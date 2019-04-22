Gửi kẻ thứ ba: Trên đời này thiếu gì đàn ông, sao cứ phải yêu chồng của thiên hạ

Đàn ông tốt trên đời này không thiếu, sao cứ muốn chen chân vào hôn nhân của người khác? Đó không gọi là tình yêu đâu kẻ thứ ba à, mà phải gọi là kém duyên.

Trên thế giới gần 7 tỷ người này, ông trời đã an bài cho mỗi người một mối nhân duyên. Vì vậy đừng bao giờ cố chen vào nhân duyên của người khác. Đàn ông đâu thiếu đến mức bạn phải yêu đàn ông của thiên hạ. Bạn cũng đâu xấu xí đến mức không có ai yêu nên buộc phải chọn người đã có vợ. Kẻ thứ ba ơi, người đàn ông bạn giành chưa hẳn đã tốt - Ảnh minh họa: Internet Đừng nhân danh tình yêu sai trái của mình để cướp đoạt hạnh phúc của người khác. Đừng vì bất cứ lý do gì mà chọn người đã có bến đỗ. Càng giải thích càng khiến bạn trở nên thấp hèn và kém cỏi trong mắt người khác mà thôi.

Cùng là phận phụ nữ sao không thương nhau một chút? Sao lại đấu đá để tranh giành một người đàn ông? Vả lại người đàn ông mà bạn đang cố giành giật chưa hẳn đã tốt. Bởi đàn ông tốt thật sự sẽ không bao giờ ngoại tình. Đàn ông tốt sẽ không bỏ vợ con - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông vô tình vô nghĩa mới vì của lạ mà phản bội vợ con. Vì vậy, kẻ thứ ba có giữ nổi người như thế này không? Liệu bạn có giữ được trái tim của người đàn ông này đến cuối đời? Bởi một người đã từng lạc lòng rồi, chắc chắn sẽ có lần thứ hai, thứ ba...

Bạn có dám chắc rằng sau khi có được bạn rồi, anh ấy sẽ chịu dừng lại và không vui chơi, lăng nhăng nữa không? Không có gì là chắc chắn cả. Bởi người vợ tào khang anh ấy còn bỏ được, huống hồ chi bạn chỉ là kẻ thứ ba chen ngang chẳng chút danh phận. Đừng bao giờ yêu đàn ông có vợ - Ảnh minh họa: Internet Thế nên hãy chọn cho mình một người đàn ông thật sự tốt để yêu. Chồng thiên hạ có thể tốt đó, nhưng chưa chắc đã hợp với bạn. Hoặc khi bạn giành được rồi, anh ấy chưa hẳn đã tốt với bạn. Vì thế kẻ thứ ba ơi, hãy tìm một người phù hợp với mình. Đừng cố xỏ chân vào đôi giày quá chật của người khác mà khiến bản thân đau đớn. Đàn bà đừng cố xỏ chân vào đôi giày của người khác - Ảnh minh họa: Internet Mỗi người đều có một size giày khác nhau, cố gắng tìm sẽ có đôi phù hợp. Đừng vì kiểu dáng màu sắc bên ngoài mà vội tranh giành. Đừng nhìn người đàn ông của người khác mà nhận vơ là của mình. Nhục nhã và đau khổ nhất trên đời này chính là làm kẻ thứ ba. Vì vậy đừng dại nữa, đừng mang danh dự của mình ra để đổi lấy thứ hạnh phúc xa vời. Hãy bình tâm nghĩ lại, bạn sẽ nhận ra đàn ông tốt trên đời không thiếu, chẳng qua là chưa gặp đúng người mà thôi.

Những kiểu đàn ông tưởng tốt nhưng lại khiến chị em phụ nữ ‘chạy mất dép’ Người đàn ông nói nhiều, thất hứa, ba hoa… là những kiểu người mà phụ nữ nên tránh xa, đừng vướng vào chỉ chuốc thêm phiền phức.

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