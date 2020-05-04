Giá trị của đàn ông nằm ở sự tử tế với vợ con

Đàn ông tốt trước hết là đối xử tử tế với vợ, mẫu mực với con. Giá trị của một người đàn ông thể hiện qua cách đối xử với gia đình, người thân của mình.

Điều gì làm nên giá trị của người đàn ông ở đời? Là tiền bạc, xe cộ, là vị trí mà đàn ông cố gắng cả đời để có được ngoài xã hội? Thế nhưng, một người đàn ông tốt chính là người đối xử tử tế với vợ con của mình. Không cần làm những việc lớn lao vĩ đại, cũng chẳng cần phải kiếm thật nhiều tiền, chỉ cần đàn ông thủy chung với vợ, mẫu mực với con là đủ để mọi người kính trọng rồi. Đàn ông thủy chung với vợ, mẫu mực với con là đủ để mọi người kính trọng rồi - Ảnh minh họa: Internet Thế nhưng, có rất nhiều người đàn ông nghĩ ngược lại. Có vợ đẹp có con ngoan nhưng đàn ông ngoại tình, đối xử tệ bạc với vợ con. Đàn ông khi thành công thường bị ảo tưởng, thường cho mình cái quyền có thêm những người đàn bà khác ngoài đời. Đàn ông khi có tiền thì biết bao cám dỗ vây quanh, bao nhiêu cô gái sẵn sàng vì tiền mà ngã vào lòng anh ta. Đàn ông xiêu lòng thì dễ nhưng mấy ai đủ bản lĩnh để vượt qua cám dỗ?

Anh họ tôi là người rất tài giỏi, hơn ba mươi tuổi anh đã làm chủ một công ty. Khởi nghiệp với hai bàn tay trắng, chỉ sau năm năm anh đã mua được nhà, xe hơi. Khỏi phải nói, các cô gái nhìn anh tôi với ánh mắt ngưỡng mộ như thế nào. Họ thường kháo nhau rằng, chỉ cần lấy được người như anh là mặc nhiên sẽ được sung sướng. Anh tài giỏi nhưng là một người rất tự cao. Hôm nay anh yêu cô gái này, ngày mai đã thấy đi với cô khác. Anh thay người yêu nhanh như người ta thay áo. Chơi bời chán rồi anh tôi cũng lấy vợ. Chị là người được ba mẹ lựa chọn bởi gia đình anh và gia đình chị rất thân thiết. Chị cũng xinh đẹp và tài giỏi không kém gì anh. Một đám cưới như mơ diễn ra trong sự ngưỡng mộ của nhiều người. Ba mẹ anh bảo, chơi bời đủ rồi, có gia đình thì tu chí làm ăn.

Có vợ đẹp, con ngoan nhưng anh vẫn không thể bỏ được thói trăng hoa - Ảnh minh họa: Internet Cuộc sống vợ chồng cũng êm đềm, hạnh phúc. Nhưng đàn ông, trong người đã có sẵn máu trăng hoa thì làm sao thay đổi được? Có vợ đẹp, con ngoan nhưng ra đường anh vẫn có em út bên ngoài. Rồi chị vợ phát hiện ra, chị cương quyết ly hôn. Tôi nhớ mãi câu nói của chị: “Chị thà lấy một người đàn ông bình thường mà thủy chung còn hơn lấy một người giàu có mà trăng hoa, khốn nạn như anh”. Rốt cuộc sau những cuộc vui chơi thể xác, gia đình tan nát, vợ con rời bỏ. Anh cứ nghĩ, anh có tiền không cưới người này thì cưới người khác, nhưng hôn nhân đâu phải trò đùa. Sau khi vợ chồng anh ly hôn, mọi người bắt đầu nhìn anh bằng ánh mắt khác. Mọi người trong công ty hết nể trọng, nhân viên cấp dưới cũng hay bàn tán về anh. Vợ con rời bỏ, nhân viên coi thường một người đàn ông ngoại tình như anh - Ảnh minh họa: Internet Một người đàn ông đích thực chẳng phải trong tay anh ta nắm bao nhiêu tiền, anh có bao nhiêu nhân tình bên ngoài. Đàn ông hơn nhau ở chỗ đối xử với người phụ nữ bên cạnh mình. Đàn ông có gọi là tốt đẹp, tử tế không khi chà đạp lên nghĩa vợ chồng để ăn nằm với người đàn bà khác? Giá trị của một người đàn ông chính là ở sự thủy chung. Trải qua bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu cám dỗ vẫn gắn bó với người đàn bà mà họ chọn. Đàn ông giàu có mà đối xử bạc bẽo với vợ con cũng chỉ là một người thất bại mà thôi.

Chấp nhận làm người thứ ba, tôi không cần danh phận cũng chẳng màng đến tương lai Làm người thứ ba nhưng tôi khuyên anh đừng nên ly hôn. Tôi không đành tâm thấy người mình yêu vất vả, nhiều lần đã dúi vào anh một số tiền để anh lo cho vợ con. Đến ngày sinh nhật con anh, tôi đã nhiều lần mua quà bánh, quần áo để anh mang về tặng các con.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gia-tri-cua-dan-ong-nam-o-su-tu-te-voi-vo-con-357993.html