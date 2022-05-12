Đang vui sướng chăm con gái sau bao năm hiếm muộn, vợ cũ đến nhà gợi ý chuyện "động trời" tôi nghe xong mà sốc ngất

Tâm sự gia đình 12/05/2022 09:06

Vợ cũ bắt chuyện, hỏi thăm tôi và gia đình. Cô ấy nghe tôi có con thì tỏ vẻ ngập ngừng. Nói chuyện được một lúc thì vợ cũ nói với tôi:

Tôi từng có một đời vợ, cả hai ly hôn trong hòa bình. Chúng tôi lấy nhau 3 năm nhưng không thể cùng chung sống vì mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu quá gay gắt. Mấy năm sống cùng, chúng tôi cũng không có con. Gia đình vốn đã không êm ấm, lại thêm căng thẳng chuyện có con khiến vợ tôi mệt mỏi.

Trước khi ly hôn vợ, chúng tôi đã ly thân, vợ tôi về nhà mẹ đẻ sống một thời gian. Dù tôi và vợ vẫn còn yêu nhau nhưng lại không thể sống cùng nhau nữa. Ngày ra tòa gần đến, tôi chẳng thể nói một lời níu kéo vợ, cô ấy cũng đành nói thôi mình dừng lại.

Vài tháng sau tôi lấy vợ mới theo mong muốn của mẹ. Vợ mới của tôi làm nhân viên kinh doanh, thường xuyên phải tăng ca. Rất nhiều ngày tôi thấy vợ làm đến đêm, đi ăn uống với khách hàng về trễ. Tôi có ý muốn vợ tìm công việc nhẹ nhàng hơn nhưng cô ấy nhất quyết không đồng ý.

Lấy nhau được một năm thì vợ tôi mang thai rồi sinh con. Từ khi có đứa nhỏ thì gia đình tôi cũng ấm êm hơn, mẹ tôi rất hài lòng. Đến một lần tôi tình cờ gặp vợ cũ trong cửa hàng bán đồ cho trẻ con. Tôi bất ngờ khi thấy bụng vợ cũ nhô cao, cô ấy trông rất hạnh phúc chuẩn bị đón con đầu lòng. Tôi không ngờ vợ tôi sau khi tái giá nhanh chóng có bầu đến thế, trong khi cô ấy ở với tôi mấy năm cũng chẳng có tin tức gì.

Đang vui sướng chăm con gái sau bao năm hiếm muộn, vợ cũ đến nhà gợi ý chuyện 'động trời' tôi nghe xong mà sốc ngất - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vợ cũ bắt chuyện, hỏi thăm tôi và gia đình. Cô ấy nghe tôi có con thì tỏ vẻ ngập ngừng. Nói chuyện được một lúc thì vợ cũ nói với tôi:

“Em nói thật lòng là anh nên đi xét nghiệm ADN đứa trẻ đi. Anh nhìn lại thử xem, em ở với anh mấy năm chẳng có được mụn con, vừa có chồng mới thì liền có thai. Đây rõ ràng là do anh có vấn đề”.

Tôi nghe vợ cũ nói mà sốc ngất. Sau đó tôi về nhà cứ ngắm nhìn con gái của mình, đây có phải là con ruột của tôi không? Dù sao thì vợ cũ nói cũng có lý, đến cả tôi cũng thấy nghi ngờ. Tôi có nên nghe theo lời của vợ cũ đi xét nghiệm ADN con của mình không?

Vừa đón con tại bệnh viện, tôi choáng váng trước lời đề nghị chấn động của vợ khi vừa mới sinh con

Vừa đón con tại bệnh viện, tôi choáng váng trước lời đề nghị chấn động của vợ khi vừa mới sinh con

Tôi thấy vợ mới đẻ xong còn yếu nên không muốn cô ấy nổi giận. Dù vậy, tôi không thể đi “thắt” như cô ấy muốn.

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Từ khóa:   chuyện gia đình hôn nhân ly hôn

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