Hôn nhân dù bất hạnh hay đau khổ đến mấy cũng đừng bao giờ kể lể với bất kỳ ai

Tâm sự gia đình 13/10/2017 15:10

Đừng bao giờ tùy tiện để người khác nhìn thấy vết thương của bạn, không phải ai cũng đồng tình và thương cảm với bạn đâu. Chỉ cần họ đừng rắc muối trên vết thương thôi là đã nhân từ với bạn lắm rồi.

Hai năm trước, sau khi tốt nghiệp đại học, cô đi làm tại một cơ quan nhà nước. Cùng năm đó cô gặp anh – công tử con của một vị đại gia bất động sản nổi tiếng. Anh có tình cảm và theo đuổi cô. Cô cũng để ý đến anh nên đồng ý làm bạn gái của anh.

Hôn nhân dù bất hạnh hay đau khổ đến mấy cũng đừng bao giờ kể lể với bất kỳ ai - Ảnh 1
Cô và anh tổ chức đám cưới khiến nhiều người ngưỡng mộ và đố kỵ - Ảnh minh họa: Internet

Họ yêu nhau khoảng nửa năm rồi tiến tới hôn nhân Anh đẹp trai, giàu có và yêu cô, đây đúng là mơ ước với bất kỳ cô gái nào. Hôn lễ được tổ chức như một câu chuyện cổ tích, nhà trai rước dâu bằng dàn siêu xe hiếm thấy. Bố mẹ mừng cho cô, hàng xóm và những người chứng kiến cảnh này đều ngưỡng mộ và gửi lời chúc phúc. Hôn lễ kết thúc trong sự hân hoan, hồ hởi của rất nhiều người.

Sau khi kết hôn, ngoài giờ làm việc cô chỉ ở nhà, thỉnh thoảng cô mới đi ăn với đồng nghiệp. Còn anh rất ít khi về nhà, lần nào anh cũng nói phải tiếp khách. Thời gian lâu dần cô cũng quen với điều đó, có khi anh còn đưa vài cô gái về nhà sau đó lại đưa họ đi. Anh nói rằng đó là vì làm ăn. Nhiều lần cô muốn nói chuyện nghiêm túc nhưng thấy anh cứ vội vàng như vậy cô không biết nói như thế nào và cuối cùng lại không thể nói được.

Trong lòng cô vô cùng ấm ức nên tâm sự với một đồng nghiệp. Cứ tưởng rằng cô đồng nghiệp kia là bạn tốt nên cô muốn chia sẻ những điều khúc mắc trong lòng. Ai ngờ mới nói được một nửa cô gái kia tỏ thái độ không muốn nghe nữa nên cô ngưng lại. Trong mắt mọi người cô là một người phụ nữ hạnh phúc, có công việc, có tiền, tất cả những điều ấy người khác mơ ước đều không có được.

Không biết chia sẻ với ai, cô về nhà mẹ đẻ. Nghĩ bố mẹ sẽ hiểu mình nhưng không ngờ chưa nói xong câu chuyện, bố mẹ cô đã nói đàn ông vì sự nghiệp nên phải tiếp khách có sao đâu? Đến bố mẹ mình còn nói như vậy thì thử hỏi cô biết tâm sự với ai đây? Trái tim cô đau nhói…

Hôn nhân dù bất hạnh hay đau khổ đến mấy cũng đừng bao giờ kể lể với bất kỳ ai - Ảnh 2
Hôn nhân cũng giống như đôi giày bạn đang đi, vừa vặn hay không chỉ một mình bạn biết - Ảnh minh họa: Internet

Từ đó về sau cô không còn tâm sự bất cứ chuyện gì cho người khác nghe nữa. Trước mặt bố mẹ mình cô không còn là đứa con gái thích cười như trước đây. Cô biết rằng, có đau đớn đến mấy cũng sẽ không ai hiểu cô, chỉ có bản thân mới biết yêu thương chính mình mà thôi. Sau đó cô quyết định ly hôn. Khi mọi người còn vẫn đang ngưỡng mộ thì cô đã quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân đau khổ đó.

Hôn nhân cũng giống như đôi giày bạn đang đi vậy, vừa vặn hay không, thích hợp hay không, chỉ một mình bạn rõ nhất mà thôi. Hôn nhân hạnh phúc, người khác chỉ biết đố kỵ với bạn, thử hỏi có được bao nhiêu người sẽ chúc phúc cho bạn? Hôn nhân không hạnh phúc, người khác sẽ cười bạn, thử hỏi có mấy người đồng tình với bạn? Chính vì vậy, bạn phải biết điều mình theo đuổi là gì, những lời của người khác hãy để nó vào tai này rồi ra tai kia cho nhẹ lòng. Hãy bảo vệ những gì mình cho là hạnh phúc, đừng bao giờ làm theo những điều người khác yêu cầu.

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