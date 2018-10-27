Đằng sau chiếc điện thoại của chồng là biết bao nhiêu điều dối gian, vợ có biết?

Tâm sự gia đình 27/10/2018 14:04

Có lẽ nhiều cô vợ rất tò mò về những gì đằng sau màn hình điện thoại của chồng. Nhưng lại chẳng ai có đủ can đảm để “bới tung” chiếc điện thoại đó lên tìm cho bằng được những bí mật cất giấu.

Phụ nữ thường nghĩ rằng cuộc đời này quá ngắn ngủi, thế nên bản thân phải yêu hết mình và tận tụy hết sức vì một người đàn ông. Họ mang hết cả tấm chân tình của mình để yêu thương một người không điều kiện.

Còn đàn ông lại nghĩ cuộc sống này dài quá, liệu mình có nên tìm thêm vài cô nữa để vui chơi qua đường, cho thỏa chí làm trai hay không? Vì vậy mà họ cho mình cái quyền được tổn thương hết người này đến người khác, nhất là người phụ nữ đầu ấp tay gối.

Đằng sau chiếc điện thoại của chồng là biết bao nhiêu điều dối gian, vợ có biết? - Ảnh 1
Đàn ông thường có rất nhiều bí mật thầm kín...

Khoảng 2 tháng trước, tôi gặp lại nhóm bạn cũ. Người hạnh phúc, người khổ tâm, người vui vẻ, người lại than thở vì chồng vô tâm. Trong đó, có một trường hợp của cô bạn trong nhóm khiến tôi cứ canh cánh mãi.

Cô ấy kể từ ngày quen rồi cưới nhau đến giờ, cô ấy chưa một lần đụng đến điện thoại của chồng. Vì tin tưởng, cô không xen quá nhiều vào cuộc sống, mối quan hệ của anh. Cô tin anh sẽ biết điểm dừng và không đi quá mức giới hạn cho phép.

Đằng sau chiếc điện thoại của chồng là biết bao nhiêu điều dối gian, vợ có biết? - Ảnh 2
... họ cất giữ những điều đó trong chiếc điện thoại của mình - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng mới vài ngày trước, cô ấy vô tình phát hiện một dòng tin nhắn hiện lên điện thoại của anh với nội dung “em nhớ anh”. Tin nhắn khiến cô tá hỏa, chân không còn đứng vững phải dựa vào ghế một hồi lâu mới lấy lại bình tĩnh.

Cô ấy hỏi tôi, có phải cô ấy đã quá dung túng cho chồng hay không? Phải chi cô ấy có thói quen kiểm tra điện thoại của chồng thì mọi chuyện đã không khiến cô ấy suy sụp như vậy.

Đằng sau chiếc điện thoại của chồng là biết bao nhiêu điều dối gian, vợ có biết? - Ảnh 3
Họ thường nói với vợ rằng "anh không có gì giấu em, anh chỉ có mỗi mình em" - Ảnh minh họa: Internet

Liệu vợ có nên kiểm tra điện thoại của chồng thường xuyên hay không? Câu trả lời là nên nhưng đừng quá thường xuyên. Người dối trá thì mãi dối trá, bạn càng tò mò về thế giới riêng của chồng thì người tổn thương là bạn chứ chẳng phải ai. Thế nên một người vợ khôn ngoan phải biết quản lý chồng một cách thông minh.

Điện thoại là vật dụng cá nhân, bạn không thể cứ đụng vào dù đã là vợ chồng. Vì điều này khiến đàn ông vô cùng khó chịu và cho rằng vợ không tôn trọng mình. Thế nên bạn đừng quá sỗ sàng, kém duyên khi muốn kiểm tra điện thoại của chồng.

Đằng sau chiếc điện thoại của chồng là biết bao nhiêu điều dối gian, vợ có biết? - Ảnh 4
Đằng sau chiếc màn hình điện thoại đang tối kia là nhiều thứ khiến phụ nữ bất ngờ -  Ảnh minh họa: Internet

Mà trước hết phải quan sát thái độ của anh ấy khi sử dụng điện thoại. Nếu chồng có những biểu hiện như cười một mình, hay ôm khư khư điện thoại không cho vợ đụng vào hoặc tạo nhiều tài khoản mạng xã hội thì bạn nên chuẩn bị tâm lý. Vì có thể anh ấy đang trong một mối quan hệ với người nào đó.

Khi đang yêu, anh ấy sẽ như chàng trai mới lớn, cũng biết nhắn tin, gọi điện cho người mình thầm thương trộm nhớ. Chỉ cần một nụ cười tủm tỉm cũng đủ để bạn nhận ra chồng mình có vấn đề.

Chắc chắn anh ấy đã nhận được tin nhắn ngọt ngào từ người kia hoặc là cả hai đang tình tứ với nhau. Lúc này, điều bạn nên làm là giữ bình tĩnh, càng làm lớn chuyện, anh ấy càng chối và sẽ phi tang hết mọi chứng cứ.

Đằng sau chiếc điện thoại của chồng là biết bao nhiêu điều dối gian, vợ có biết? - Ảnh 5
Thế nên phụ nữ hãy tự biết bảo vệ mình trước những lời nói ngọt của đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Không có người đàn ông nào mà không có bí mật, chẳng qua là họ giấu giếm khôn khéo để vợ không phát hiện mà thôi. Và điện thoại là nơi giấu bí mật khôn ngoan nhất của một người đàn ông.

Vì chiếc điện thoại là vật bất ly thân, vợ sẽ không dám đụng đến khi không có sự cho phép của chồng. Hoặc anh ấy có thể mang chúng đi mọi lúc mọi nơi, kể cả phòng tắm, nhà vệ sinh. Suy cho cùng, trong chiếc điện thoại nhỏ bé đó của chồng có chứa rất nhiều điều bí ẩn khó lòng khám phá hết một sớm một chiều được.

Thế nên vợ chớ ngạc nhiên khi phát hiện những thứ như tin nhắn, hình ảnh của người phụ nữ khác trong điện thoại của chồng. Khi đã chuẩn bị tâm lý, bạn sẽ không quá bất ngờ và thất vọng. 

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