Trong lòng mỗi người đàn bà đều có sự cố chấp nhất định dành cho người đàn ông của mình. Họ có thể vì yêu mà bỏ qua mọi nhược điểm, thậm chí là lỗi sai của đàn ông. Bao dung của đàn bà có thể lấp đầy hết những gì đàn ông thiếu sót. Một người đàn bà còn thương sẽ không dễ dàng từ bỏ người đàn ông họ đã chọn. Họ luôn tìm được một lý do để ở lại, để thứ tha và bao dung.

Khi người đàn ông của tôi ngoại tình lần đầu tiên, tôi thất vọng tới mức như thấy cuộc sống trước mặt sụp đổ. Bạn càng yêu và tin một người nhiều ra sao thì khi bị phản bội bạn càng gánh tổn thương nặng nề bấy nhiêu. Tôi từng nghĩ bản thân đã kiên cường trước quá nhiều chênh vênh từng trải qua. Nhưng phụ nữ đều thật kém cỏi trước sự bội bạc của người đàn ông mình yêu.

Tôi vẫn chọn tha thứ cho anh ấy. Có người sẽ hỏi tôi, một phụ nữ kiên cường cũng có thể tha thứ cho sự phản bội sao? Mạnh mẽ không có nghĩa là tuyệt tình. Tôi tha thứ cho anh ấy lần đầu cũng là lần duy nhất vì tôi tin ai trong đời cũng có lúc sai, những khi yếu lòng. Tôi tha thứ cho anh ấy vì tôi vẫn còn tin anh ấy sẽ thay đổi.

Nhưng đến lần thứ hai bị phản bội, tôi đã nói với anh rằng: “Không thể nữa rồi, giờ thì em không còn đủ tôn trọng để thương anh nữa rồi, em thật sự đã tuyệt vọng”.

“Không thể nữa rồi, giờ thì em không còn đủ tôn trọng để thương anh nữa rồi, em thật sự đã tuyệt vọng” - Ảnh minh họa: Internet

Trong chữ “yêu” của đàn bà còn có một chữ “nể”. Đàn bà có yêu vì đã nể, có nể mới có thể yêu. Họ yêu một người đàn ông còn là bởi họ trọng anh ta, họ tin rằng anh ta đủ khả năng để gánh vác hy vọng và lòng tin của họ. Và sự phản bội của đàn ông là điều vượt ra ngoài một chữ “nể” đó.

Đàn bà có thể từng nghĩ người đàn ông của mình dù có sai vẫn có thể sửa, có thể tốt hơn vì họ. Cho đến khi đàn bà nhận ra dù là bao lần nữa đàn ông vẫn sẽ chọn ngoại tình, không thể sửa, không thể tốt hơn, họ mới vỡ lẽ trong tuyệt vọng...

Nhìn thấy người đàn ông của mình phản bội thành quen, hơn cả cảm giác đau lòng chính là sự thất vọng có thể đẩy đàn bà vào tuyệt vọng. Tuyệt vọng vì đó là người đàn ông họ từng tin tưởng. Tuyệt vọng vì ngoại tình là cách hành xử tệ nhất của đàn ông khi cạn tình. Và tuyệt vọng vì sau ngần ấy hy sinh, vun đắp, tin tưởng, người đàn ông chân tình trước kia cuối cùng lại đã thành một người hoàn toàn khác.

Cho đến khi đàn bà nhận ra dù là bao lần nữa đàn ông vẫn sẽ chọn ngoại tình, không thể sửa, không thể tốt hơn, họ mới vỡ lẽ trong tuyệt vọng... - Ảnh minh họa: Internet

Trước câu nói kia của tôi, anh ấy nhìn tôi bằng đôi mắt ngỡ ngàng và đầy tổn thương. Tôi biết, đó là cú đâm chí mạng vào tự trọng của anh. Chính là tôi cố tình, để anh hiểu rằng đã mang lòng phản bội thì sẽ tự đánh mất đi tôn trọng của người khác, nhất là người phụ nữ đã từng yêu thương anh ấy hết lòng. Đàn ông ngoại tình lần đầu có thể là sai lầm khó tránh, nhưng ngoại tình lần hai chính là lựa chọn làm kẻ không đáng được tôn trọng.

Có thể người ta sẽ trách phụ nữ cần gì sống quá tự trọng, quá yêu thương cái tôi của mình đến thế. Đàn ông ngoại tình là thường, tha thứ vài lần thì có làm sao, chẳng phải ít ra còn giữ lại được gia đình? Nhưng mọi cố chấp của đàn bà đều không thể thay đổi lòng dạ đã đổi thay của đàn ông. Vậy thì nếu không buông, tuyệt vọng hết lần này đến lần khác, đau sâu rồi lại sâu thêm để được gì?

Buông tay là điều duy nhất có thể làm...