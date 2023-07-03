Anh và chị đều làm công nhân ở công xưởng rồi quen nhau. Em trai chồng học cao đẳng ra trường đi làm cho công ty nước ngoài rồi quen với em dâu. Anh chị kết hôn cũng được gần chục năm nay rồi, có với nhau hai mặt con gia đình không quá hạnh phúc nhưng êm ấm và hòa thuận đã là một thành công lớn.

Vợ chồng anh chị sống chung với bố mẹ chồng, vợ chồng em trai chồng cũng sống chung. Một căn nhà rộng rãi đủ để cả gia đình sống. Ở thành phố đất chật người đông này, có căn nhà như vậy sống chung cả gia đình cũng là điều thuận lợi. Giờ ra ngoài thuê trọ thì biết bao nhiêu chi phí phát sinh sao có thể đủ chi trả bao nhiêu khoản từ lớn đến nhỏ trong gia đình.

Có lẽ, cuộc sống vợ chồng anh chị và vợ chồng em dâu cũng ít va chạm với nhau nếu như không có ngày hôm đó. Anh không có ca làm hôm đó, còn chị làm việc đến tận đêm mới về. Nửa đêm mới trở về nhà, em chồng thì đi công tác chỉ có chồng và em dâu vì bố mẹ đã về quê thăm ông bà. Chị chưa từng nghĩ sẽ có điều gì xảy ra giữ chồng và em dâu. Vậy mà, vừa đến cửa phòng chị chợt khựng lại khi nghe thấy tiếng chồng thủ thỉ:

Em trai chồng vừa kết hôn nửa năm nay. Vợ chồng em trai chồng vẫn đang kế hoạch nên chưa có con. Em dâu trẻ trung, xinh đẹp nhiều khi nhìn lại mình chị lại có chút chạnh lòng. Đôi khi cũng có chút ghen tỵ vì em dâu sướng hơn cuộc sống của mình. Cô em dâu còn trẻ, trong khi mình còn đang tất bật lo cho chồng, cho hai đứa con còn nhỏ.

- May quá có em dâu mát xa cho anh mới ngủ ngon được đêm nay.

Nghe thế thôi bất cứ người phụ nữ làm vợ nào cũng lồng lộn lên, tức giận vô cùng khi nghĩ đến cảnh chồng mình đang có quan hệ bất chính với người phụ nữ khác. Chị vợ lao vào đánh ghen đẩy cánh cửa vào thì chứng kiến cảnh em dâu đang ngồi đó nắm tay chân cho chồng mình, chị nhìn chăm chú, em dâu đứng bật dậy còn chồng ngơ ngác, anh hỏi:

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- Em về rồi hả? – chị nhìn anh mếu máo:

- Sao anh đau thế mà không nói với em?

- Anh sợ em lại lo lắng. Đêm nay có em dâu giúp anh cho anh nước ấm anh ngâm tay ngâm chân rồi mát xa giúp anh nên anh thấy khá hơn rồi.

- Vậy mà em cứ tưởng anh với em ấy...

- Lại nghĩ linh tinh rồi. Em dâu tốt tính thế này, em cũng phải tin tưởng anh chứ.

- Nhưng tại, có mỗi hai người ở nhà, em nghe thế sao mà không nghĩ này nọ được. – em dâu cười đáp:

- Dạ, em thấy chị có nghĩ thế cũng đúng thôi ạ. Nhưng em rất quý anh chị, em cũng rất yêu chồng em nữa nên không bao giờ em có ý định phản bội chồng em đâu nên chị cứ yên tâm.

- Anh còn đau không?

- Anh vẫn đau, vì em nghĩ xấu như thế anh lại đau thêm rồi đây này.

- Giờ này mà anh vẫn còn đùa được.

- Vết đau cũ mà, dạo gần đây nó lại nhức quá. Em thì bận việc làm tăng ca, anh thì đau quá không đi được nên đành để em đi một mình.

- Không sao mà, anh cứ nghỉ ngơi cho khỏe đã rồi hãy đi làm.

Nhìn chân chồng đang mưng mủ vì vết thương mà chỉ vì sợ vợ lo lắng anh giấu kín chịu đau một mình mà chị đau lòng quá. Tưởng chồng ngoại tình với em dâu mới lao vào đánh ghen. Ai ngờ, người vợ như chị lại bật khóc nức nở khi nhìn thấy chồng mình với cảnh tượng như thế. Sau này, chắc chị phải bỏ cái tính đa nghi và tin tưởng chồng hơn mới được. Mong rằng chân chồng sẽ sớm khỏi để anh đỡ đau hơn, gia đình nhỏ của chị dù không giàu có nhưng sẽ mãi hạnh phúc như bây giờ.