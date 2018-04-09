Gửi những người đàn ông thích ngoại tình: Thỏa mãn nhất thời, cô đơn một đời

Tâm sự gia đình 09/04/2018 10:10

Từ đó đến giờ tôi cứ nghĩ người ta nghiện hút thuốc hay rượu bia, nào ngờ lại có chứng nghiện ngoại tình.

Có người ngoại tình vì thích tìm kiếm cái mới, có người vụng trộm vì muốn thỏa mãn nhu cầu bản thân. Và có một số người ngoại tình chỉ vì họ quen… Quen cảm giác chinh phục, quen cảm giác được tiếp xúc da thịt với người lạ và quen việc làm tổn thương người khác. Nhiều người xem chuyện ngoại tình như một thú vui của cuộc sống.

Gửi những người đàn ông thích ngoại tình: Thỏa mãn nhất thời, cô đơn một đời - Ảnh 1
Đàn ông ngoại tình luôn muốn thỏa mãn nhu cầu tình dục của bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi tan làm, thay vì về với vợ thì họ lê la quán xá, tựa vai bá cổ những cô em xinh đẹp. Hợp tính, hợp chuyện thì qua đêm lần một lần hai, rồi trở thành nhân tình của nhau. Vui thì lên giường, buồn thì uống với nhau vài ly, nói vài chuyện rồi mạnh ai về nhà nấy. Đó dường như trở thành thói quen của những người “nghiện ngoại tình”, xem chuyện phản bội là một thú vui.

Tôi có ông anh họ đến 35 tuổi mới lập gia đình vì thói trăng hoa, ong bướm. Cứ tưởng khi thành gia lập thất, anh ta sẽ chịu an phận thủ thường, chăm chỉ làm ăn nuôi vợ con. Nào ngờ lại chứng nào tật nấy, lừa vợ, dối con đi lăng nhăng, mèo mả bên ngoài. Chị dâu khóc cạn nước mắt cũng không thể níu chân được người chồng trăng hoa nên ôm con về bên ngoại sống. Được một thời gian, anh sang dụ dỗ nói những lời ngon ngọt rồi rước vợ về, cả hai sống với nhau như chưa có chuyện gì xảy ra.

Gửi những người đàn ông thích ngoại tình: Thỏa mãn nhất thời, cô đơn một đời - Ảnh 2
Biết anh lăng nhăng nhưng chị vẫn cứ muốn bỏ qua hết lần này đến lần khác - Ảnh minh họa: Internet

Vài tháng sau, chị mang thai đứa con thứ hai. Trong thời gian vợ ốm nghén, thai kỳ, anh ta lại tòm tem của lạ. Có khi còn rủ tôi đi theo để ra oai, thể hiện bản lĩnh của mình. Sau đó thì năn nỉ tôi đừng nói với vợ, tôi sợ làm ảnh hưởng đến gia đình anh nên cũng nhắm mắt cho qua mọi việc. Từ đó đến giờ tôi cứ nghĩ người ta nghiện hút thuốc hay rượu bia, nào ngờ lại có chứng nghiện ngoại tình nữa. Nhiều lần tâm sự với anh, tôi mới phát hiện ra "căn bệnh" này. Anh ta nói việc kiếm gái mua vui như một thói quen, vắng ngày nào là nhớ ngày đó, không đi tìm thì ngứa ngáy tay chân. Nghe mà phát sợ, cùng là đàn ông với nhau nhưng nghe những lời nói này tôi cũng phát ngượng.

Những lần anh em tâm sự tỉ tê, tôi khuyên nên quan tâm đến vợ con hơn, anh ta ậm ừ cho qua rồi cũng đâu vào đấy. Bỏ được một ngày rồi chơi bù lại hai ba ngày. Riết rồi niềm tin và sự tha thứ của chị dâu cũng không thể nào khoan dung nổi với người đàn ông tệ bạc này. Có lần, tôi khuyên chị ly hôn, bởi ngoại tình đã ăn sâu trong máu anh ta rồi, khó mà bỏ được. Nếu dây dưa chỉ có chị ấy là tổn thương, rồi con cái sẽ như thế nào khi biết ba chúng là người như vậy. Nhưng rồi chị cũng như anh, ậm ừ cho qua rồi cam chịu cuộc sống cô đơn, tủi nhục.

Gửi những người đàn ông thích ngoại tình: Thỏa mãn nhất thời, cô đơn một đời - Ảnh 3
Đến cuối cùng anh mất tất cả, cả vợ và con cái - Ảnh minh họa: Internet

Sau đó không lâu, chị phát hiện anh mang tiền cho gái, nghe nói mua được căn nhà cấp 4 cho cô em nào đó. Giọt nước tràn ly, chị không thể cam chịu nữa nên đâm đơn ly dị, tài sản chia đôi, con cái chị nuôi. Thời gian đầu sau ly hôn, ông anh của tôi vẫn giữ thói quen đó, hết cặp cô này rồi đến ăn nằm với cô khác. Dần dần những cô gái đó bào hết tiền rồi đá không thương tiếc. Nhìn anh ta tiều tụy, khổ sở tôi vừa thương vừa trách.

Suy cho cùng hậu quả của người ngoại tình khá giống nhau, đến cuối cùng chỉ toàn mất mát và cô đơn. Vợ con đi mất, một mình lủi thủi trong căn nhà trống trơ vì đồ đạc đã không cánh mà bay mất theo những cô em chân dài. Giờ oan ức, tủi hờn đến kêu trời, trời cũng không thấu, gọi đất, đất cũng chẳng thưa. Trách ai bây giờ, có chăng nên trách bản thân đã quá ham mê những thứ không đúng đắn, phụ bạc nghĩa vợ chồng.

Đàn ông ngoại tình như tờ tiền đã rách, miễn cưỡng có thể xài được nhưng đã mất đi giá trị vốn có ban đầu. Bởi vậy làm gì thì làm, tránh xa hai chữ ngoại tình càng xa càng tốt cánh mày râu ạ!

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