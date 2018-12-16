Đàn ông vì THÍCH mới phản bội vợ, đàn bà vì CHÁN nên mới bỏ chồng

Tâm sự gia đình 16/12/2018 09:49

Đàn ông ngoại tình vì thích thú những cảm giác mới lạ, thích được thể hiện bản lĩnh, còn đàn bà ngoại tình vì họ đã quá chán ngán người bạn đời của mình.

Không phải đàn ông nào cũng thực dụng, có mới nới cũ. Nhưng thực tế đàn ông ngoại tình đa số vì lý do tình dục với vợ không trọn vẹn. Họ muốn tìm cho mình một người có thể thỏa mãn những ham muốn thân xác. Họ thích cảm giác mới lạ trong chuyện giường chiếu nên chọn con đường phản bội vợ. Còn phụ nữ một khi chọn con đường ngoại tình là tâm của họ đã cạn, lòng đã chết.

Đàn ông vì THÍCH mới phản bội vợ, đàn bà vì CHÁN nên mới bỏ chồng - Ảnh 1
Đàn ông ngoại tình vì những điều mới mẻ - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông sẵn sàng phản bội vợ để lên giường với người đàn bà khác. Họ có thể trải qua nhiều cuộc tình một đêm với những người phụ nữ khác ngoài vợ. Dù không có tình yêu, họ vẫn sẽ nhiệt tình trong "chuyện ấy". Nhưng phụ nữ chỉ có thể an giấc bên người mà họ yêu thương thật lòng.

Lý do đàn ông và đàn bà ngoại tình vốn rất khác nhau. Đàn ông vì thích thú với những điều mới lạ nên mới phản bội. Còn đàn bà lại cảm thấy chán chồng nên mới dấn thân vào con đường không lối thoát đó. Trong hôn nhân ai rồi cũng phải trải qua giai đoạn chán vợ, chán chồng. Đàn ông chạy theo những cuộc vui chớp nhoáng chỉ vì muốn thay đổi cuộc sống tẻ nhạt và vì lý do đơn giản nữa là họ thích.

Đàn ông vì THÍCH mới phản bội vợ, đàn bà vì CHÁN nên mới bỏ chồng - Ảnh 2
Đàn bà ngoại tình vì đã hết thương - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà cũng vậy, khi cảm nhận được đủ đầy sự lạnh nhạt từ chồng, họ sẽ chọn cách yêu thương một người khác. Không phải vì họ lăng loàn, trắc nết mà là vì “đã hết thương”. Đàn bà một khi đã không còn yêu chồng, họ sẽ chọn cách tàn nhẫn, mặc dù điều đó có thể hủy hoại thanh danh của bản thân nhưng họ vẫn cam tâm tình nguyện. Khi lòng đã cạn, việc họ chọn yên vui bên một người khác cũng là điều rất dễ hiểu.

Tôi đã từng lên án, chỉ trích những người đàn bà có chồng mà ngoại tình. Nhưng khi đi đến bước đường đó, tôi lại cảm thấy thương họ nhiều hơn, cũng như xót xa cho chính mình. Đàn bà không tự dưng mà lại ngoại tình. Khi có một cuộc hôn nhân được chồng yêu thương đủ đầy, không ai lại chọn cách tự tay hủy hoại điều đó.

Đàn ông vì THÍCH mới phản bội vợ, đàn bà vì CHÁN nên mới bỏ chồng - Ảnh 3
Nhiều phụ nữ đã quá chán chồng mới chọn con đường này - Ảnh minh họa: Internet

Khi có một người chồng đủ tốt, chẳng ai khờ dại “có sướng không biết hưởng”. Chỉ khi không còn cảm nhận được tình cảm của người chồng, phụ nữ mới chọn rời đi. Chỉ khi không còn muốn tận tụy vì cuộc hôn nhân của mình, đàn bà mới học cách lặng lẽ buông bỏ.

Đối với một người đàn bà ngoại tình, quyết định đi hay ở là thứ khó khăn nhất trên đời. Và con đường họ đi sẽ vô cùng vất vả và gian nan. Họ vì chữ thương mà chấp nhận hi sinh lòng tự trọng của bản thân. Họ vì chữ thương mà đánh mất đi phẩm hạnh của một người đàn bà. Điều này không phải ai cũng có thể làm được.

Đàn ông vì THÍCH mới phản bội vợ, đàn bà vì CHÁN nên mới bỏ chồng - Ảnh 4
Phụ nữ lạc tâm cả đời dằn vặt không yên - Ảnh minh họa: Internet

Bởi vậy, đàn ông chọn ngoại tình rất dễ, còn với đàn bà lại vô cùng gian truân. Đàn ông có thể quay về sau những cơn say nắng, nhưng đàn bà thì một khi đã đi thì đừng hòng quay lại. 

Suy cho cùng, đàn bà chọn ngoại tình chỉ vì chán người đến trước và thương người đến sau. Còn đàn ông ngoại tình chỉ vì thích có được cảm giác chiếm hữu và thể hiện bản lĩnh của chính mình.

Dù chồng có tha thứ nhưng đàn bà ngoại tình cũng không thể thứ tha cho chính mình!

Dù chồng có tha thứ nhưng đàn bà ngoại tình cũng không thể thứ tha cho chính mình!

Người đời mắng chị là hạng đàn bà lăng loàn trắc nết. Chị cũng không thể bao biện gì cho bản thân vì mình đã hoàn toàn sai khi chọn ngoại tình, phản bội lại chồng con.

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