi cũng tôn trọng chuyện tình cũ của họ, không nhắc tới nữa.

Đi chợ lúc đang bầu bì, cô bán thịt tái mặt hỏi tại sao chồng tôi hay ra nghĩa trang lúc đêm khuya, tối đó lén đi theo tôi ngã gục khi thấy chồng đang hì hục với... - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi kết hôn, tôi và chồng được hai bên gia đình cho tiền mua một căn hộ trong thành phố. Nhưng chồng tôi nhất quyết không chịu, một mực đòi mua một ngôi nhà ở ngoại thành. Chỗ này vừa hẻo lánh vừa xa nơi làm việc của cả tôi và chồng.

Nhưng chồng tôi dùng mọi cách thuyết phục tôi. Cuối cùng, vì nghe theo anh mà tôi đồng ý. Từ ngày dọn ra nhà mới ở, tôi thấy chồng rất lạ. Lúc này tôi đã mang thai tháng thứ 4, thường đi tiểu vào ban đêm. Nhưng lần nào tôi tỉnh lại đều không thấy chồng bên cạnh. Đêm nào cũng như thế, kéo dài suốt 2 tuần thì tôi không thể để yên được nữa. Tôi cứ đinh ninh do tôi đang mang thai nên chồng lén ra ngoài ăn bánh trả tiền.

Tối hôm đó, tôi vẫn giả vờ ngủ say như mọi ngày. Đến khoảng 11 giờ đêm thì tôi nghe tiếng chồng đi ra ngoài. Tôi lén bám theo, thấy anh đi vào một khu nghĩa trang gần nhà chúng tôi. Tôi bủn rủn tay chân khi theo bước chân của chồng. Chồng tôi đi đến một ngôi mộ thì dừng lại, anh bắt đầu thắp nhang, lẩm bẩm gì đó rồi nằm ngay xuống nền cỏ bên cạnh.

Đi chợ lúc đang bầu bì, cô bán thịt tái mặt hỏi tại sao chồng tôi hay ra nghĩa trang lúc đêm khuya, tối đó lén đi theo tôi ngã gục khi thấy chồng đang hì hục với... - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi cố gắng đi sát lại gần thì phát hiện đó là ngôi mộ của người yêu cũ của chồng. Vì tôi từng biết qua tên của cô ấy trên Facebook. Tôi suýt ngất khi biết bí mật của chồng, lý do vì sao anh một mực đòi ở ngoại thành. Chính là vì anh muốn ở gần nơi chôn cất người yêu cũ. Anh không quên được cô ấy, đêm nào cũng muốn ra đây để ngủ.

Tôi thấy sợ khi nhìn chồng như thế, anh như một người hoàn toàn xa lạ mà tôi không hề biết. Giờ mỗi khi chồng đến gần tôi đều thấy sợ, anh ôm lấy tôi như chưa từng đi ra ngôi mộ đó hằng đêm. Tôi phải làm sao đây?

Trong đám tang của chồng, sếp bỗng đứng dậy móc ra chiếc thẻ ngân hàng 5 tỷ rồi quăng xuống đất, rồi nói ra một điều khiến tim tôi suýt ngừng đập

Trong đám tang của chồng, sếp bỗng đứng dậy móc ra chiếc thẻ ngân hàng 5 tỷ rồi quăng xuống đất, rồi nói ra một điều khiến tim tôi suýt ngừng đập

Trong lúc đang thẫn thờ bên linh cửu của chồng thì có một người đàn ông lạ mặt được những người đi bên cạnh gọi là "sếp tổng" tìm đến, đưa cho tôi chiếc thẻ ngân hàng 5 tỷ cùng một lý do rợn người.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình Tâm sự Eva Tâm sự tình yêu

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Món quà sinh nhật bất ngờ từ bố mẹ chồng sau 10 năm góa phụ tận tụy chăm sóc

Món quà sinh nhật bất ngờ từ bố mẹ chồng sau 10 năm góa phụ tận tụy chăm sóc

Tâm sự gia đình 1 giờ 12 phút trước
Tai nạn thương tâm: Cháy lớn tại bệnh viện, 3 trẻ sơ sinh không qua khỏi, 28 trẻ được sơ tán

Tai nạn thương tâm: Cháy lớn tại bệnh viện, 3 trẻ sơ sinh không qua khỏi, 28 trẻ được sơ tán

Video 1 giờ 27 phút trước
Cuộc sống của người phụ nữ gánh vác gánh nặng tài chính và bài học cay đắng về hôn nhân

Cuộc sống của người phụ nữ gánh vác gánh nặng tài chính và bài học cay đắng về hôn nhân

Tâm sự 1 giờ 42 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Kể từ ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Cuộc hôn nhân 3 năm hoàn hảo trong mắt bạn bè và nỗi lòng giấu kín của người vợ

Cuộc hôn nhân 3 năm hoàn hảo trong mắt bạn bè và nỗi lòng giấu kín của người vợ

Tâm sự 1 giờ 57 phút trước
Cuộc sống hôn nhân bên người chồng gia trưởng và hành động bất ngờ làm tôi ngỡ ngàng

Cuộc sống hôn nhân bên người chồng gia trưởng và hành động bất ngờ làm tôi ngỡ ngàng

Tâm sự 2 giờ 12 phút trước
Người phụ nữ khống chế, rút lưỡi câu ra khỏi hàm con cá mập khiến những người chứng kiến kinh ngạc

Người phụ nữ khống chế, rút lưỡi câu ra khỏi hàm con cá mập khiến những người chứng kiến kinh ngạc

Video 2 giờ 27 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau hành động của người bố chồng khi thấy con dâu nằm trên sofa

Sự thật đằng sau hành động của người bố chồng khi thấy con dâu nằm trên sofa

Món quà sinh nhật bất ngờ từ bố mẹ chồng sau 10 năm góa phụ tận tụy chăm sóc

Món quà sinh nhật bất ngờ từ bố mẹ chồng sau 10 năm góa phụ tận tụy chăm sóc

Món quà 20 cây vàng ngày cưới và hành động kéo con dâu vào phòng đòi lại của mẹ chồng

Món quà 20 cây vàng ngày cưới và hành động kéo con dâu vào phòng đòi lại của mẹ chồng

Căn hộ gần 4 tỷ bất ngờ đứng tên sau hơn một tháng chồng mất và sự thật đằng sau

Căn hộ gần 4 tỷ bất ngờ đứng tên sau hơn một tháng chồng mất và sự thật đằng sau

Màn xuất hiện bất ngờ với bộ trang sức đắt giá trong ngày ra tòa làm thủ tục ly hôn

Màn xuất hiện bất ngờ với bộ trang sức đắt giá trong ngày ra tòa làm thủ tục ly hôn

Lời nhắn của người con gái sau 10 năm và giọt nước mắt hối hận tuổi trung niên

Lời nhắn của người con gái sau 10 năm và giọt nước mắt hối hận tuổi trung niên