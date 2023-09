Dù bị dèm pha thế nào cũng đừng dại lấy chồng chỉ vì những lý do này, đàn bà ơi

Bạn có thể quyết định lấy chồng trong phút chốc, chuẩn bị đám cưới vài tháng, bước vào lễ đường dâm phút, nhưng hôn nhân là cả một đời. Hạnh phúc hay bất hạnh của đời phụ nữ cũng từ đó mà ra. Nhưng nhiều người lại chỉ nghĩ đến tuổi thì lấy chồng thôi, sao thì cũng phải lấy…Chính suy nghĩ này lại đem đến những cái kết không tốt đẹp. Phụ nữ nên nhớ, dù có gặp bao đau lòng, có bất hạnh thế nào, cũng đừng lấy chồng vì những lý do sau đây, khổ một đời đấy!

Một lý do để kết hôn ích kỷ và rủi ro nhất chính là để trả thù tình cũ. Lý do này hoàn toàn làm sai lệch ý nghĩa của hôn nhân. Chất liệu xây dựng hôn nhân là tình yêu và sẻ chia và chỉ có thể bền lâu khi đủ thứ tha. Người ta không thể sống với nhau cả đời hạnh phúc khi chỉ toàn thù hận và day dứt cho quá khứ. Nên nhớ rằng hôn nhân là chuyện của hai người, nếu đã có con số 3 xuất hiện thì chẳng thể nào có cái kết tốt đẹp nữa. Cưới nhau vì người cũ là tự dồn cả mình và đối phương vào đường cùng. Nhưng người cũ thì mấy ai để ý lâu chuyện đó chứ? Thế là ta tự đặt cược chuyện trăm năm của bản thân vào một người chẳng còn thiết tha gì ta nữa. Có đáng không? Người cũ, chuyện cũ, mọi điều đã cũ thì đừng lấy nó làm lý do cho bất kì điều gì của hiện tại và tương lai. Đừng ngu ngốc lấy chồng chỉ vì người cũ, khổ cả đời chứ chẳng chơi!