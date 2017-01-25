Dù bị dèm pha thế nào cũng đừng dại lấy chồng chỉ vì những lý do này, đàn bà ơi

Tâm sự gia đình 25/01/2017 23:21

Phụ nữ nên nhớ, dù có gặp bao đau lòng, có bất hạnh thế nào, cũng đừng lấy chồng vì những lý do sau đây, khổ một đời đấy!

Bạn có thể quyết định lấy chồng trong phút chốc, chuẩn bị đám cưới vài tháng, bước vào lễ đường dâm phút, nhưng hôn nhân là cả một đời. Hạnh phúc hay bất hạnh của đời phụ nữ cũng từ đó mà ra. Nhưng nhiều người lại chỉ nghĩ đến tuổi thì lấy chồng thôi, sao thì cũng phải lấy…Chính suy nghĩ này lại đem đến những cái kết không tốt đẹp. Phụ nữ nên nhớ, dù có gặp bao đau lòng, có bất hạnh thế nào, cũng đừng lấy chồng vì những lý do sau đây, khổ một đời đấy!

Vì để trả thù người cũ

Dù bị dèm pha thế nào cũng đừng dại lấy chồng chỉ vì những lý do này, đàn bà ơi - Ảnh 1
Ảnh: Internet

Một lý do để kết hôn ích kỷ và rủi ro nhất chính là để trả thù tình cũ. Lý do này hoàn toàn làm sai lệch ý nghĩa của hôn nhân. Chất liệu xây dựng hôn nhân là tình yêu và sẻ chia và chỉ có thể bền lâu khi đủ thứ tha. Người ta không thể sống với nhau cả đời hạnh phúc khi chỉ toàn thù hận và day dứt cho quá khứ. Nên nhớ rằng hôn nhân là chuyện của hai người, nếu đã có con số 3 xuất hiện thì chẳng thể nào có cái kết tốt đẹp nữa. Cưới nhau vì người cũ là tự dồn cả mình và đối phương vào đường cùng. Nhưng người cũ thì mấy ai để ý lâu chuyện đó chứ? Thế là ta tự đặt cược chuyện trăm năm của bản thân vào một người chẳng còn thiết tha gì ta nữa. Có đáng không? Người cũ, chuyện cũ, mọi điều đã cũ thì đừng lấy nó làm lý do cho bất kì điều gì của hiện tại và tương lai. Đừng ngu ngốc lấy chồng chỉ vì người cũ, khổ cả đời chứ chẳng chơi!

Vì bị ba mẹ thúc ép

Câu chuyện “bao giờ lấy chồng?” chưa khi nào là xa lạ cả. Chuyện ba mẹ thúc ép con lấy chồng cũng chẳng còn quá mới mẻ. Rồi bạn sẽ không chịu nổi những lời ra tiếng vào từ ba mẹ, họ hàng, hay thậm chí là bạn bè. Nhưng đừng vì những điều này mà đồng ý lấy chồng chỉ trong vài “nốt nhạc”. Đừng để miệng đời hay ý kiến của người khác quyết định cuộc đời mình. Hãy lấy chồng khi bạn đã đủ yêu thương, đủ tin tưởng và tin chắc rằng mình sẽ được hạnh phúc. Ba mẹ hay bất kì ai cũng không thể quyết định thay bạn được. Cuộc đời bạn, có bất hạnh hay hạnh phúc cũng chỉ bạn có thể quyết định mà thôi. Vì vậy, hãy lấy chồng khi bạn thật sự thấy rằng mình muốn sống cả đời với người đó, chứ không phải vì bị ai ép hay thúc giục.

Vì đã trải qua quá nhiều đau lòng và tổn thương

Dù bị dèm pha thế nào cũng đừng dại lấy chồng chỉ vì những lý do này, đàn bà ơi - Ảnh 2
Ảnh: Internet

Phụ nữ luôn nhiều tình cảm và yếu ớt hơn đàn ông. Dù họ có bản lĩnh, có mạnh mẽ đến thế nào thì cũng sẽ có lúc mỏi mệt với hết thảy những tổn thương đã qua. Những lúc như thế lại càng khao khát một chỗ dựa. Đó như một tâm lý dễ thấy ở phụ nữ. Tìm một người để dựa vào chẳng sai nhưng đừng vì thế mà cứ nghĩ lấy ai cũng được, tựa tạm vào cũng không sao. Quyết định đó không công bằng cho hạnh phúc của chính bạn và cả đối phương. Những gì là tạm bợ thì cả đời cũng chỉ là tạm bợ. Nếu bạn đem hạnh phúc và tình cảm của mình đặt vào một người bạn chỉ xem là tạm bợ, là thay thế thì không bao giờ bạn có thể hạnh phúc bền lâu được.Cuộc đời có đối xử tệ với bạn thế nào thì bạn cũng không được quyền đối xử tệ với chính mình. Có khi nào bạn nghĩ những khổ đau bạn trải qua cũng chỉ để góp nhặt cho hạnh phúc sau này, đẻ đợi chờ một người xứng đang? Chỉ là, bạn buộc phải đợi mà thôi. Phải mạnh mẽ lên đợi chờ tình yêu đích thực của đời mình, phụ nữ à!

Vì sợ người ấy sẽ bỏ mình

Đây là một lý do cực kì nguy hiểm. Đừng lấy hôn nhân làm sợi dây trói buộc bất cứ ai. Nếu họ muốn đi phụ nữ có trói thế nào, trói bằng gì cũng vô ích. Cũng như những thứ đã không thuộc về mình thì cả đời cũng chẳng níu kéo nổi. Huống chi đàn bà vốn chân yếu tay mềm, sao níu giữ được đàn ông cả đời? Hãy cưới nhau vì cảm thấy rằng cả hai đã đủ niềm tin và yêu thương để gắn bó với nhau cả đời. Đừng đặt cược hạnh phúc cả đời của mình cũng chỉ để níu chân một người, Vì đến cuối cùng, tờ giấy ly hôn không thể là vật đảm bảo chắc chắn cho hôn nhân. Nếu bạn nghĩ rằng người đó sẽ có lúc ra đi thì đừng giờ nghĩ đến chuyện cưới họ. Không có niềm tin, không có sự gắn kết, hôn nhân sẽ không bao giờ bền lâu được. Đến lúc đó, người chịu tổn thương và khổ đau nhiều nhất cũng chỉ có phụ nữ mà thôi!

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