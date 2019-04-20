Những kiểu đàn ông tưởng tốt nhưng lại khiến chị em phụ nữ ‘chạy mất dép’

Hãy dùng giác quan thứ sáu để lựa chọn cho mình một người đàn ông phù hợp, đặc biệt hãy tránh xa những kiểu người như thế này để yên thân.

Khi yêu, đừng nghe những gì anh ấy nói mà hãy nhìn vào những thứ anh ấy làm vì bạn. Đàn ông thật lòng sẽ không nói quá nhiều mà chỉ hành động. Còn người giỏi nói chỉ là kẻ ba hoa, thích thể hiện chứ chẳng làm được trò trống gì. Cuộc đời bạn mà vướng phải kiểu người này thì chẳng bao giờ hạnh phúc được.

Kiểu người chỉ giỏi nói không giỏi làm sẽ mang lại nhiều buồn phiền cho phụ nữ. Một người phụ nữ có tính cách mạnh mẽ như đàn ông thì có thể chấp nhận được. Còn người đàn ông có tính cách như đàn bà thì muôn đời làm khổ người khác. Vì vậy, phụ nữ ơi, đừng chọn những người dẻo miệng, hãy chọn những người giỏi làm.

Đàn ông hay hứa

Lời hứa của đàn ông đại diện cho danh dự và lòng tự tôn. Vì vậy một người đàn ông đích thực sẽ không hứa nếu không chắc. Còn người chỉ thích thể hiện sẽ hay hứa hẹn, nói những điều khiến bạn mát lòng. Tuy nhiên những lời hứa đó chưa chắc anh ấy đã thực hiện được.

Những lời đàn ông hứa, phụ nữ đừng nên tin - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên khi yêu đừng tin vào những lời thề thốt của đàn ông. Phụ nữ đừng mang cả thanh xuân của mình để chờ đợi chỉ vì một lời hứa. Bởi người hứa sẽ không nhớ, còn người nghe sẽ buồn phiền cả đời. Phụ nữ khôn ngoan hãy tự biết bảo vệ mình, những lời đàn ông nói chỉ nên tin vài phần, đừng tin tuyệt đối.

Đàn ông bảo thủ

Khi quen và kết hôn với một người bảo thủ, gia trưởng, bạn sẽ khổ sở cả đời. Bởi làm gì, đi đâu cũng bị anh ấy giám sát, cấm đoán. Khi đó cuộc sống của bạn sẽ không khác gì địa ngục. Cả đời cũng không thể nào có ý kiến và quan điểm riêng của mình.

Đàn ông bảo thủ chỉ mang lại khổ đau cho bạn - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên phụ nữ hãy chọn cho mình một bờ vai an toàn, đừng chọn người muốn chiếm hữu bạn. Đừng chọn người chỉ muốn giữ bạn là của riêng anh ấy. Bởi khi đó bạn sẽ vô tình đánh mất đi sự tự do của bản thân.

Đàn ông không có chính kiến

Kiểu người này thường khó thành công trong công việc lẫn cuộc sống. Họ không có khả năng đưa ra quan điểm của mình vì vậy mà khó lòng bảo vệ người khác. Khi quen nhau, chắc chắn bạn sẽ khá mệt mỏi vì phải tự mình quyết định và thực hiện.

Đàn ông không có chính kiến thường dễ sa ngã - Ảnh minh họa: Internet

Còn anh ấy dường như hoàn toàn đứng ngoài mối quan hệ này. Người đàn ông không có chính kiến thường khá yếu đuối và không thể nào cho bạn cuộc sống hạnh phúc. Vì vậy hãy tránh xa kiểu người này.

Đàn ông cuồng yêu

Tìm được một người yêu mình vốn không hề dễ dàng. Nhưng trong tình yêu, dù có thương nhau đến mấy cũng phải giữ khoảng cách nhất định. Bạn không thể xen quá nhiều vào cuộc sống riêng tư của anh ấy.

Đàn ông yêu nhiều sẽ ghen nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Anh ấy cũng không có quyền kiểm soát cuộc đời của bạn. Vì vậy hãy tránh xa kiểu người yêu quá cuồng nhiệt. Anh ta rất dễ ghen tuông và hành động mù quáng.