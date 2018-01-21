Gửi chồng cũ: ‘Vạn lời cay nghiệt của thiên hạ, em có thể chấp nhận nhưng không thể chịu đựng sự vô tâm của anh’

Mẹ nói đúng, đàn bà một lần dang dở, vạn lần đớn đau. Người đời lên án, em mặc kệ. Bởi vì em có thể chịu đựng được hết thảy những lời cay nghiệt đó, nhưng không thể cam chịu sống bên người chồng vô tâm.

Vì sao vợ chồng mình đi đến bước đường cùng này, anh biết không? Là vì em không thể chịu được sự vô tâm của anh, người mà em tưởng có thể trao trọn cuộc đời. Nhưng có lẽ, em đã lầm. Thôi thì lỗi lầm này em sẽ một mình gánh chịu. Nếu sau này gặp nhau trên đường đời, hãy mỉm cười chào nhau một tiếng, đừng vội vã rời đi mà tổn thương nhau thêm lần nữa. Vậy là cuộc hôn nhân của chúng ta đã kết thúc sau 5 năm, em tiếc lắm nhưng không thể cứu vãn được nữa nên đành buông tay thôi. Nếu sau này có đi thêm bước nữa, anh hãy cố gắng đối xử với người đó thật tốt. Bởi phụ nữ sinh ra là để yêu thương, đừng khiến họ tổn thương hay buồn phiền. Đàn ông sẽ không thể hiểu được những nỗi đau của phụ nữ đâu. Nếu không thể hiểu thì cũng đừng sống quá vô tâm, được không?

Sống chung với nhau ngần ấy năm nhưng anh chưa một lần hỏi em rằng “em có mệt không?” hay “em có điều gì lo lắng không?”. Không biết em đã làm gì mà anh lại trở thành con người vô tâm như vậy. Em không thể sống với người vô tâm như anh được nữa - Ảnh minh họa: Internet Có thể em nấu ăn không ngon, nhưng em đã cố gắng đọc rất nhiều sách, rồi còn tham gia những buổi học cấp tốc ở trung tâm. Có thể em cư xử không khéo, nhưng chưa bao giờ lớn tiếng hay chì chiết anh bất cứ điều gì. Em không hiểu bản thân đã làm gì mà phải chịu đựng những điều như vậy. Suốt ngần ấy năm, nhiều khi em mệt mỏi, muốn chia sẻ cùng anh. Nhưng anh lại kiếm cớ bận công việc, không muốn san sẻ cùng em. Vậy chúng ta mang danh phận vợ chồng để làm gì? Không phải vợ chồng phải cùng nhau chia sẻ những điều buồn vui trong cuộc sống sao?

Khi cưới anh, em cứ tưởng mình sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất. Nhưng càng về sau, mọi chuyện không như em nghĩ. Em thật sự mệt mỏi khi phải ngủ bên cạnh người chồng có cơ thể ấm nóng nhưng trái tim nguội lạnh. Khoảng vài tháng trước khi em đưa ra quyết định ly hôn, mẹ cũng khuyên em nhiều. Mẹ nói em nên cố gắng giữ cuộc hôn nhân này, bởi đàn bà một đời chồng sẽ có nhiều điều tiếng không hay. Mẹ nói đúng, đàn bà một lần dang dở, vạn lần đớn đau. Nỗi đau sẽ kéo dài đến tận mai sau, người đời sẽ lên án nhưng em mặc kệ. Bởi vì em có thể chịu đựng được hết thảy những lời cay nghiệt đó, nhưng không thể cam chịu sống bên người chồng vô tâm. Em sẽ không bao giờ hối tiếc vì những quyết định của mình. Đến đây thôi, em không muốn tiếp tục chì chiết anh nữa. Bởi chúng ta đã trở thành những người cũ của nhau rồi. Cằn nhằn, càm ràm làm gì với một người dưng, đúng không anh? Hãy chia tay trong lặng lẽ và văn minh nhất. Sau này, nếu có người mới, em cũng sẽ nói tốt về anh. Anh cũng như vậy, đừng oán hận gì em. Bởi lẽ, duyên vợ chồng của chúng ta chỉ đến đây thôi, đã đến lúc cả hai rẽ vào những hướng khác nhau rồi. Mỉm cười để tiễn nhau ở đoạn đường cuối này rồi chúng ta sẽ có cuộc sống mới tốt đẹp hơn.

Câu chuyện của đôi vợ chồng hạnh phúc tuổi xế chiều khiến nhiều người ấm lòng Khi 60, chúng ta chỉ mong muốn những chuỗi ngày bình yên và một người bạn đời đủ tốt để ở bên cạnh, an ủi lúc tuổi già cô đơn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gui-chong-cu-van-loi-cay-nghiet-cua-thien-ha-em-co-the-chap-nhan-nhung-khong-the-chiu-dung-su-vo-tam-cua-anh-267579.html